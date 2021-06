U.S. Navy e Boeing: primo air-to-air refueling utilizzando un unmanned aircraft

Per la prima volta nella storia, la U.S. Navy e Boeing hanno dimostrato un air-to-air refueling utilizzando un unmanned aircraft, il Boeing-owned MQ-25™ T1 test asset, per rifornire un altro aereo.

Durante un test flight il 4 giugno, MQ-25 T1 ha esteso con successo hose and drogue dal suo U.S. Navy-issued aerial refueling store (ARS) e ha trasferito in sicurezza il fuel a un U.S. Navy F/A-18 Super Hornet, dimostrando la capacità dell’MQ-25 di svolgere la sua principale missione di rifornimento aereo.

“Questo team di professionisti è stato parte integrante del successo del volo”, ha affermato il contrammiraglio Brian Corey, che supervisiona il Program Executive Office for Unmanned Aviation and Strike Weapons. “Nei prossimi anni lavoreremo fianco a fianco con Boeing per fornire questa capacità, che migliorerà notevolmente i futuri carrier air wing”.

“Questo evento che fa la storia è un merito per il nostro joint Boeing and Navy team, che è in linea per fornire MQ-25 critical aerial refueling capability alla flotta il prima possibile”, ha affermato Leanne Caret, presidente e CEO di Boeing Defense, Space & Security. “Il loro lavoro è la forza trainante dietro l’integrazione sicura e protetta di unmanned systems nell’immediato futuro delle defense operations”.

Durante la parte iniziale del volo, il test pilot dell’F/A-18 ha volato in stretta formazione dietro l’MQ-25 per garantire performance e stabilità prima del rifornimento, una manovra che richiedeva appena 20 piedi di separazione tra l’MQ-25 T1 air vehicle e il F/A-18 refueling probe. Entrambi i velivoli stavano volando a velocità e altitudini rilevanti dal punto di vista operativo. Con la valutazione completata in sicurezza, l’MQ-25 drogue è stato esteso e il pilota dell’F/A-18 si è “collegato” con l’unmanned aircraft per ricevere il carburante previsto.

La pietra miliare arriva dopo 25 T1 flights, testando l’aerodinamica dell’aereo e dell’ARS attraverso l’inviluppo di volo, nonché svolgendo ampie simulazioni di rifornimento aereo utilizzando MQ-25 digital models. L’MQ-25 T1 continuerà i flight test prima di essere spedito a Norfolk, in Virginia, per i deck handling trials a bordo di un U.S. Navy carrier entro la fine dell’anno.

Il Boeing-owned T1 test asset è un predecessore dei sette test aircraft che Boeing sta producendo nell’ambito di un contratto aggiudicato nel 2018. L’MQ-25 assumerà il tanking role attualmente svolto dagli F/A-18, consentendo un migliore utilizzo dei fighters e contribuendo ad estendere il range dei carrier air wing.

