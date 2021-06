News Brevi – 07.06.2021

AIRBUS: ORDINI E CONSEGNE NEL MESE DI MAGGIO 2021 – Airbus commercial aircraft ha pubblicato gli ordini e le consegne del mese di maggio 2021. A maggio Airbus ha consegnato 50 aerei a 32 clienti (4 A220, 41 A320 Family (38neo), 1 A330neo, 3 A350, 1 A380). Gli ordini nel mese sono stati 7. Le consegne in tutto il 2021 sono state 220 a 61 clienti.

SAS: IL TRAFFICO DEL MESE DI MAGGIO 2021 – SAS ha comunicato il traffico del mese di maggio 2021. A maggio hanno volato con SAS più di 400.000 passeggeri, con un incremento di circa il 20% rispetto ad aprile. Durante il mese, SAS ha aumentato la capacità del 9% per soddisfare la domanda più elevata. Il numero di passeggeri rimane basso rispetto a un anno normale, ma l’aumento rispetto ad aprile si riflette anche in un miglioramento del load factor, cresciuto di quasi 6 punti percentuali. “Attendiamo con impazienza l’estate e siamo soddisfatti del graduale aumento della domanda. Per ridurre l’incertezza durante la prenotazione dei voli, SAS offre regole sui biglietti più flessibili e generose alternative di riprenotazione. Per semplificare le cose per i passeggeri, stiamo anche lanciando SAS Travel Ready Center, uno strumento digitale per caricare i documenti di viaggio necessari e per accedere alle informazioni sulle attuali restrizioni di viaggio”, afferma Karl Sandlund, acting CEO of SAS.

QATAR AIRWAYS LANCIA L’OFFICIAL UEFA EURO 2020™ PODCAST – Una schiera di calciatori di alto profilo, esperti e celebrità prenderà parte a ‘The Euro Show’, Official UEFA EURO 2020™ podcast, presentato in collaborazione con Qatar Airways, Official Airline Sponsor del torneo. Il podcast sarà presente su tutte le principali piattaforme web, applicazioni mobili e social media, completando analisi delle partite di esperti, interviste dietro le quinte, aggiornamenti dedicati, anteprime delle partite e molto altro. Gli appassionati di calcio riceveranno gli ultimi approfondimenti e potranno condividere contenuti sui propri account sui social media e parlare con altri tifosi di calcio. Qatar Airways sta inoltre avviando attività sul campo presso le Fan Zone di Londra e Roma, organizzate in concomitanza con le partite in tutte le città ospitanti. Le Fan Zone saranno una parte essenziale, riunendo persone per guardare le partite che si terranno in tutta Europa e per provare altri intrattenimenti. Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “Con l’entusiasmo che cresce in vista del campionato, Qatar Airways ha una forte partnership con UEFA per un torneo indimenticabile. “The Euro Show” sarà un must per i fan, per interagire tra loro e ricevere gli ultimi aggiornamenti dal cuore dell’azione. In qualità di Official Airline for the UEFA Euro 2020™, siamo anche orgogliosi di vedere il trofeo visitare Doha ed essere portato nei siti più famosi del paese”. Le 11 città che ospiteranno le partite sono Amsterdam, Baku, Bucarest, Budapest, Copenaghen, Glasgow, Londra, Monaco, Roma, San Pietroburgo e Siviglia. UEFA ha lavorato con le rispettive autorità per garantire un ritorno sicuro degli spettatori negli stadi. Le Fan Zone di Londra e Roma includeranno virtual reality stadium experience, photo opportunity, football freestyle performances e omaggi speciali. La rete Qatar Airways offre ai fan connettività globale alle nazioni ospitanti, direttamente o tramite i suoi partner in codeshare. I fan sono incoraggiati a rispettare le restrizioni e i requisiti per l’ingresso in vigore al momento del viaggio. Qatar Airways ha un ampio portafoglio di partnership sportive globali che include organi di governo del calcio come FIFA, UEFA e CONMEBOL. In qualità di official FIFA partner, Qatar Airways ha sponsorizzato eventi come le edizioni 2019 e 2020 della FIFA Club World Cup™ e sponsorizzerà la FIFA World Cup Qatar 2022™. La compagnia aerea sponsorizza anche alcune delle più grandi squadre di calcio del mondo, tra cui Paris Saint-Germain, AS Roma, Boca Juniors, FC Bayern München, K.A.S. Eupen e Al Sadd SC.

IBERIA RIATTIVA IL SUO NEWTORK IN AMERICA LATINA – A partire da oggi, 7 giugno, il governo spagnolo revoca alcune restrizioni all’arrivo dei turisti e, in particolare, le persone provenienti dall’America Latina che sono state vaccinate con i composti autorizzati dall’Agenzia europea per i medicinali (EMA) e dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) potranno visitare il Paese. Iberia ha abbracciato questa misura come un punto di svolta per riattivare i suoi voli con l’America Latina. Un chiaro impegno da parte della compagnia aerea per rafforzare la propria leadership e decollare con forza in questo mercato. Per raggiungere questo obiettivo e contribuire alla ripresa economica del turismo, oltre a promuovere un ritorno alla normalità con l’abolizione delle restrizioni di viaggio, Iberia ha progettato un programma estivo in cui recupera le rotte e amplia la sua offerta di voli, in totale 18 destinazioni in 16 paesi dell’America Latina, e supererà le 90 frequenze settimanali. Iberia ha ripreso le sue operazioni con Guayaquil a maggio e, a luglio, San Juan de Puerto Rico si unirà con tre frequenze settimanali e Cali con due, entrambe le rotte operate da aeromobili Airbus A330-200, con una capacità di 288 posti. Diverse destinazioni avranno aumenti di frequenza a luglio e agosto. Iberia è ancora in attesa della riapertura del Venezuela per recuperare i suoi voli regolari con Caracas e, nel frattempo, opererà un volo speciale il 14 giugno. Víctor Moneo, Direttore Vendite LATAM e Accordi Istituzionali di Iberia, ha commentato: “Quest’anno Iberia festeggia 75 anni di volo in America Latina e non vorremmo altro che celebrare questo anniversario recuperando tutta la nostra rete di destinazioni e frequenze. Siamo convinti che per la ripresa sia necessario scommettere e scommettiamo sull’America Latina, quindi quest’estate vogliamo che sia la svolta per ripartire in questo mercato con la stessa forza di sempre”.

ETIHAD AIRWAYS: ROTTE ESTIVE VERSOE MYKONOS, SANTORINI E MALAGA – Etihad Airways lancerà voli stagionali verso le isole della Grecia, Mykonos e Santorini, e la famosa città spagnola di Malaga, in Andalusia. Mykonos opererà tra l’8 luglio e l’11 settembre 2021 e Santorini tra il 9 luglio e il 12 settembre 2021. Entrambe le destinazioni beneficeranno di un servizio diretto bisettimanale con Airbus A320. Con un safe travel corridor stabilito tra gli Emirati Arabi Uniti e la Grecia, le persone completamente vaccinate ora hanno più opportunità di godersi viaggi senza quarantena. Mentre la Spagna si prepara a riaprire ai viaggiatori internazionali vaccinati dal 7 giugno 2021, Etihad lancerà nuovi voli per Malaga, due volte a settimana, tra il 9 luglio e il 15 settembre 2021. I voli per Malaga opereranno utilizzando un Boeing 787-9 Dreamliner, offrendo Economy Space e Neighbour-free seating options. Il nuovo servizio offrirà una maggiore scelta e comodità per i viaggiatori leisure tra gli Emirati Arabi Uniti e la Spagna, con Etihad che ora serve tre destinazioni tra i due paesi: Barcellona, Madrid e Malaga. Per i membri Etihad Guest che desiderano riscattare le miglia guadagnate, Mykonos, Santorini e Malaga sono destinazioni ideali. I membri hanno accesso ai posti più convenienti con le loro miglia, oltre a hotel and car partners per soddisfare le loro esigenze di viaggio. Con l’allentamento delle restrizioni alle frontiere e l’implementazione di corridoi di viaggio sicuri, Etihad continua ad ampliare la sua rete aggiungendo servizi e frequenze nei mercati chiave. L’annuncio odierno sulle isole greche e Malaga segue la recente ripresa dei servizi per Atene, Casablanca, Nairobi, Phuket, Rabat e Seychelles. Coloro che desiderano prenotare sono invitati a visitare etihad.com e l’app per visualizzare le loro opzioni e rimanere informati sulle norme di ingresso appropriate alla loro destinazione finale.

QATAR AIRWAYS RIPRENDE I SERVIZI VERSO SHARJAH – Qatar Airways annuncia che riprenderà i servizi per Sharjah, Emirati Arabi Uniti, a partire dal 1 luglio 2021 con un volo giornaliero. I servizi verso Sharjah saranno operati dal Boeing 787 Dreamliner della compagnia aerea con 22 posti in First Class e 232 posti in Economy Class. La ripresa dei servizi consentirà ai passeggeri che volano da e per Sharjah di beneficiare dell’ampia rete internazionale della compagnia in Asia, Africa, Australia e Americhe, che attualmente conta oltre 130 destinazioni, con piani per aumentare a oltre 1.200 voli settimanali verso oltre 140 destinazioni entro la fine di luglio. Sharjah sarà un gateway alternativo per i passeggeri da e per le altre città, in particolare Dubai negli Emirati Arabi Uniti. Il volo QR1036 partirà dall’Hamad International Airport alle 14:35, con arrivo alle 16:45 a Sharjah. Il volo QR1037 partirà da Sharjah alle 17:55 e arriverà a Doha alle 18:05. Qatar Airways è l’unica compagnia aerea al mondo che, insieme al suo hub Hamad International Airport, ha raggiunto quattro 5-Star Skytrax ratings, inclusi 5-Star Airline Rating, 5-Star Airport Rating, 5-Star COVID-19 Airline Safety Rating e 5-Star COVID-19 Airport Safety Rating. Questi risultati evidenziano l’impegno di Qatar Airways nel fornire ai propri passeggeri un’esperienza leader del settore in ogni fase del viaggio, compreso il più alto livello possibile di standard di salute e sicurezza che salvaguardano il benessere dei passeggeri sia a terra che in volo.

AIR CANADA: AGGIORNAMENTO SUI 2020 COMPENSATION PROGRAMS – Air Canada fornisce aggiornamenti sui 2020 compensation outcomes e annuncia ulteriori azioni intraprese dai suoi dirigenti senior. “I 2020 compensation outcomes per tutti i dipendenti di Air Canada sono stati tra le molte importanti decisioni prese durante la pandemia nel migliore interesse di Air Canada e dei suoi stakeholder. Questi compensation outcomes sono stati approvati dal Board of Directors a metà del 2020 in consultazione con consulenti esterni e in conformità con i principi di governance e le migliori pratiche. Air Canada ha lavorato duramente per preservare il maggior numero possibile di posti di lavoro durante la pandemia e la fidelizzazione dei dipendenti è una priorità fondamentale per consentire il proseguimento delle operazioni durante questa crisi estesa. In ogni fase del processo, la direzione e il consiglio di amministrazione hanno agito nel migliore interesse di Air Canada e delle sue parti interessate e sono stati consapevoli del loro ruolo nel mitigare le conseguenze della pandemia. Sfortunatamente, ora c’è delusione pubblica per le azioni relative a questi 2020 executive compensation outcomes. In riconoscimento di ciò, e al fine di aiutare ad affrontare questa conseguenza, gli attuali Executive Vice-Presidents e il President and CEO of Air Canada hanno scelto di restituire volontariamente i loro bonus 2020 e condividere le appreciation units. Inoltre, l’ex presidente e amministratore delegato di Air Canada Calin Rovinescu, andato in pensione nel febbraio 2021, donerà il valore del suo bonus 2020 e le unità di apprezzamento delle azioni alla Air Canada Foundation. Il team dirigenziale di Air Canada è completamente concentrato sulla ripresa di Air Canada dalla pandemia di COVID-19 e sui preparativi per dare il bentornato ai colleghi in licenza e ai clienti in viaggio il prima possibile”, afferma la compagnia.

SAAB E VARJO PORTANO LA REALTA’ VIRTUALE NEI SIMULATORI DI VOLO – Saab e Varjo Technologies collaborano per rivoluzionare i simulatori di volo. L’azienda finlandese Varjo ha sviluppato una human eye resolution mixed reality (XR) technology che sarà integrata in tutti i Saab Gripen E/F simulators. Oltre alla risoluzione più elevata e al campo visivo più ampio del settore, la collaborazione offrirà anche numerose nuove opportunità di formazione a una frazione del costo. Saab e Varjo Technologies, che sviluppa tecnologie di realtà virtuale e mista per uso professionale ed è stata fondata nel 2016, hanno fatto progressi nella loro collaborazione al punto in cui la tecnologia di Varjo sarà integrata nei nuovi simulatori Gripen E/F di Saab. “Quando abbiamo fatto i nostri primi esperimenti con dispositivi commerciali, abbiamo ricevuto feedback dai piloti che non erano in grado di leggere il testo nella realtà virtuale perché la risoluzione non era sufficientemente alta. Questo non era un problema con la tecnologia Varjo”, afferma Stefan Furenbäck, Saab’s Head of Tactical Environment Simulation and Visualisation. “La nostra collaborazione è stata fluida e diretta. Comprendiamo le esigenze degli altri e come possiamo risolvere i nostri problemi tecnologici condivisi. Due aziende con culture simili, con l’innovazione in cima alla loro agenda e pronte a discutere di tutto”, afferma Seppo Aaltonen, Chief Commercial Officer di Varjo. La formazione dei piloti richiede che siano in grado di leggere il testo e vedere anche i più piccoli dettagli. I piloti devono sentirsi come se stessero volando nel mondo reale mentre usano il simulatore. Finora è stato necessario utilizzare cave or dome-shaped simulators per creare un’esperienza di realtà virtuale il più coinvolgente possibile per il pilota. La collaborazione tra Saab e Varjo ha funzionato molto bene per diversi anni e si è estesa alle tecnologie Varjo integrate nel Gripen E/F fighter simulator.