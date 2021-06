IATA: aumentano le possibilità per i viaggiatori vaccinati in Europa, ma il riavvio globale è ancora in stallo

L’International Air Transport Association (IATA) ha accolto con favore l’allentamento delle COVID-19 border measures per i passeggeri vaccinati e l’uso più ampio di test antigenici a prezzi accessibili adottati questa settimana da Spagna e Francia. “Ciò è mitigato dalla continua delusione per la mancata attuazione di misure armonizzate in tutta Europa e dalla profonda frustrazione per la mancanza di coordinamento tra i governi di tutto il mondo per un data-driven risk-managed approach per ristabilire la libertà di viaggiare”, afferma IATA.

A partire dal 7 giugno, la Spagna ha aperto i suoi confini alla maggior parte dei viaggiatori vaccinati di tutto il mondo e ha permesso ai viaggiatori dell’UE di entrare nel paese con un test antigenico negativo. Inoltre, i passeggeri provenienti da paesi a basso rischio (compreso il Regno Unito) possono entrare senza alcuna restrizione.

Dal 9 giugno la Francia ha aperto ai viaggiatori vaccinati provenienti da tutti tranne quei paesi valutati come “ad alto rischio”. I viaggiatori vaccinati provenienti da paesi a “medio rischio” dovranno fornire la prova di un COVID-19 antigen o PCR test negativo e le persone non vaccinate devono comunque autoisolarsi per sette giorni.

“È incoraggiante vedere più paesi europei prendere provvedimenti per riaprire i confini. Riconoscono l’opportunità creata dalla vaccinazione e stanno rendendo i viaggi più convenienti con l’uso dell’antigen testing. Ma questo approccio non è universale in tutto il continente. Molti stati europei devono ancora allentare significativamente i confini. Questa frammentazione dovrebbe essere sostituita con un approccio unificato che sia coerente con le raccomandazioni dell’UE a cui appartengono. Le persone, le imprese e le economie trarrebbero beneficio da un maggiore allineamento in tutta Europa nell’allentare le misure e ripristinare la libertà di viaggiare”, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General.

“È necessario un approccio coerente in tutta Europa se l’EU Digital COVID Certificate deve essere implementato in modo efficace entro il 1° luglio. E in tutto il mondo, i governi devono consentire l’integrazione dei certificati digitali nelle applicazioni come IATA Travel Pass, al fine di alleviare la pressione sugli aeroporti e alle frontiere dall’elaborazione più complessa dei passeggeri man mano che il numero di viaggiatori aumenta.

Queste mosse di Spagna, Francia e altri stati europei sono un passo nella giusta direzione, ma il ripristino della connettività globale richiede molto più delle iniziative regionali o dei singoli stati. Il G20 ha approvato un approccio basato sui dati per gestire i rischi COVID-19 durante la riapertura delle frontiere. Il prossimo vertice dei leader del G7 dell’11-13 giugno offre a questi governi un’importante opportunità di utilizzare la loro leadership per avviare un approccio coordinato basato sui dati per ristabilire la connettività aerea globale”, prosegue IATA.

“La connettività ha bisogno che i paesi a entrambe le estremità del viaggio siano aperti. Molti dei più grandi mercati di viaggi aerei del mondo, come Australia, Cina, Regno Unito, Giappone e Canada, rimangono sostanzialmente chiusi senza piani chiari per guidare una riapertura. I dati dovrebbero aiutare questi e altri paesi a introdurre politiche mirate che mantengano le popolazioni al sicuro mentre si muovono verso una normalità nel mondo con COVID-19 per qualche tempo a venire. Il G7 ha l’opportunità alla fine di questo mese di stabilire un quadro di gestione del rischio per ristabilire la libertà di viaggiare in modo sia conveniente che pratico. È fondamentale che raccolgano la sfida”, ha affermato Walsh.

(Ufficio Stampa IATA)