Singapore Airlines celebra 50 anni in Italia

Singapore Airlines (SIA) celebra 50 anni in Italia. Il primo volo Singapore Airlines da Singapore atterrò a Roma il 3 giugno 1971. La celebrazione di questo anniversario sottolinea l’importanza della forte e duratura relazione tra Singapore Airlines e i passeggeri italiani e il ruolo che la compagnia aerea ha avuto nell’instaurare un saldo legame tra Singapore e l’Italia.

Il primo volo, con 127 passeggeri a bordo, fu operato da un aeromobile Boeing 707 e dopo aver lasciato Singapore la notte precedente, si fermò a Mumbai e in Bahrain prima di atterrare a Roma. La programmazione iniziale di due voli a settimana aumentò a 3 voli settimanali nel 1974 e, per il comfort e la comodità dei passeggeri, nel 1991 venne inaugurato il volo diretto.

Nel 2006, Singapore Airlines introdusse una nuova rotta tra Singapore e Milano Malpensa, per rispondere alla crescente domanda di viaggi da e per l’Italia.

Nel corso degli ultimi 50 anni, Singapore Airlines ha continuato ad investire in Italia, mantenendo il suo impegno e la sua presenza anche durante la recessione causata dal COVID-19.

Mentre festeggia i suoi primi 50 anni in Italia, Singapore Airlines guarda al futuro con ottimismo ed è determinata a giocare un ruolo significativo nella ripresa dei viaggi e del settore turistico in Italia.

Dale Woodhouse, General Manager Italia di Singapore Airlines, ha dichiarato: “Questo anniversario evidenzia 50 anni di solide relazioni tra Singapore Airlines e i passeggeri italiani, che desideriamo ringraziare per il loro fedele supporto durante tutti questi anni. Sin dal principio dei nostri voli verso l’Italia come Malaysia-Singapore Airlines nel 1971, abbiamo offerto ai nostri clienti italiani il miglior prodotto possibile e il nostro servizio di bordo rinomato in tutto il mondo. L’Italia è un mercato e una destinazione importante per Singapore Airlines e abbiamo intenzione di aumentare il numero di voli fino ai livelli pre-COVID-19 il prima possibile, per continuare a servire il paese”.

I 50 anni di Singapore Airlines in Italia:

• 3 giugno 1971: il primo volo da Singapore atterra a Roma. Il volo era decollato da Singapore alle 20.30 (ora locale) il 2 giugno 1971 ed era operato da un aeromobile Boeing 707.

• 1974: La programmazione dei voli aumenta a 3 voli a settimana.

• 1975: il Boeing 707 viene sostituito dall’aeromobile Boeing 747-200.

• 1986: la capacità sulla rotta viene aumentata grazie all’introduzione dell’aeromobile Boeing 747-300.

• 1990: la capacità aumenta nuovamente quando l’aeromobile Boeing 747-400 inizia a operare sulla rotta.

• 1998: l’aeromobile Airbus 340-300 inizia ad operare sulla rotta Roma-Singapore, in seguito viene sostituito dal B777-200ER.

• Luglio 2006: Singapore Airlines introduce 3 voli settimanali da Milano, operati dall’aeromobile B777-200ER.

• Dicembre 2006: l’aeromobile Boeing B777-200ER che operava sulla rotta Milano-Singapore viene sostituito dal nuovo aeromobile Boeing 777-300ER.

• 2017: i voli da Milano e Roma sono operati dall’aeromobile Airbus 350.

• Luglio 2019: i voli settimanali da Milano a Singapore aumentano da 6 a 7, offrendo un servizio giornaliero.

• Marzo 2020: i voli da Milano e Roma vengono sospesi a causa del COVID-19.

• Agosto 2020: Singapore Airlines riprende le operazioni con l’introduzione di un volo settimanale da Milano.

• Gennaio 2021: i voli da Milano aumentano a 3 settimanali.

(Ufficio Stampa Singapore Airlines)