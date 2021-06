La nuova compagnia world2fly riceve il suo primo Airbus A350

World2fly, la nuova compagnia aerea di lungo raggio recentemente fondata dalla compagnia alberghiera spagnola Iberostar, ha preso in consegna il primo di due A350-900 in leasing da Air Lease Corporation, diventando l’ultimo operatore del velivolo widebody.

La compagnia aerea, con base nell’isola di Maiorca, opererà i due aerei A350-900 in leasing su rotte a lungo raggio da Madrid verso destinazioni leisure, come Punta Cana (Repubblica Dominicana), Cancun (Messico) e La Habana (Cuba).

“Gli A350-900 di World2fly sono caratterizzati da un moderno e confortevole layout di cabina a classe singola con 432 posti. I passeggeri godranno di più spazio personale, sedili ampi e assoluto benessere a bordo e apprezzeranno l’intrattenimento e la connettività di bordo di ultima generazione. La A350 Airspace cabin è la più silenziosa di qualsiasi twin-aisle aircraft e offre ai passeggeri e all’equipaggio la migliore esperienza di volo.

Il design dell’Airbus A350 presenta un’aerodinamica all’avanguardia, fusoliera e ali in fibra di carbonio, oltre a motori Rolls-Royce Trent XWB più efficienti dal punto di vista dei consumi. Insieme, queste ultime tecnologie si traducono in livelli elevati di efficienza operativa e sostenibilità per World2fly, con una riduzione del 25% del consumo di carburante e delle emissioni di CO2 rispetto ai twin-aisle aircraft. della generazione precedente”, afferma Airbus.

Alla fine di maggio 2021, la famiglia A350 aveva ricevuto 915 ordini da 49 clienti.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Pascal Pigeyre – Master Films / Airbus)