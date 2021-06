Airbus Helicopters rafforza le sue capacità con l’acquisizione di ZF Luftfahrttechnik

Airbus Helicopters e ZF Friedrichshafen AG hanno firmato un accordo relativo all’acquisizione di ZF Luftfahrttechnik GmbH da parte di Airbus Helicopters come parte della sua strategia per rafforzare le sue maintenance, repair, and overhaul (MRO) capabilities. Questo passaggio è anche un contributo al miglioramento e al mantenimento della disponibilità della flotta dei programmi coperti dallo ZF Luftfahrttechnik product portfolio.

ZF Luftfahrttechnik è attualmente un MRO service partner per la maggior parte della German Bundeswehr helicopter fleet. Ha inoltre consegnato più di 10.000 gearboxes in tutto il mondo. È un fornitore dell’H135 main gearbox, della tail gearbox del Tiger helicopter, inoltre partecipa al programma H145. Nel 2020, l’azienda ha realizzato un fatturato di 85,3 milioni di euro e ha impiegato 370 persone. ZF Luftfahrttechnik si trova a Kassel-Calden.

“Aggiungendo ZF Luftfahrttechnik al nostro portafoglio, amplieremo ulteriormente la nostra gamma di MRO capabilities e assicureremo ulteriori competenze nell’area dei dynamic systems per Airbus Helicopters, aggiungendo valore per la nostra base di clienti globale”, ha affermato Bruno Even, CEO di Airbus Helicopters. “Con ZF Luftfahrttechnik, saremo in grado di migliorare la nostra offerta di servizi per i nostri clienti, inclusi partner chiave come la Bundeswehr tedesca, rispondendo così alle loro esigenze MRO più velocemente con un maggiore livello di integrazione. Il modello di business equilibrato e globale di ZF Luftfahrttechnik si adatta molto bene al nostro approccio al mercato mondiale degli elicotteri”.

“Con Airbus Helicopters come entità acquirente, ci sono ottime prospettive per ZF Luftfahrttechnik”, ha affermato Wilhelm Rehm, Member of the Board of Management of ZF Group. “E’ nostra intenzione che la sede abbia le migliori opportunità di sviluppo possibili e che i dipendenti abbiano solide prospettive future”.

Con oltre 100 anni di esperienza nel settore dell’aviazione, ZF Luftfahrttechnik è un produttore leader mondiale di dynamic components for light and medium helicopters, compresi i servizi correlati, con una base di clienti globale. Consociata di ZF Group, l’azienda è leader anche per quanto riguarda MRO per dynamic components degli elicotteri. Airbus ha una lunga storia di partnership di successo con ZF Luftfahrttechnik che risale a molti anni fa, alla collaborazione iniziale su Alouette II e BO105. Oggi, Airbus intende costruire su queste solide fondamenta, continuando a investire e far crescere ZF Luftfahrttechnik come parte di Airbus.

L’acquisizione è stata approvata dagli organi competenti di entrambe le società. Rimane soggetta alle approvazioni regolamentari, nonché ad altre condizioni usuali in questo tipo di transazioni, che dovrebbero essere completate nel 2021.

(Ufficio Stampa Airbus)