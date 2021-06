Emirates: sempre più destinazioni senza quarantena nel network, man mano che i paesi aprono le porte al turismo

Con la Spagna che accoglie visitatori internazionali completamente vaccinati a partire da domani, i viaggiatori degli Emirati Arabi Uniti che pianificano le loro vacanze estive possono ora scegliere tra oltre 30 città in 19 paesi del network Emirates che hanno aperto le loro porte al turismo e agli affari. Da luglio Emirates opererà oltre 280 voli settimanali da Dubai verso città in Europa, Stati Uniti, Medio Oriente, Africa e altre famose destinazioni insulari, per i viaggiatori che desiderano iniziare le loro tanto attese esperienze quest’estate senza lo stress della quarantena.

La Spagna è l’ultimo paese europeo ad accogliere nuovamente i turisti. Dal 7 giugno, i turisti potranno entrare in Spagna se sono stati completamente vaccinati almeno 14 giorni prima della data del viaggio, o possono presentare i loro test PCR Covid-19 effettuati 48 ore prima dell’arrivo. I viaggiatori dovranno fornire fisicamente i loro certificati di vaccinazione all’arrivo e devono aver ricevuto i vaccini autorizzati dall’Agenzia europea per i medicinali (EMA) o uno dei vaccini inclusi nell’elenco degli usi di emergenza dell’OMS. I bambini non vaccinati di età inferiore ai sei anni potranno entrare insieme ai loro genitori vaccinati. I bambini di età superiore ai sei anni devono presentare un test PCR negativo. I passeggeri internazionali devono anche compilare l’Health Control Form (FCS) online prima dell’arrivo.

Emirates offre attualmente 5 voli settimanali per Madrid e 4 voli settimanali per Barcellona, con voli aggiuntivi in programma in linea con l’aumento della domanda.

Più paesi stanno adottando misure per aprire i loro confini per viaggi e turismo da e verso gli Emirati Arabi Uniti, man mano che i programmi di vaccinazione avanzano e vengono implementati i protocolli per viaggiare sicuri. Emirates continuerà ad aumentare le sue operazioni man mano che la domanda ritorna e sosterrà il rilancio del turismo attraverso la sua rete con l’apertura di più corridoi di viaggio, a vantaggio dei viaggiatori, con viaggi senza quarantena ad entrambe le estremità del loro viaggio.

In Europa, i clienti Emirates possono viaggiare comodamente e senza quarantena verso: Cipro, Grecia, Italia, Russia, Turchia, Spagna e Francia (dal 9 giugno).

In Medio Oriente, i clienti possono riconnettersi con amici e familiari, con gli orari dei voli in espansione di Emirates verso Giordania, Libano, Bahrain ed Egitto.

Per coloro che desiderano una fuga in spiaggia, Emirates offre convenienti orari di volo per Maldive, Seychelles e Phuket dal 2 luglio.

In Africa, i viaggiatori possono esplorare le diverse esperienze in Kenya, Tanzania, Marocco.

Anche gli Stati Uniti, con la rapida diffusione delle vaccinazioni, sono diventati sempre più popolari tra i turisti. Emirates vola verso 11 destinazioni negli Stati Uniti e il 21 luglio aggiungerà Miami come dodicesimo gateway. La compagnia aerea sta inoltre operando l’aereo A380, in diverse località tra cui New York e Los Angeles questa estate.

Anche Città del Messico rimane aperta ai turisti e ai viaggiatori d’affari ed Emirates riprenderà i servizi dal 2 luglio.

Emirates continua a rafforzare la sua partnership con flydubai, intensificando la sua rete congiunta e offrendo programmi verso 48 città in 33 paesi con ingresso senza quarantena quest’estate, offrendo più opzioni rispetto a qualsiasi altra compagnia aerea nella regione.

Per un viaggio ancora più fluido, la compagnia aerea sta anche ampliando le sue IATA Travel Pass capabilities sui suoi voli per Barcellona, Mosca, Istanbul, New York JFK, Madrid e da Londra Heathrow, con piani per aumentare a tutti i suoi voli entro luglio, oltre a offrire ai clienti che viaggiano da Dubai la paperless verification dei Covid-19 related medical records, attraverso la sua partnership con la Dubai Health Authority.

Emirates continua a guidare il settore con prodotti e servizi innovativi che soddisfano le esigenze dei viaggiatori in un periodo dinamico. Recentemente la compagnia aerea ha ulteriormente sviluppato le sue iniziative di assistenza ai clienti con politiche di prenotazione più generose e flessibili, un’estensione della sua copertura assicurativa multirischio e aiutando i clienti fedeli a mantenere le loro miglia e il tier status.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)