Rolls-Royce inizia i test del più potente hybrid-electric propulsion system nel settore aerospaziale

Rolls-Royce ha iniziato a testare i primi elementi del più potente hybrid-electric aero power and propulsion system nel settore aerospaziale, in un testbed recentemente rinnovato.

I test fanno parte del 2.5 megawatt (MW) Power Generation System 1 (PGS1) demonstrator programme, per i futuri velivoli regionali.

Rolls-Royce ha iniziato a testare l’AE2100 engine element, specialist controls and thermal management system, supportato da un system integration generator, presso il Testbed 108 in Bristol, UK.

Entro la fine dell’anno un fully operational generator e un 3.000-volt power electronics system, che stanno attualmente completando i test presso la struttura di Trondheim, Norvegia, verranno riuniti per iniziare il full PGS1 system testing. Il generatore può essere utilizzato sia per hybrid-electric propulsion systems o come parte di un “more-electric” system for larger aircraft.

“PGS1 costituisce un elemento importante della nostra strategia di sostenibilità, che include lo sviluppo di electrical power and propulsion systems innovativi, nonché l’ulteriore miglioramento delle performance delle turbine a gas e la promozione dell’uso di Sustainable Aviation Fuels”, afferma Rolls-Royce.

Alan Newby, Director Aerospace Technology and Future Programmes, Rolls-Royce, ha dichiarato: “Questo è un traguardo importante per tutti noi di Rolls-Royce. Stiamo mettendo insieme un sistema che promette di essere davvero rivoluzionario nel mondo dell’aviazione. Sappiamo che in un mondo post COVID-19 le persone vorranno connettersi, ma lo faranno in modo più sostenibile. L’elettrificazione offre un nuovo modo per alimentare i velivoli a corto raggio e vogliamo essere in prima linea nell’innovazione di questa tecnologia.

I nostri PGS1 tests apriranno la strada per scoprire cosa è in grado di offrire questa nuova generazione di hybrid-electric propulsion system. Ad esempio, il nostro generatore ha le dimensioni di un barilotto di birra, ma deve produrre elettricità sufficiente per alimentare circa 2.500 case e farlo continuamente. Facendo questi test saremo in grado di convalidare la nostra modellazione digitale e scoprire esattamente cosa è fisicamente e tecnicamente possibile”.

Una volta testato a terra, PGS1 fornirà quindi una base tecnologica per qualsiasi futuro hybrid aircraft programme che richieda MW power.

Sia Testbed 108 che PGS1 sono stati supportati dall’UK Aerospace Technology Institute’s MegaFlight project, mentre 2.5MW electrical generator, motor and power electronics make and testing in Trondheim sono stati supportati dal programma EU Clean Sky 2.

Testbed 108 ha una storia che si riferisce a una serie di iconici motori aeronautici. Includono:

Anni ’60/’70 – Hercules and Centaurus engines che equipaggiavano gli aerei Bristol Beaufighter, Bristol Brabazon e Hawker Sea Fury. Olympus engine che equipaggiava il jet supersonico Concorde e l’Avro Vulcan.

Anni ’70/’80 – Pegasus and RB199 engines, che equipaggiano Harrier e Tornado.

Anni ’90 – Gem and RTM322 che equipaggiano gli elicotteri Lynx, Army Air Corps Apache e Royal Navy Merlin.

Il testbed, che era stato utilizzato come storage facility dal 2008, è stato completamente rinnovato per ospitare hybrid-electric testing.

(Ufficio Stampa Rolls-Royce – Photo Credits: Rolls-Royce)