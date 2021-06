Vueling si prepara a raggiungere le mete più richieste dell’Estate

Vueling, compagnia aerea parte del gruppo IAG (International Airlines Group), si prepara ad inaugurare la stagione estiva con collegamenti per raggiungere le mete più richieste dell’estate. Da Mykonos a Santorini, da Lampedusa a Olbia fino ad arrivare alle bellissime spiagge di Dubrovnik, Ibiza e Gran Canaria, l’offerta è ampia per progettare una vacanza su misura.

La voglia di tornare a viaggiare è tanta e molti saranno gli italiani che sceglieranno di restare in Italia, nel Bel Paese, per la stagione estiva. Ecco perché Vueling ha pensato di rilanciare le sue rotte domestiche in partenza sia dall’aeroporto di Firenze, dove è leader per posti offerti, sia dall’altra base italiana strategica per la compagnia, Roma Fiumicino.

Da Firenze, i passeggeri potranno volare alla scoperta di Catania e scegliere tra escursioni sull’Etna o una gita nelle acque cristalline; visitare la magnifica Palermo e trascorrere qualche giorno nei pressi della spiaggia di Mondello; o ancora, restare in Sicilia e prenotare una vacanza nella piccola e suggestiva Lampedusa, tra le destinazioni siciliane più rinomate per la bellezza paesaggistica.

Infine, sempre dall’aeroporto di Peretola, è possibile collegarsi direttamente con la Sardegna grazie alla rotta Firenze-Olbia: un’occasione per visitare non solo le spiagge sarde ma anche per andare alla scoperta della città che nasconde preziosi tesori archeologici.

Anche da Roma Fiumicino, i passeggeri che volano dal centro Italia posso realizzare il sogno di trascorrere qualche giorno sulle rive di Lampedusa e assaporare la vita tipica degli isolani. Per tutta l’estate, Catania e Palermo sono raggiungibili da Firenze rispettivamente con 6 e 5 (nel mese di agosto) frequenze settimanali; mentre Olbia con 2 voli alla settimana. Lampedusa è invece collegata rispettivamente con 1 volo alla settimana con la base di Peretola e con 2 con Roma Fiumicino.

Non solo Italia, la ricca offerta estiva di Vueling offre la possibilità di scegliere tra numerose mete greche quella che si preferisce. Da Rodi a Creta fino alle più richieste, come Mykonos e Santorini, le isole Greche sono tutte raggiungibili direttamente dagli aeroporti italiani grazie alle rotte della compagnia aerea.

Da Firenze, è possibile volare alla scoperta di Mykonos o Santorini, ormai mete rinomate per la stagione estiva. La prima è perfetta per un viaggio tra amici e per chi preferisce un’estate all’insegna della vita notturna e albe in spiaggia. Santorini è invece l’isola dei romantici, perfetta da visitare in compagnia del proprio partner.

Le due isole possono essere raggiunte anche dalla base di Fiumicino che collega l’Italia con numerose altre mete greche. Da Roma infatti è possibile ad esempio volare verso Rodi, la più grande tra le isole del Dodecaneso, dove la città vecchia è tutela UNESCO da molti anni; o ancora, verso Cefalonia, che spicca non solo per le sue spiagge ma anche per le numerose grotte e insenature che si possono visitare. Sempre da Roma, Vueling permette di raggiungere la bellissima Zante o Creta, l’isola greca più grande, dove miti e leggende si incrociano con la storia reale. Poco frequentata e per questo consigliata per chi ricerca un po’ di tranquillità è invece l’isola di Preveza che si collega facilmente anche a Lefkada, nota invece per sua vivacità. A questi, in agosto, si aggiunge un ulteriore collegamento con la bellissima Corfù, l’isola dove si narra Ulisse conobbe e si innamorò di Nausicaa.

Per tutte l’estate, Mykonos e Santorini sono raggiungibili da Firenze con 1 frequenza alla settimana con un incremento in agosto di 2 settimanali per ciascuna rotta.

Dalla base di Fiumicino invece la prima prevede fino a 1 volo al giorno e la seconda 5 voli alla settimana. In agosto, Mykonos sarà collegata con Roma con 9 voli a settimana e Santorini con 8, saliranno quindi fino a 2 i collegamenti giornalieri per raggiungere le due mete.

Da Roma Fiumicino è possibile raggiungere anche Rodi e Cefalonia con 1 frequenza alla settimana, mentre Zante, Creta e Preveza-Lefkada con 2 voli settimanali. Nel mese di agosto, si aggiunge anche la rotta Roma-Corfù con 1 frequenza alla settimana, diventano 2 i voli alla settimana per Cefalonia e ben 3 per la bellissima Zante.

Anche la Croazia offre numerose possibilità per chi sta organizzando le vacanze estive ed è alla ricerca di destinazioni consigliate non solo per trascorrere giornate in riva al mare ma anche per visitare luoghi di cultura. Da Roma Fiumicino, Vueling consente di raggiungere sia Dubrovnik che Spalato, due mete della Dalmazia, note non solo per le acque cristalline ma anche per la loro ricchezza storica. La prima è meravigliosa con le sue antiche mura che la proteggono dal XII secolo, la seconda invece è una tipica cittadina di mare dove il punto di incontro è Riva, il lungomare e vero salotto della città.

Per raggiungere le città croate, le frequenze settimanali da Roma Fiumicino verso Dubrovnik sono fino a 5 mentre per Spalato è previsto fino a 1 volo al giorno, per tutta la stagione estiva.

Anche le Isole Baleari e Gran Canaria sono a portata di volo con Vueling. La compagnia infatti collega per tutta l’estate l’aeroporto di Roma Fiumicino con le isole spagnole più richieste per il periodo estivo.

Dalla base romana è possibile raggiungere la celebre Ibiza e godersi non solo la sua ormai nota vita notturna ma anche la sua parte più selvaggia e inesplorata, tra spiagge isolate e percorsi tra la natura. Oltre Ibiza, i passeggeri in partenza da Roma possono volare verso Palma di Maiorca o Minorca e scegliere quale delle due Isole Baleari incarna la propria idea di vacanza estiva.

Sempre da Roma Fiumicino può essere raggiunta anche Gran Canaria, terza isola per dimensione delle Canarie, meta ideale anche per famiglie con bambini, che nasconde un enorme tesoro naturalistico.

Per raggiungere le isole spagnole, le frequenze alla settimana per Minorca e Palma di Maiorca sono 2 mentre Ibiza è collegata con Roma fino a 2 volte al giorno. Roma Fiumicino – Gran Canaria prevede invece 1 frequenza alla settimana.

La compagnia aerea tutela la salute e la sicurezza dei passeggeri e del personale, rispettando le raccomandazioni dall’Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA) e attuando rigorosi protocolli di pulizia e disinfezione – sia negli aeroporti in cui opera sia a bordo dei suoi aeromobili.

Vueling, inoltre, adotta una politica di totale flessibilità, permettendo di cambiare le date del volo o la destinazione, e persino di assegnare il volo a una terza persona, agevolando i passeggeri nelle fasi di acquisto e prenotazione. La raccomandazione della compagnia è quella di verificare sempre tutti i dettagli e gli ultimi aggiornamenti, sia tramite app mobile sia tramite il sito ufficiale, per essere sempre informati sui documenti necessari per ciascuna destinazione.

(Ufficio Stampa Vueling – Photo Credits: Vueling)