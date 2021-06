Geven svela la sua nuova Brand Identity

Geven annuncia il lancio della nuova brand identity, che riflette la forza significativa e la vitalità dell’evoluzione e della crescita di Geven nel corso degli ultimi decenni di attività.

“Il nuovo design del logo è più di un semplice design; rafforza chi siamo oggi e incarna il nostro approccio dinamico al futuro degli aviation interiors. Una evoluzione del nostro vecchio logo e del nostro tradizionale dark blue, con l’uso di un nuovo vibrante Neon Blue.

La nuova brand identity incarna un chiaro cambiamento. Un’evoluzione lungimirante senza perdere l’eredità, il significato e la forza del marchio Geven, consapevolezza accumulata in molti decenni e che significa molto per quelli di noi che hanno contribuito al suo riconoscimento”, afferma Geven.

“Questo nuovo look giovane e vibrante fa parte della strategia dell’azienda che ci supporterà nel comunicare la nostra significativa evoluzione, mentre ci impegniamo molto più attivamente con le compagnie aeree e gli OEM”, afferma Daniela Spinelli, Responsabile Marketing e Comunicazione Geven.

“Confidiamo che il nostro nuovo payoff “Fly around the world, tailor made in Italy”, ci fornirà un’identità di marca più coerente e di vasta portata che contribuirà a determinare un nuovo modo di coinvolgere i clienti con noi in futuro”, aggiunge Spinelli.

Il nuovo sito web ridisegnato, www.geven.com, che sarà online entro la fine di luglio è rivolto a chi cerca come risposta le soluzioni Geven alle loro esigenze riguardo gli aircraft interiors, innovative, intelligenti e sostenibili, e vogliono scoprire di più sull’organizzazione a conduzione familiare che ha iniziato la sua attività nel 1984 con la produzione di Aircraft insulation Blankets.

Oggi Geven rappresenta uno dei principali attori del settore aeronautico, offrendo una gamma completa di prodotti.

“Abbiamo raggiunto 5 continenti, 130 compagnie aeree e abbiamo consentito un comfort eccezionale per i passeggeri in tutto il mondo. Siamo un famoso brand globale con molto da dire al mondo. Il nostro Blue, Vibrant V, rappresenterà il nostro modo iconico di farlo”, afferma Alberto Veneruso, managing director at Geven. “Sfideremo le convenzioni. Capiremo le esigenze dei nostri clienti. Cammineremo al loro fianco mentre co-creiamo Italian design aircraft interior solutions di alta qualità che resisteranno alla prova del tempo”,

La nuova brand identity, che segnerà l’inizio di un nuovo capitolo nella storia di Geven, sarà lanciata a livello internazionale a partire da giugno 2021.

Geven è un fornitore di sedili e interni per aerei con sede a Napoli, Italia.

(Ufficio Stampa Geven – Photo Credits: Geven)