IATA: ad aprile ripresa dei mercati domestici e stagnazione dei viaggi internazionali

L’International Air Transport Association (IATA) ha annunciato che la domanda di viaggi domestici è migliorata ad aprile 2021 rispetto al mese precedente, sebbene sia rimasta ben al di sotto dei livelli pre-pandemia, mentre la ripresa degli international passenger travel ha continuato a essere bloccata di fronte alle restrizioni di viaggio.

Poiché i confronti tra i risultati mensili del 2021 e del 2020 sono distorti dall’impatto straordinario di COVID-19, se non diversamente specificato, tutti i confronti si riferiscono ad aprile 2019, che ha seguito un normale modello di domanda.

La domanda totale di viaggi aerei ad aprile 2021 (misurata in RPK) è diminuita del 65,4% rispetto ad aprile 2019. Si tratta di un miglioramento rispetto al calo del 66,9% registrato a marzo 2021 rispetto a marzo 2019. La migliore performance è stata trainata dai guadagni nella maggior parte dei mercati domestici.

L’international passenger demand ad aprile è stata dell’87,3% inferiore ad aprile 2019, poco cambiata rispetto al calo dell’87,8% registrato a marzo 2021 rispetto a due anni fa.

La total domestic demand è diminuita del 25,7% rispetto ai livelli pre-crisi (aprile 2019), molto migliorata rispetto a marzo 2021, quando il traffico domestico è diminuito del 31,6% rispetto allo stesso periodo del 2019. Come a marzo, tutti i mercati tranne Brasile e India hanno mostrato un miglioramento rispetto a marzo 2021, con Cina e Russia che hanno riportato una crescita del traffico rispetto ai livelli pre-COVID-19.

“La continua forte ripresa dei mercati domestici ci dice che quando alle persone viene data la libertà di volare, ne approfittano. Sfortunatamente, questa libertà non esiste ancora nella maggior parte dei mercati internazionali. Quando lo farà, sono fiducioso che assisteremo a una simile ripresa della domanda”, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General.

International Passenger Markets

Il traffico internazionale ad aprile delle compagnie aeree dell’Asia-Pacifico è diminuito del 94,4% rispetto ad aprile 2019, migliorando in modo incrementale rispetto al calo del 94,9% registrato a marzo 2021 rispetto a marzo 2019. La regione ha registrato il calo più marcato del traffico per il nono mese consecutivo. La capacità è diminuita dell’86,3% e il load factor è sceso di 47,7 punti percentuali, al 33,5%, il più basso tra le regioni.

I vettori europei hanno visto un calo del traffico dell’87,7% ad aprile rispetto ad aprile 2019, appena cambiato dal calo dell’88,2% a marzo rispetto allo stesso mese del 2019. La capacità è diminuita del 78,2% e il load factor è sceso di 37,3 punti percentuali, al 48,4%.

Le compagnie aeree del Medio Oriente hanno registrato un calo della domanda dell’82,9% ad aprile rispetto ad aprile 2019, che è stato più debole del calo dell’81,6% a marzo, rispetto allo stesso mese del 2019. La capacità è diminuita del 65,3% e il load factor è sceso di 41,1 punti percentuali, al 39,6%.

La domanda di aprile dei vettori nordamericani è diminuita del 77,9% rispetto allo stesso periodo del 2019, un miglioramento rispetto al calo dell’80,9% di marzo rispetto a due anni fa. La capacità è diminuita del 59,3% e il load factor è sceso di 37,8 punti percentuali, al 45,0%.

Le compagnie aeree latinoamericane hanno registrato un calo della domanda dell’81,1% ad aprile, rispetto allo stesso mese del 2019, migliorando leggermente il calo dell’82,1% a marzo rispetto a marzo 2019. La capacità di aprile è diminuita del 75,8% e il load factor è sceso di 18,0 punti percentuali, al 64,6%, che è stato il load factor più alto tra le regioni per il settimo mese consecutivo.

Il traffico delle compagnie aeree africane è diminuito del 78,3% ad aprile rispetto ad aprile di due anni fa, segnando un significativo peggioramento rispetto a un calo del 73,7% registrato a marzo rispetto a marzo 2019. La capacità di aprile è diminuita del 64,0% rispetto ad aprile 2019 e il load factor è sceso di 29,1 punti percentuali, al 43,9%.

Domestic Passenger Markets

Il traffico domestico cinese è tornato ai livelli di crescita pre-crisi, con una domanda in aumento del 6,8% ad aprile rispetto ad aprile 2019. A marzo la domanda è rimasta piatta rispetto allo stesso mese di due anni fa.

Il traffico domestico degli Stati Uniti è diminuito del 34,9% ad aprile rispetto allo stesso mese del 2019, molto migliorato rispetto al calo del 43,9% di marzo rispetto a due anni fa. Si prevede che il mercato interno statunitense si riprenderà completamente entro la fine di quest’anno o all’inizio del 2022.

“Mentre entriamo nella stagione estiva di punta dei viaggi nell’emisfero settentrionale, sappiamo che molte persone vogliono godersi la libertà di viaggiare. Ma affinché ciò avvenga in modo sicuro ed efficiente durante la crisi COVID-19, è necessario un approccio più mirato. La maggior parte delle politiche dei governi oggi non prevede la chiusura delle frontiere. Dopo un anno e mezzo di COVID-19 ci sono dati sufficienti per consentire ai governi di gestire i rischi di COVID-19 senza divieti di viaggio generali.

Abbiamo, ad esempio, forti indicazioni dagli US Centers for Disease Control and Prevention, dall’European Centre for Disease Control and Prevention, dal Robert Koch Institute e altri, che i viaggiatori vaccinati rappresentano un rischio minimo per la popolazione locale. I dati mostrano che i test prima della partenza rimuovono in gran parte il rischio che i viaggiatori non vaccinati importino il COVID. I dati del Regno Unito confermano che circa il 98% dei passeggeri in arrivo trattenuti dagli ordini di quarantena universale ha lasciato il confinamento senza segni della malattia.

La scorsa settimana abbiamo collaborato con Airbus e Boeing per dimostrare potenziali metodologie per gestire i COVID-19 risks per mantenere le popolazioni al sicuro e riavviare la connettività globale (leggi anche qui). I governi sono naturalmente avversi al rischio, ma gestire con successo il rischio è il pane quotidiano dell’aviazione. Con le indicazioni che il COVID-19 sta diventando endemico, i governi e l’industria devono lavorare insieme per ricostruire la connettività globale gestendo al contempo i rischi associati. La leadership del G7 per muoversi in questa direzione sarebbe un grande passo avanti. Ripristinare in sicurezza la libertà di viaggio e riconnettere i paesi guiderà la crescita economica e la creazione di posti di lavoro”, ha affermato Walsh.

