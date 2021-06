News Brevi – 05.06.2021

IATA: LE OPERAZIONI NON DEVONO SUBIRE INTERFERENZE POLITICHE – L’International Air Transport Association (IATA) ha invitato l’European Aviation Safety Agency (EASA) a mantenere la separazione critica tra le questioni politiche e di sicurezza aerea. La chiamata ha seguito l’ultimo sviluppo degli eventi successivi all’incidente del volo Ryanair FR4978, che è stato intercettato sullo spazio aereo bielorusso e costretto ad atterrare a Minsk. Il 2 giugno l’EASA ha sostituito la sua raccomandazione (Safety Information Bulletin) per le compagnie aeree europee di valutare attentamente il rischio di volare nello spazio aereo bielorusso con un divieto generale (Safety Directive) per gli aeromobili europei che entrano nello spazio aereo bielorusso. “La sicurezza aerea non deve mai essere politicizzata. IATA ha condannato le azioni del governo bielorusso e ha chiesto un’indagine indipendente. Anche vietare agli aerei europei di utilizzare lo spazio aereo bielorusso con una Safety Directive è una politicizzazione della air safety. Questo è uno sviluppo retrogrado. EASA dovrebbe revocare il suo divieto e consentire alle compagnie aeree di gestire la sicurezza come fanno ogni giorno, con le loro normali valutazioni del rischio operativo. Due torti non fanno una ragione. La politica non dovrebbe mai interferire con le operazioni sicure degli aerei e i politici non dovrebbero mai usare l’aviation safety come copertura per perseguire programmi politici o diplomatici”, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General. Il 23 maggio 2021 il volo Ryanair FR4978, mentre sorvolava la Bielorussia in rotta da Atene verso la sua destinazione finale, Vilnius, è stato fatto deviare e atterrare a Minsk dalle autorità bielorusse. Subito dopo l’incidente, EASA ha emesso un Safety Information Bulletin consigliando alle compagnie aeree di evitare operazioni nello spazio aereo bielorusso. Ciò non vietava agli aerei europei di utilizzare lo spazio aereo, ma richiedeva a qualsiasi compagnia aerea che continuava a farlo di assicurarsi che la sicurezza dell’aeromobile, dei passeggeri e dell’equipaggio non fosse a rischio. IATA ha sostenuto questa misura come risposta proporzionata. Diverse compagnie aeree hanno continuato a utilizzare lo spazio aereo bielorusso. IATA sostiene la loro decisione di farlo. Il 27 maggio 2021, il Council of the International Civil Aviation Organization ha deciso di avviare un’indagine conoscitiva sull’incidente in Bielorussia che IATA sostiene pienamente. Il 2 giugno, dopo aver consultato gli Stati membri EASA e la Commissione europea, EASA ha emesso una Safety Directive che vieta di fatto alle compagnie aeree di utilizzare lo spazio aereo bielorusso. “IATA non supporta questa azione poiché, in effetti, politicizza la sicurezza aerea”, afferma IATA.

EASA: COMMENTI ALLA SAFETY DIRECTIVE 2021-02 – EASA afferma: “Il 2 giugno 2021, dopo aver consultato gli Stati membri EASA e la Commissione europea, l’EASA ha emesso la Safety Directive 2021-02. La Safety Directive (SD) invita le autorità nazionali competenti negli Stati membri EASA a istruire gli operatori aerei con la loro principale sede di attività nei loro territori che non è più consentito condurre operazioni nello spazio aereo bielorusso (FIR Minsk), a meno che non sia richiesto per operazioni sicure in situazioni non prevedibili. L’obiettivo di sicurezza dell’SD è ridurre il rischio potenziale per i passeggeri e gli equipaggi che potrebbe derivare dalle operazioni in questo spazio aereo. Ciò segue l’incidente che ha coinvolto il volo Ryanair FR4978 il 23 maggio 2021. Purtroppo la Safety Directive, introdotta per la sicurezza dei passeggeri e degli equipaggi, comporta costi e lavoro aggiuntivi per le compagnie aeree, molte delle quali sono rappresentate da IATA. La sicurezza rimane un fattore chiave delle attività e della missione dell’EASA nel fornire viaggi aerei sicuri per i cittadini dell’UE in Europa e nel mondo”.

DELTA: ANCHE LA FRANCIA RIAPRE AI VOLI LEISURE DAGLI STATI UNITI – Dopo oltre un anno di restrizioni ai viaggi internazionali, più paesi europei stanno riaprendo per viaggi leisure o non essenziali dagli Stati Uniti. La Francia è l’ultimo Paese a riaprire ai viaggi leisure. Funzionari del governo francese hanno recentemente annunciato che il paese accoglierà i viaggiatori vaccinati a partire dal 9 giugno senza requisiti di quarantena. I passeggeri devono fornire la prova di essere completamente vaccinati con un vaccino approvato dall’Agenzia europea per i medicinali e presentare un test COVID negativo all’arrivo (meno di 72 ore per un test PCR o meno di 48 ore per un test antigenico). Delta attualmente serve Parigi-Charles de Gaulle due volte al giorno da Atlanta, una volta al giorno da New York-JFK e tre volte alla settimana da Detroit. Un servizio per Parigi da Minneapolis/St. Paul tre volte a settimana verrà aggiunto il 7 luglio, insieme al servizio giornaliero da Boston a partire dal 5 agosto. Inoltre, il servizio trisettimanale da New York-JFK a Nizza inizierà l’8 luglio. Delta, insieme al suo partner di lunga data Air France, offrirà nove volte più voli tra gli Stati Uniti e la Francia a luglio rispetto ai largest carriers più prossimi. Il servizio include la nuova rotta di Air France tra Parigi e Denver. Mentre l’Unione europea si adopera per riaprire le frontiere, spetta ai singoli paesi membri decidere quando e come revocare le proprie restrizioni. Delta continuerà ad espandere il servizio e manterrà i clienti aggiornati su quali destinazioni internazionali sono aperte ai visitatori. I clienti sono incoraggiati a rivedere i requisiti di ingresso per la loro destinazione, incluso se è richiesto un certificato di vaccinazione o un test COVID-19 negativo. Riguardo l’Italia, verso Milano è disponibile un servizio giornaliero da JFK su A330-300. Verso Roma è disponibile un servizio giornaliero da ATL su Airbus A330-300, il nuovo servizio da BOS inizia il 5 agosto su Boeing 767-300ER, il servizio trisettimanale da JFK è ora disponibile su Airbus A330, in aumento a giornaliero dal 1 luglio. Per Venezia il servizio cinque volte alla settimana da ATL inizia il 5 agosto su Boeing 767, il servizio giornaliero da JFK inizia il 2 luglio su Boeing 767-300ER. I voli per Croazia, Francia, Grecia, Islanda e Spagna sono operati in collaborazione con Air France, KLM e Virgin Atlantic. I voli per l’Italia sono operati in collaborazione con Alitalia. Questo programma, inclusi percorsi e frequenze, rimane soggetto a modifiche.

IBERIA: CO2 CALCULATOR SUL SUO SITO WEB – La sostenibilità è la chiave di volta della strategia di Iberia, che si riflette nel suo Flightpath Net Zero plan, volto a raggiungere zero net emissions entro il 2050. Per raggiungere questo obiettivo, sta sostituendo la sua flotta di aeromobili, migliorando le sue operazioni in volo e a terra, supportando lo sviluppo di carburanti sostenibili per l’aviazione, impegnandosi a utilizzarli per il 10% dei suoi voli entro il 2030. Nel frattempo, la compagnia aerea vuole coinvolgere i suoi clienti nella sua campagna per la sostenibilità ambientale e in occasione della Giornata mondiale dell’ambiente lancerà un nuovo calcolatore per aiutare i clienti a calcolare le loro individual carbon footprints come chilogrammi di CO2 quando volano con Iberia. I calcoli si basano su dati reali dei voli del 2019, tra cui distanza, consumo di carburante e peso di passeggeri e merci sui voli Iberia effettivi. Per rendere i calcoli ancora più precisi, si tiene conto anche del tipo di velivolo utilizzato, insieme alle condizioni meteorologiche, compresi i venti, e le sezioni dei posti, poiché lo spazio utilizzato dai passeggeri è diverso in Economy, Premium Economy e Business. Il calcolatore viene ora utilizzato solo a scopo informativo, ma nel prossimo futuro la compagnia aerea mostrerà ai clienti come compensare la propria impronta di carbonio, rendendoli neutrali.

AERONAUTICA MILITARE: IL 15° STORMO COMPIE 90 ANNI – Martedì 1 giugno è stato celebrato il 90° anniversario della costituzione del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare. Costituito nel 1931 come reparto con aeroplani da bombardamento, nel 1965 viene riconvertito in Stormo di ricerca e soccorso. Oggi lo Stormo ha sede sull’aeroporto di Cervia, dove operano l’81° Gruppo C.A.E. (Centro Addestramento Equipaggi), l’83° Gruppo Volo C.S.A.R. (Combat Search and Rescue) ed il 23° Gruppo Volo. Dallo Stormo dipendono anche altri 4 centri dislocati su tutto il territorio nazionale: l’80° Centro C.S.A.R. di Decimomannu (Cagliari), l’82° Centro C.S.A.R. di Trapani, l’84° Centro C.S.A.R. di Gioia del Colle (Bari) e l’85° Centro C.S.A.R. di Pratica di Mare (Roma). Il 15° Stormo, con i suoi elicotteri HH-101A, HH-212 e HH-139 (nelle versioni A e B), ha la missione di recuperare gli equipaggi in difficoltà sia in tempo di pace (S.A.R. – Search & Rescue, ossia Ricerca e soccorso) che in tempo di crisi ed in operazioni fuori dai confini nazionali (C.S.A.R. – Combat S.A.R.). Lo Stormo fornisce anche supporto alle Operazioni Speciali e concorre in caso di gravi calamità ad attività di pubblica utilità, quali la ricerca di dispersi in mare o in montagna, il trasporto sanitario d’urgenza di ammalati in pericolo di vita ed il soccorso di traumatizzati gravi. Da alcuni anni il 15° Stormo fornisce anche un prezioso supporto all’attività di antincendio boschivo. La qualità dell’addestramento degli equipaggi, le caratteristiche tecnologiche degli elicotteri in dotazione nonché l’impiego di apparecchiature e tecniche speciali, quali l’utilizzo di visori notturni, fanno spesso del 15° Stormo l’unica componente elicotteristica in grado di gestire con successo le situazioni di emergenza più complesse. Tra le capacità che contraddistinguono lo Stormo vi è anche quella del trasporto con barelle in bio-contenimento, grazie alla quale in questo ultimo anno sono stati effettuati diversi trasporti di pazienti affetti da Covid SARS-2. Instancabile e costante è l’impegno degli uomini e delle donne del 15° Stormo nel salvare vite umane. Dalla sua costituzione ad oggi, gli equipaggi del 15° Stormo hanno salvato oltre 7.200 persone in pericolo di vita (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AERONAUTICA MILITARE: ESERCITAZIONE FOCE VERDE 2021 PER LA SOPRAVVIVENZA IN MARE – Giovedì 3 giugno, nel tratto di mare antistante il Distaccamento Straordinario dell’Aeronautica Militare di Foce Verde (Latina), si è svolta l’esercitazione per la sopravvivenza in mare denominata Foce Verde 2021, finalizzata all’addestramento dei piloti del 70° Stormo e dei Reparti dell’Aeronautica Militare limitrofi quali il 60° Stormo di Guidonia e il 72° Stormo di Frosinone. L’esercitazione si è svolta alla presenza delle Autorità civili e militari locali. Organizzata dall’Ufficio Sicurezza Volo del 70° Stormo, l’esercitazione è stata resa possibile grazie anche al coinvolgimento attivo del personale e dei mezzi dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Latina e dei natanti della Capitaneria di Porto. Lo scenario simulato scelto per questa edizione ha visto protagonista un velivolo ammarato, con il conseguente recupero dell’equipaggio, tramite verricello, a bordo di un elicottero dell’85° Centro C.S.A.R. (Combat Search and Rescue) di Pratica di Mare. Scopo primario dell’esercitazione è stato quello di consolidare le conoscenze teorico-pratiche degli equipaggi di volo sulle tecniche da porre in essere per riuscire a sopravvivere in caso di incidente aereo su zone marine, soprattutto attraverso la familiarizzazione con i materiali di sopravvivenza, la sperimentazione delle difficoltà legate al galleggiamento e al nuoto con indosso la combinazione da volo e il giubbotto di salvataggio, e con l’addestramento alle procedure di recupero, condotte ad opera degli elicotteri del Soccorso Aereo dell’Aeronautica Militare. Lo svolgimento di esercitazioni di questo tipo costituiscono un aspetto di fondamentale importanza per garantire il successo della ricerca ed il salvataggio di vite umane che dovessero trovarsi in situazioni di grave pericolo e difficoltà, sia su tutto il territorio nazionale a favore della collettività, sia in altri scenari operativi a supporto del personale militare, anche in condizioni atmosferiche marginali, di giorno e di notte, ventiquattrore al giorno per l’intero anno, operando, laddove necessario, in stretta sinergia con le altre Istituzioni (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

UK: RYANAIR CHIEDE IL RITORNO DEL PORTOGALLO NELLA GREEN LIST – Ryanair ha criticato la decisione del governo britannico di spostare il Portogallo nell’Amber Travel List (da Green). “Questa decisione ora richiede ai cittadini britannici vaccinati di ritorno dal Portogallo di mettersi in quarantena per 14 giorni, nonostante il fatto che il 75% degli adulti britannici abbia ricevuto un vaccino contro il Covid. I tassi di vaccinazione in Portogallo stanno rapidamente raggiungendo i livelli del Regno Unito, con oltre il 40% degli adulti portoghesi che hanno ricevuto un vaccino contro il Covid. Ryanair ha anche chiesto che altre isole, come le Baleari e le Canarie, vengano immediatamente aggiunte alla Green List del Regno Unito”, afferma Ryanair. Il CEO di Ryanair, Michael O’Leary, ha dichiarato: “Il governo sta nuovamente gestendo male la ripresa. Questo approccio stop-go-stop ai viaggi a corto raggio in Europa è inspiegabile e ingiustificato quando il 75% della popolazione del Regno Unito ha ricevuto un vaccino contro il Covid. Non c’è alcun motivo medico o di salute pubblica per spostare il Portogallo dalla lista verde a quella ambra. I cittadini britannici che hanno già prenotato un viaggio in Portogallo meritano una spiegazione del motivo per cui i cittadini britannici vaccinati devono mettersi in quarantena quando tornano da un paese che ha tassi di casi di Covid altrettanto bassi come il Regno Unito. Il governo dovrebbe anche spiegare perché paesi come Malta, o isole come le Baleari e le Canarie, che hanno tassi di casi significativamente inferiori rispetto al Regno Unito, non sono stati aggiunti alla UK Green List. Ryanair chiede di riportare immediatamente il Portogallo nella Green List e aggiungere altre destinazioni a basso rischio come Malta, Baleari e Isole Canarie, in modo che le famiglie britanniche possano pianificare le loro vacanze per l’estate 2021″.