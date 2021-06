Airbus Helicopters invita tutte le parti interessate del settore ad unirsi al Sustainable Aviation Fuel User Group

Airbus Helicopters sta riunendo l’industria per favorire la diffusione dei biocarburanti, attraverso la creazione di un Sustainable Aviation Fuel (SAF) User Group dedicato alla comunità elicotteristica. Come pioniere nel mercato civile degli elicotteri a turbina, l’azienda sta chiamando tutte le principali parti interessate ad aderire all’iniziativa, che mira a ridurre l’impatto dell’aviazione sui cittadini e sull’ambiente.

Con il SAF User Group, Airbus Helicopters intende affrontare le sfide rimanenti intorno ai biocarburanti e sostenere proattivamente l’impegno per la riduzione della CO2 dell’industria, grazie alla costante collaborazione con i partner di tutte le aree del settore dell’aviazione. Attraverso questo approccio inclusivo, il SAF User Group aspira a lavorare collettivamente su come accelerare l’uso del blended SAF kerosene e ad aprire la strada verso il 100% di voli SAF per le flotte future.

“Diamo il benvenuto a tutti gli operatori di elicotteri, ai produttori di motori, ai fornitori di sistemi di alimentazione, alle compagnie energetiche, ai fornitori di carburante, handling companies e a tutti gli altri stakeholder del settore che desiderano essere pionieri dell’aerospazio sostenibile insieme a noi”, ha dichiarato Stefan Thomé, Executive Vice President, Engineering and Chief Technical Officer, Airbus Helicopters.

Il SAF riduce le emissioni di CO2 grazie all’uso di materiale residuo e di scarto come oli e grassi vegetali usati. Di conseguenza, il carburante non ha alcun impatto negativo sulla produzione alimentare agricola. I biocarburanti sono utilizzati nelle stesse condizioni di performance e sicurezza dei carburanti convenzionali, il che li ha resi delle leve consolidate per la riduzione della CO2 nell’industria aeronautica.

“Airbus è impegnata a guidare la decarbonizzazione del settore aerospaziale, per i nostri aeromobili, satelliti e launch vehicles, ed è attivamente impegnata a realizzare viaggi aerei sostenibili per le generazioni future. L’azienda si è impegnata a sostenere un movimento di decarbonizzazione a livello industriale che include una crescita a zero emissioni di carbonio dal 2020 e una riduzione del 50% delle emissioni di CO2. Per raggiungere questi obiettivi, la strategia di decarbonizzazione di Airbus si concentra sul miglioramento del consumo di carburante negli aeromobili della generazione attuale, sull’accelerazione dello sviluppo di nuovi carburanti e tecnologie (cioè elettrificazione, SAF, ecc.), sull’ottimizzazione delle operazioni quotidiane degli aeromobili e sul sostegno di misure basate sul mercato”, afferma Airbus.

Tutti gli elicotteri prodotti da Airbus sono attualmente certificati per funzionare con una miscela del 50% di SAF e cherosene.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Anthony Pecchi – Airbus)