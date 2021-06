IATA: decisioni basate sui dati per riaprire i viaggi aerei internazionali

L’International Air Transport Association (IATA) ha esortato i governi a prendere decisioni basate sui dati per gestire i rischi COVID-19 quando si riaprono le frontiere ai viaggi internazionali. Le strategie senza misure di quarantena possono consentire la ripresa dei viaggi internazionali con un basso rischio di introduzione di COVID-19 nella destinazione del viaggio.

“I dati possono e dovrebbero guidare le politiche sul riavvio dei viaggi globali che gestiscono i rischi COVID-19 per proteggere le popolazioni, rilanciare i mezzi di sussistenza e stimolare le economie. Chiediamo ai governi del G7 che si riuniranno alla fine di questo mese di concordare l’uso dei dati per pianificare e coordinare in sicurezza il ritorno della libertà di viaggiare che è così importante per le persone, i mezzi di sussistenza e le imprese”, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General.

“Le prove continuano a dimostrare che la vaccinazione protegge i viaggiatori da malattie gravi e comporta un basso rischio di introduzione del virus nei paesi di destinazione.

Il Robert Koch Institute (RKI) ha concluso che i viaggiatori vaccinati non sono più significativi nella diffusione della malattia e non rappresentano un rischio maggiore per la popolazione tedesca.

L’European Centre for Disease Control and Prevention (ECDC) ha pubblicato una guida provvisoria sui benefici della vaccinazione completa affermando che “la probabilità che una persona vaccinata infetta trasmetta la malattia è attualmente valutata da molto bassa a bassa”.

Gli US Centers for Disease Control and Prevention (US CDC) hanno affermato che “con un vaccino efficace al 90%, i test pre-viaggio, i test post-viaggio e l’auto-quarantena di 7 giorni forniscono un beneficio aggiuntivo minimo”.

Il Canadian Testing and Screening Expert Advisory Panel raccomanda che i viaggiatori vaccinati non debbano essere messi in quarantena.

Uno studio di Public Health England ha concluso che due dosi dei vaccini COVID-19 sono altamente efficaci contro le varianti di COVID-19 preoccupanti”, afferma IATA.

“Una sfida è il potenziale delle barriere al viaggio per le persone non vaccinate che creerebbero un’esclusione inaccettabile. I dati del NHS del Regno Unito relativi ai viaggiatori internazionali che arrivano nel Regno Unito (senza alcun riferimento allo stato di vaccinazione) mostrano che la stragrande maggioranza dei viaggiatori non presenta alcun rischio per l’introduzione di casi di COVID-19 dopo l’arrivo.

Tra il 25 febbraio e il 5 maggio 2021 sono stati condotti 365.895 test sui passeggeri in arrivo nel Regno Unito. Questi erano negativi al PCR prima del viaggio. Solo il 2,2% è risultato positivo all’infezione da COVID-19 durante le misure di quarantena universale dopo il loro arrivo. Di questi, oltre la metà proveniva da paesi della “lista rossa”, considerati ad altissimo rischio. La loro rimozione dalle statistiche comporterebbe una positività al test dell’1,46%. Dei 103.473 arrivi dall’UE (esclusa l’Irlanda), l’1,35% è risultato positivo. Tre paesi, Bulgaria, Polonia e Romania, hanno rappresentato il 60% dei casi positivi”, continua IATA.

“Molti governi continuano a richiedere la quarantena universale, gestita dagli hotel o autogestita. Ciò impedisce la libertà di movimento, scoraggia i viaggi internazionali e distrugge l’occupazione nel settore dei viaggi e del turismo. I dati del Regno Unito ci dicono che possiamo e dobbiamo fare di meglio. Quasi il 98% dei detenuti a causa delle misure di quarantena universale è risultato negativo al virus. Ora abbiamo più di un anno di dati globali che possono aiutare i governi a prendere decisioni più mirate sui viaggi internazionali. Ciò può mantenere basso il rischio di importare casi COVID-19, comprese le varianti, mentre si riavviano i viaggi internazionali con una violazione minima della capacità di vivere una vita lavorativa e sociale normale. È importante sottolineare che le vite includono i viaggi”, ha affermato Walsh.

“IATA ha collaborato con Airbus e Boeing per dimostrare potenziali metodologie per gestire i rischi di COVID-19 per mantenere le popolazioni al sicuro e riavviare la connettività globale. L’aviazione, compresi i produttori, gestisce e riduce efficacemente i rischi ogni giorno per garantire la sicurezza dei viaggi aerei. Utilizzando queste competenze, Airbus e Boeing hanno sviluppato modelli di gestione del rischio basati sui dati per comprendere l’impatto delle varie opzioni.

Concentrandosi sui rischi durante l’intero viaggio, Airbus ha considerato più di 50 variabili (come numero di casi confermati e decessi per paese, strategie di test COVID-19, statistiche sul traffico, durata del volo, tempo trascorso nei terminal aeroportuali, fornitura di ristorazione a bordo e aria condizionata) nel suo modello. Le ipotesi per il modello si basano su oltre una dozzina di fonti di dati (inclusi il CDC statunitense e l’Organizzazione mondiale della sanità). E i risultati del modello sono stati confrontati con le raccolte di dati dei risultati effettivi e le osservazioni dei viaggi. Utilizzando i dati attuali sull’incidenza di COVID-19 e non prendendo in considerazione i viaggiatori vaccinati (il che ridurrebbe solo il rischio di infezioni), i risultati di esempio includono:

Incidenza da alta a media – America Latina e Caraibi (292 casi/100.000 abitanti) verso Canada (95 casi/100.000 abitanti): assumendo lo stesso traffico del 2019 e senza alcun test, ci aspettiamo che l’incidenza locale in Canada aumenti di appena oltre 1 caso / 100.000 abitanti a causa dei casi importati oltre 14 giorni. Con un singolo test PCR prima del viaggio, questo numero scende a meno di 1 caso/100.000 abitanti.

Incidenza da media a media – Dall’Europa (111 casi/100.000 abitanti) agli Stati Uniti (81 casi/100.000 abitanti): assumendo lo stesso traffico del periodo pre-COVID-19 e senza alcun test, il modello Airbus prevede che i viaggi aerei sopra 14 giorni aggiungono meno di 1 caso importato/100.000 abitanti all’incidenza locale negli Stati Uniti.

Incidenza da media a bassa – Dall’Europa (111 casi di COVID-19/100.000 abitanti) a Singapore (8 casi/100.000 abitanti): assumendo prudentemente lo stesso traffico del 2019 e senza alcun test, prevediamo che oltre 14 giorni di viaggio aereo aggiungerebbero oltre 1 caso importato/100.000 popolazione all’incidenza locale a Singapore. Con un test PCR prima del viaggio, questo numero scende a meno di 1.

Il modello Airbus, progettato per supportare le parti interessate del governo nella riapertura dei viaggi aerei, dimostra che il rischio di trasmissione e traslocazione di virus può essere significativamente ridotto adottando misure di screening e protezione basate sui dati”, afferma IATA.

“La modellazione e l’analisi di Boeing mostrano che i protocolli di screening offrono un’alternativa all’obbligatorietà delle quarantene per molti scenari di viaggio. Il modello valuta l’efficacia di screening e quarantene nei paesi di tutto il mondo. Tiene conto di vari fattori tra cui tassi di prevalenza di COVID-19 tra paesi di origine e di destinazione, efficacia di PCR e rapid antigen tests, cronologia della malattia (come progredisce la malattia) per i passeggeri che viaggiano con COVID-19.

La modellazione ha rivelato diversi risultati chiave:

– I dati mostrano che esistono protocolli di screening efficaci quanto una quarantena di 14 giorni.

– I protocolli di screening riducono il rischio per il paese di destinazione.

– Lo screening è più vantaggioso per i viaggi da aree a maggiore prevalenza a aree a bassa prevalenza”, prosegue IATA.

Il modello di screening dei passeggeri e i risultati sono stati convalidati utilizzando i dati dei test di viaggio effettivi di Islanda e Canada. Boeing sta ora modellando scenari con viaggiatori vaccinati. Quando i dati sulle varianti saranno disponibili, saranno incorporati nel modello”.

“Non esiste una soluzione valida per tutti per gestire i vari livelli di rischio. Il costo economico e sociale delle misure globali adottate dalla maggior parte dei governi fino ad oggi è stato inutilmente elevato. Con questa modellazione, stiamo dimostrando che possiamo essere intelligenti con politiche di viaggio calibrate che affrontano i rischi, consentono i viaggi e proteggono le persone. Tutti possono rispettare una decisione basata sui dati. Questa è la via del ritorno alla normalità”, ha detto Walsh.

“Nessuna singola azione del governo può guidare una ripresa per i viaggi internazionali. I ministri del turismo del G20 hanno approvato un approccio basato sui dati per la riapertura delle frontiere. L’industria aeronautica sta incoraggiando il G7 a prendere la leadership accettando di lavorare insieme per utilizzare l’enorme quantità di dati raccolti dall’inizio del COVID-19 per guidare uno sforzo di recupero. È fondamentale che ciò debba ripristinare la libertà di viaggiare per le persone testate o vaccinate, evitando le misure di quarantena per la stragrande maggioranza dei viaggiatori”, afferma IATA.

“Il COVID-19 è qualcosa che dobbiamo imparare a gestire, come facciamo con altri rischi per la salute. Accettiamo molte cose nella società che sappiamo comportano dei rischi, dal consumo di bevande alcoliche al modo in cui guidiamo. Non vietiamo queste attività. Abbiamo alcune regole di buon senso e le informazioni necessarie per prendere decisioni sensate su come gestire questi rischi. Il futuro post-pandemia significa fare lo stesso per il COVID-19 in modo che tutti possiamo andare avanti con le nostre vite. Non esiste un protocollo completamente privo di rischi. La vaccinazione giocherà un ruolo importante. E i dati che abbiamo ci dicono che i protocolli di screening e test possono rendere i viaggi accessibili a tutti in sicurezza”, ha affermato Walsh.

“Le politiche del governo sono naturalmente avverse al rischio. Al contrario, il settore privato ha una grande esperienza nella gestione dei rischi ogni giorno per fornire i propri prodotti e servizi. Ora sembra che il COVID-19 stia diventando endemico. Ciò significa che è improbabile che il COVID-19 scompaia presto, quindi i governi e l’industria devono lavorare insieme per ricostruire la connettività globale gestendo al contempo i rischi associati. Il primo passo è che i governi valutino la soglia di rischio di introduzione del virus che possono gestire efficacemente. Quindi devono identificarsi con strategie fattibili dal settore per consentire un aumento dei viaggi internazionali senza superare tali soglie. Airbus, Boeing e IATA hanno dimostrato alcune possibili soluzioni. Ora abbiamo bisogno di un dialogo più intenso e trasparente tra i governi e l’industria aerea per passare dai modelli alla politica e, in definitiva, facilitare i viaggi internazionali”, ha affermato il professor David Heymann della London School of Hygiene and Tropical Medicine.

(Ufficio Stampa IATA – Airbus – Boeing)