SAS riavvia la rotta per Tokyo

SAS riaprirà la rotta diretta tra Giappone e Scandinavia a partire da luglio. La prima partenza da Copenhagen sarà sabato 10 luglio, con volo di ritorno da Tokyo, Haneda Airport, lunedì 12 luglio.

La rotta sarà operata due volte a settimana, con partenze il mercoledì e il sabato da Copenhagen a Haneda. I voli di ritorno opereranno il lunedì e il venerdì, da Haneda a Copenhagen.

Volare è un modo sicuro di viaggiare durante la pandemia. Nell’ultimo anno SAS ha introdotto una serie di misure e procedure per garantire ulteriormente la sicurezza dei viaggi aerei.

“La flessibilità è importante per i viaggiatori, soprattutto ora che viaggiare è più impegnativo del solito. SAS ha introdotto opzioni di cambio prenotazione più flessibili in modo che si possa viaggiare ora o in un secondo momento. Con la nostra garanzia di rimborso 24 ore su 24 e i nostri biglietti flessibili per i viaggi internazionali, si può facilmente riprenotare o cancellare completamente il viaggio e ricevere un travel voucher SAS fino a 72 ore prima della partenza. Per i viaggi domestici in Scandinavia, offriamo la riprenotazione gratuita fino a un’ora prima della partenza in SAS Go Flex. I biglietti SAS Plus possono essere riprenotati e rimborsabili”, afferma SAS. Per maggiori info: https://www.flysas.com/en/flexible-booking/.

“La transizione verso viaggi aerei più sostenibili è un argomento esistenziale e SAS sta accelerando i suoi sforzi per ridurre le emissioni. Il nostro obiettivo di ridurre le emissioni totali di CO2 del 25% (rispetto ai livelli del 2005) è ora da raggiungere nel 2025, modernizzando la nostra flotta e aumentando l’utilizzo di SAF (combustibili per aviazione sostenibile)”, conclude Scandinavian Airlines.

(Ufficio Stampa SAS – Photo Credits: SAS)