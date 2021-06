United: accordo per l’acquisto di aerei da Boom Supersonic

United Airlines ha annunciato un accordo commerciale con la aerospace company Boom Supersonic, con sede a Denver, per aggiungere aeromobili alla sua flotta globale, nonché per una cooperative sustainability initiative. Una mossa che facilita un balzo in avanti nel restituire velocità supersoniche all’aviazione.

Secondo i termini dell’accordo, United acquisterà 15 ‘Overture’ airliners di Boom, una volta che Overture avrà soddisfatto i severi requisiti di sicurezza, operativi e di sostenibilità di United, con un’opzione per ulteriori 35 aerei. Le aziende lavoreranno insieme per soddisfare tali requisiti prima della consegna.

Una volta operativo, Overture dovrebbe essere il primo large commercial aircraft ad essere net-zero carbon dal primo giorno, ottimizzato per operare con carburante per aviazione sostenibile (SAF) al 100%. È previsto che uscirà nel 2025, volerà nel 2026 e si prevede che trasporterà passeggeri entro il 2029. United e Boom lavoreranno insieme anche per accelerare la produzione di maggiori forniture di SAF.

“United continua sulla sua traiettoria per costruire una compagnia aerea più innovativa e sostenibile e gli odierni progressi tecnologici stanno rendendo più praticabile l’inclusione di aerei supersonici. La visione di Boom per il futuro dell’aviazione commerciale, combinata con il robusto route network, darà ai viaggiatori d’affari e di piacere l’accesso a un’esperienza di volo stellare”, ha affermato il CEO di United, Scott Kirby. “La nostra missione è sempre stata quella di connettere le persone e ora, lavorando con Boom, saremo in grado di farlo su una scala ancora maggiore”.

Capace di volare a velocità di Mach 1,7 – il doppio della velocità degli aerei di linea più veloci di oggi – Overture può collegare più di 500 destinazioni in quasi la metà del tempo. Tra le tante potenziali rotte future per United ci sono quella da Newark a Londra in sole tre ore e mezza, da Newark a Francoforte in quattro ore e da San Francisco a Tokyo in sole sei ore.

Overture sarà inoltre progettato con funzionalità come in-seat entertainment screens, ampio spazio personale e tecnologia contactless. Lavorare con Boom è un’altra componente della strategia di United per investire in tecnologie innovative che costruiranno un futuro più sostenibile dei viaggi aerei.

“Il primo accordo di acquisto al mondo per net-zero carbon supersonic aircraft segna un passo significativo verso la nostra missione di creare un mondo più accessibile”, ha affermato Blake Scholl, fondatore e CEO di Boom Supersonic. “United e Boom condividono uno scopo comune: unire il mondo in modo sicuro e sostenibile. A velocità doppie, i passeggeri United sperimenteranno tutti i vantaggi della vita vissuta di persona, da relazioni di lavoro più profonde e produttive a vacanze in mete lontane”.

(Ufficio Stampa United – Photo Credits: United)