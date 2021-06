Boeing e Alaska Airlines insieme per rendere i voli più sicuri e sostenibili

Boeing e Alaska Airlines hanno annunciato oggi la loro partnership sul più recente programma Boeing ecoDemonstrator e testeranno oltre venti nuove tecnologie su un nuovo 737-9 per migliorare la sicurezza e la sostenibilità del viaggio aereo.

Nei voli, che inizieranno questa estate, Boeing e Alaska testeranno, fra gli altri progetti, un nuovo agente estinguente privo di halon che riduce significativamente gli effetti sullo strato di ozono, valuteranno una engine nacelle progettata per ridurre il rumore e cabin sidewalls realizzati con materiale riciclato.

“Abbiamo una lunga storia di collaborazione con Boeing per far progredire la tecnologia aeronautica, la sicurezza e l’efficienza nei consumi”, ha affermato Diana Birkett Rakow, vice president, public affairs and sustainability. “Alaska Airlines vola verso alcune delle zone più belle e geograficamente diversificate del mondo e ci impegniamo a trovare modi per ridurre l’impatto climatico attraverso il nostro network. Questo lavoro con Boeing per accelerare l’innovazione sul programma ecoDemonstrator ci consente di contribuire a un futuro più sostenibile per la nostra comunità globale”.

Dal 2012, il programma ecoDemonstrator ha accelerato l’innovazione portando fuori dal laboratorio quasi 200 tecnologie promettenti e testandole in aria per affrontare le sfide dell’industria aeronautica e migliorare l’esperienza dei passeggeri.

“Boeing è impegnata a migliorare continuamente la sicurezza aerea e le prestazioni ambientali dei suoi prodotti”, ha affermato Stan Deal, Boeing Commercial Airplanes president and CEO. “Siamo orgogliosi di collaborare con il nostro cliente e altri partner in tutto il mondo per rendere il volo più sostenibile”.

In cinque mesi di ecoDemonstrator flight tests, Boeing e Alaska collaboreranno con altri nove partner per testare nuove tecnologie. Al termine dei test, l’aereo sarà configurato per il servizio passeggeri e consegnato ad Alaska. Le tecnologie del programma includono:

Testare un nuovo agente estinguente per aerei che riduce significativamente gli effetti sullo strato di ozono. Questo materiale è destinato a sostituire l’Halon 1301, che non viene più prodotto.

Collaborare con la U.S. National Oceanic and Atmospheric Administration per misurare i livelli di gas serra nell’atmosfera, per supportare i modelli climatici e le previsioni a lungo termine dell’ente.

Valutare gli acoustic lining concepts all’interno della engine nacelle, che possono ridurre il rumore sui motori attuali e influenzare i progetti per i modelli di prossima generazione.

Riciclaggio del carbon composite material dalla produzione delle ali del Boeing 777X in un cabin sidewall panel. Questo materiale durevole e leggero ridurrebbe il consumo di carburante e le emissioni di anidride carbonica, supportando gli obiettivi di Boeing per la produzione sostenibile.

Gli aerei attuali e futuri di Boeing sfruttano una serie di tecnologie valutate nei precedenti test ecoDemonstrator, tra cui:

Advanced Technology winglets sulla famiglia 737 MAX che riducono il consumo di carburante e le emissioni.

App per iPad che forniscono real-time weather e altri dati in tempo reale ai piloti, migliorando l’efficienza nei consumi e riducendo le emissioni di CO2. Queste app completano i digital analytics services offerti da Boeing per aiutare le compagnie aeree a ottimizzare l’utilizzo della flotta.

Un camera system sul nuovo 777X che migliorerà la sicurezza aiutando i piloti a evitare gli ostacoli a terra.

“Boeing ha posto ulteriore enfasi sulla sostenibilità nel 2020 per allinearsi con i suoi stakeholder e con le priorità aziendali, nonché con i suoi valori”, ha affermato Chris Raymond, Chief Sustainability Officer di Boeing. “Attraverso la nostra collaborazione con i partner del settore, il programma ecoDemonstrator è un ottimo esempio del nostro impegno a lavorare insieme per rendere il volo più sicuro e sostenibile per le generazioni attuali e future”.

Gli ecoDemonstrator test flights sono effettuati con una miscela di petroleum-based and sustainable aviation fuel. Il SAF (Sustainable Aviation Fuel) è in uso regolare oggi, riduce le life-cycle CO2 emissions fino all’80% e offre il potenziale più immediato e più grande per ridurre le emissioni nei prossimi 20-30 anni in tutti i commercial aviation markets.

A gennaio di quest’anno, Boeing si è impegnata a garantire che i suoi aerei passeggeri siano certificati per volare con SAF al 100% entro il 2030. L’azienda prevede inoltre di collaborare con le autorità di regolamentazione e tutto il settore per aumentare l’attuale limite di miscelazione del 50% per un uso esteso dei SAF. Il Boeing 2018 ecoDemonstrator 777 Freighter ha fatto la storia, essendo il primo commercial airliner al mondo a volare con 100% sustainable fuel.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)