I motori LEAP volano per quasi 10 ore sull’Atlantico

A gennaio, un Airbus A321neo LR (Long Range) operato dalla compagnia aerea portoghese SATA Azores Airlines ha coperto il viaggio tra Lisbona (Portogallo) e Bogotà (Colombia) in 9 ore e 49 minuti, battendo il time record per un commercial flight operato da un single-aisle aircraft.

Questo risultato è stato reso possibile dalla combinazione tra la stretta customer coordination di SATA Azores e CFM e le LEAP engines performances.

“Utilizzando le tecnologie più avanzate sia di GE che di Safran Aircraft Engines, la famiglia di motori LEAP offre un’elevata affidabilità, un utilization level leader del settore, fornendo al contempo un miglioramento del 15% in fuel efficiency e carbon emissions, nonché una significativa riduzione del rumore. Azores Airlines opera attualmente due aeromobili A321neo (244 posti) e due A321neo LR, equipaggiati con motori CFM LEAP-1A.

Il fuel advantage rispetto alla generazione precedente di motori è un vero vantaggio per gli operatori LEAP in quanto consente loro di operare voli con un range più elevato e di avere costi ottimizzati”, afferma CFM International.

“I motori LEAP consumano poco carburante, circa il 15-20% in meno ed emettono meno CO2. Per il resto, siamo rimasti molto sorpresi dal basso livello di rumorosità del motore, è molto comodo quando si trascorre molto tempo in aereo”, affermano i SATA Azores Airlines crew members.

Il territorio portoghese delle Azzorre è un arcipelago dell’Atlantico centrale a 2.500 miglia da New York e 900 miglia da Lisbona. Beneficiando della sua posizione strategica, Azores si affida alla flotta A321neo LR per espandere la propria rete di rotte transatlantiche verso l’Europa e le Americhe.

(Ufficio Stampa CFM International)