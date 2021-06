Eve ed Helisul annunciano una partnership per sviluppare prodotti e servizi UAM in Brasile

Eve Urban Air Mobility e Helisul Aviation, uno dei più grandi operatori di elicotteri in America Latina, hanno annunciato oggi una partnership che si concentrerà sulla creazione di un approccio a livello di ecosistema per prepararsi alle operazioni Urban Air Mobility in Brasile. Oltre a collaborare su una suite di prodotti e servizi, la partnership include un ordine per un massimo di 50 eVTOL con consegne che dovrebbero iniziare nel 2026.

Negli ultimi anni, Eve ed Helisul hanno collaborato per valutare come co-creare soluzioni per la mobilità aerea urbana, sfruttando l’infrastruttura di aerotaxi esistente in Brasile, una delle più grandi al mondo, per l’utilizzo di electric vertical take-off and landing aircraft (eVTOL) di Eve.

“Questa partnership con Eve è motivo di grande soddisfazione per Helisul. Eve guarda molto avanti alle esigenze del mercato e Helisul ne seguirà tutti i passi mano nella mano. Con le città in crescita e il traffico sempre più congestionato, la nostra partnership per costruire soluzioni e pratiche intelligenti per la mobilità urbana nelle grandi città migliorerà la qualità della vita riducendo l’inquinamento atmosferico e i tempi di spostamento con il trasporto porta a porta”, ha affermato Luis Carlos Munhoz da Rocha, Commercial Director of Helisul Aviation.

“Le soluzioni dirompenti per la mobilità aerea urbana possono portare lo stesso tipo di vantaggi che l’aviazione ha già portato a viaggi più lunghi letteralmente più vicini alle persone, offrendo ai pendolari urbani più opzioni per spostarsi in città. La nostra partnership con Helisul Aviation è ben posizionata per il futuro del trasporto aereo. Il nostro team fornirà servizi completi, comprese soluzioni di gestione del traffico aereo urbano, beneficiando al contempo della posizione di mercato unica di Helisul”, ha affermato Andre Stein, Presidente e CEO di Eve Urban Air Mobility.

Helisul ed Eve hanno in programma di iniziare la loro partnership lavorando insieme in proof of concept (POC) operation, utilizzando elicotteri per convalidare i parametri che si applicheranno alle future operazioni eVTOL. Questa partnership mira a sviluppare nuovi servizi e procedure che, insieme alle comunità e ad altre parti interessate del settore, possono creare un ambiente operativo sicuro e scalabile per l’espansione delle operazioni eVTOL, concentrandosi sugli aspetti critici per tutti gli utenti, incluso come massimizzare l’accessibilità e l’inclusività nei vertiports e nelle operazioni di imbarco eVTOL.

Beneficiando di una mentalità supportata da oltre 50 anni di esperienza nella produzione e certificazione di aeromobili di Embraer, Eve svela una proposta di valore unica posizionandosi come partner dell’ecosistema offrendo una suite di prodotti e servizi.

Oltre al programma aeronautico, Eve sta sfruttando l’esperienza di Embraer e Atech, una consociata del gruppo Embraer, per fornire software di gestione del traffico aereo riconosciuto a livello mondiale, per creare le soluzioni che aiuteranno a scalare in sicurezza l’industria UAM in futuro.

(Ufficio Stampa Embraer)