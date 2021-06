News Brevi – 03.06.2021

EASA: SAFETY DIRECTIVE RIGUARDO LO SPAZIO AEREO BIELORUSSO – EASA ha emesso la Safety Directive 2021-02, invitando le autorità nazionali competenti degli Stati membri EASA a istruire gli operatori aerei con la loro principale sede di attività nei loro territori che non è più consentito condurre operazioni nel Belarus airspace (FIR Minsk), a meno che non sia richiesto per operazioni sicure in circostanze impreviste. L’obiettivo di sicurezza della SD, che è stata pubblicata in consultazione con gli Stati membri EASA e la Commissione europea, è ridurre il rischio potenziale per passeggeri ed equipaggi che potrebbe derivare dalle operazioni in questo spazio aereo. Ciò fa seguito all’incidente che ha coinvolto il volo Ryanair FR4978 del 23 maggio 2021. L’SD sarà riesaminata secondo le circostanze e comunque a intervalli non superiori a un mese. Le NCA sono tenute a mettere in atto tali misure entro due giorni dalla data di entrata in vigore della SD e ad informare l’EASA delle misure adottate. EASA aveva precedentemente emesso un Safety Information Bulletin (SIB) in relazione alle operazioni nello spazio aereo bielorusso (leggi anche qui). Il SIB ha lo status di raccomandazione diretta agli operatori, mentre la SD raccomanda un’azione obbligatoria da parte delle autorità nazionali competenti per tali operatori.

IBERIA MAINTENANCE E DHL APPROFONDISCONO LA LORO PARTNERSHIP – DHL Supply Chain Iberia e Iberia Maintenance annunciano la firma di un contratto attraverso il quale DHL gestirà la logistica interna di pezzi di ricambio e componenti per Iberia Maintenance presso il suo hub di La Muñoza a Madrid e anche presso i Madrid-Barajas Adolfo Suarez e Josep Tarradellas Barcelona-El Prat airports. Oltre a questo contratto, DHL fornisce a Iberia Maintenance la distribuzione globale di pezzi di ricambio quando se ne presenta la necessità in una qualsiasi delle destinazioni della compagnia aerea in tutto il mondo. Questo contratto con DHL include anche la logistica dei magazzini IT e aircraft supply warehouses. Il nuovo accordo prosegue il solido rapporto che Iberia e DHL intrattengono da anni, con Iberia Maintenance che fornisce servizi di manutenzione, riparazione e revisione per la engine fleet di DHL dal 2008. In particolare, Iberia Maintenance ha assistito più di 113 motori RB-211 utilizzati sui Boeing B757 delle sussidiarie DHL Air UK e Blue Dart presso il suo engine workshop di Madrid. Nel nuovo contratto firmato da Iberia Maintenance e DHL, la missione di DHL Supply Chain sarà quella di garantire la fornitura di materiale on demand per i tecnici di Iberia Maintenance e di rafforzare la logistica per garantire l’affidabilità, ottimizzare la pianificazione e migliorare la disponibilità dell’aeromobile. Tutto questo all’interno di una ridefinizione dei processi logistici preesistenti e con una forte attenzione al controllo continuo ed esaustivo delle scorte, alla gestione della movimentazione dei materiali, effettuata da DHL con strumenti digitali avanzati, che consentiranno alle operazioni di adattarsi alla domanda di Iberia Maintenance in modo tempestivo, con la massima qualità ed efficienza richiesta in questo ambiente complesso. Iván González Vallejo, Maintenance Strategy and Supply Chain Director: “Questa partnership rafforzata garantirà la tracciabilità in tempo reale delle parti che si muovono attraverso il nostro sistema, la completa accuratezza dell’inventario e l’integrazione dell’attività di spedizione merci che DHL ha sviluppato negli ultimi 3 anni per Iberia Maintenance”. Matilde Torquemada, Business Development Director of DHL Supply Chain in Spain: “E’ un onore e un motivo di orgoglio che un’azienda come Iberia Maintenance, un punto di riferimento in termini di qualità e impegno per il cliente, abbia riposto la sua fiducia in DHL per garantire la spare parts logistics, un’area critica in cui DHL Supply Chain può fornire un’enorme esperienza. Si tratta di un accordo a lungo termine in cui DHL fornisce una rapida implementazione per le operazioni MRO della compagnia aerea, fornendo un’esecuzione agile e un processo decisionale logistico centralizzato”. Tra gli altri vantaggi, questo nuovo accordo consente a Iberia Maintenance di integrare l’interfaccia di questa operazione logistica con la sua transport control tower, garantendo in tempo reale l’intera tracciabilità dei componenti, conoscendo in ogni momento dove si trovano e i loro tempi di arrivo a destinazione. Iberia Maintenance è un fornitore leader di servizi MRO per le compagnie aeree del gruppo IAG, gli OEM e l’industria in generale.

AMERICAN AIRLINES RACCOGLIE QUASI 1,5 MILIONI DI DOLLARI PER GLI SFORZI GLOBALI CONTRO LA PANDEMIA – American Airlines ha raccolto quasi 1,5 milioni di dollari a sostegno degli American Red Cross and Red Crescent Societies efforts per combattere la pandemia coronavirus (COVID-19) in tutto il mondo, inclusi Brasile, India e altri paesi che necessitano di assistenza per combattere il virus. La compagnia aerea e più di 11.000 dei suoi membri AAdvantage hanno raccolto l’intero importo in meno di un mese. “Sappiamo che la pandemia non è ancora finita. Mentre abbiamo fatto grandi passi avanti negli Stati Uniti, i paesi di tutto il mondo stanno ancora lottando”, ha affermato Ron DeFeo, Senior Vice President of Global Engagement, American. “Siamo continuamente onorati dalla generosità che i nostri clienti hanno dimostrato nell’unirsi a noi nella lotta contro il COVID-19 su scala globale. La nostra missione è prenderci cura delle persone nel viaggio della vita e questo ci chiama ad agire ovunque ce ne sia bisogno. Siamo incredibilmente grati ai nostri clienti per averci aiutato a portare avanti questa missione”. Ai membri di AAdvantage è stato chiesto di donare un minimo di $25, dove avrebbero guadagnato 10 miglia per ogni dollaro contribuito. I clienti di American hanno fatto più del minimo richiesto, con una donazione media di $135, più di cinque volte l’importo minimo della donazione.

EASYJET: COMMENTO RIGUARDO L’UK GOVERNMENT TRAVEL UPDATE – Riguardo l’UK government travel update, Johan Lundgren, CEO di easyJet, ha commentato: “Questa decisione di aggiungere il Portogallo alla Amber list è un duro colpo per coloro che sono attualmente in Portogallo e coloro che hanno prenotato per ricongiungersi con i propri cari o per prendersi una meritata pausa quest’estate. Con tassi portoghesi simili a quelli del Regno Unito semplicemente non è giustificato dalla scienza. Quando questo quadro è stato messo insieme, ai consumatori è stata promessa una waiting list per consentire loro di pianificare. Eppure il governo ha ignorato la scienza, gettando nel caos i piani delle persone, praticamente senza preavviso o opzioni alternative per viaggiare dal Regno Unito. Questa decisione essenzialmente taglia il Regno Unito fuori dal resto del mondo. Abbiamo dimostrato che una riapertura sicura dei viaggi è possibile poiché il nostro studio con i principali epidemiologi della Yale School of Public Health ha dimostrato che i criteri che contano di più sono l’impatto sui tassi di ospedalizzazione nel Regno Unito, non i tassi di infezione in destinazione. La riapertura dei viaggi in gran parte dell’Europa avrebbe un impatto trascurabile sui tassi di ospedalizzazione nel Regno Unito. Mentre la nostra flotta europea si sta preparando per l’estate mentre i governi europei aprono i viaggi per i loro cittadini, l’UK government sta rendendo impossibile alle compagnie aeree pianificare, mentre i consumatori sono lasciati a terra in UK”.

ETIHAD AIRWAYS SIGLA MOU CON LO UNITED NATIONS VOLUNTEERS PROGRAM – Etihad Airways è la prima compagnia aerea a firmare un Memorandum of Understanding (MOU) con lo United Nations Volunteers (UNV) program. Il MOU è stato firmato dalla dott.ssa Nadia Bastaki, Vice President Medical Services, Corporate Social Responsibility, Etihad Aviation Group e Mr. Toily Kurbanov, Executive Coordinator, UNV, remotely in Abu Dhabi. La collaborazione tra le due entità rafforzerà il volontariato a livello globale. UNV sostiene il volontariato a livello globale e nei paesi arabi e mira a coinvolgere i volontari Etihad in eventi di advocacy, ad aumentare la consapevolezza delle opportunità di volontariato e accelerare gli obiettivi di sviluppo sostenibile nella “Leave no one behind” agenda. Inoltre, Etihad promuoverà UNV attraverso i canali di Etihad, incluso il programma fedeltà Etihad Guest per incoraggiare i membri a donare le proprie miglia Etihad Guest a sostegno di UNV. Nadia Bastaki, Vice President Medical Services and Corporate Social Responsibility, Etihad Aviation Group, ha dichiarato: “Etihad è orgogliosa di essere la prima compagnia aerea a collaborare con i volontari delle Nazioni Unite, per supportare il loro pool di talenti e iniziative globali. I volontari di Etihad avranno la possibilità di partecipare al programma offrendo le loro competenze ed esperienze uniche e di estendere ulteriormente l’impronta umanitaria di Etihad in tutto il mondo. Inoltre, siamo lieti di poter offrire ai nostri fedeli soci Etihad Guest l’opportunità di dare un contributo significativo donando le loro Miglia Etihad Guest”.

EASA: GUIDELINE PER IL MANTENIMENTO DI ATCO SKILLS – EASA ha pubblicato una revisione aggiornata degli Aviation Safety Issues derivanti dalla pandemia COVID-19. Questo documento mette in evidenza che “Skills and Knowledge Degradation” è uno dei temi più importanti per l’attenzione degli operatori aeronautici durante il ramp-up delle operazioni nei prossimi mesi. All’inizio della pandemia un post su questo argomento da una prospettiva generale è stato pubblicato sull’Air Ops Community Site. Con l’accelerazione delle operazioni e in consultazione con le parti interessate, l’Agenzia ha pubblicato linee guida più specifiche sul mantenimento delle competenze per gli Air Traffic Control Officers (ATCO). L’argomento sarà discusso anche nella sessione ATM/ANS della Ramp-up Safety Week del 22 giugno 2021.