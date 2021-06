Emirates SkyCargo espande la catena del freddo per i farmaci a Dubai, migliorando la capacità di trasporto dei vaccini

Emirates SkyCargo sta rafforzando ulteriormente le sue capacità di gestione dei farmaci e dei vaccini sensibili alla temperatura a Dubai con l’estensione della sua cella frigorifera, completamente automatizzata e dotata di 94 posti pallet, presso la sua struttura farmaceutica dedicata certificata dalle GDP (buone pratiche di distribuzione dei medicinali) UE, all’aeroporto internazionale di Dubai.

La cella frigorifera ampliata fornirà un ulteriore spazio di 2600 metri quadrati di ambiente a temperatura controllata (2-25 gradi Celsius) per lo stoccaggio e il maneggiamento di vaccini e altri prodotti farmaceutici, presso la struttura certificata dalle GDP di Emirates SkyCargo, rafforzando la posizione del vettore come leader del settore per il trasporto aereo di prodotti farmaceutici e offrendo una capacità aggiuntiva presso il suo hub di Dubai, per venire incontro alla crescente domanda di trasporto vaccini COVID-19. La nuova estensione può contenere circa 60-90 milioni di dosi di vaccini COVID-19 contemporaneamente.

Emirates SkyCargo continua a svolgere un ruolo di primo piano nella distribuzione internazionale dei vaccini COVID-19, avendo trasportato oltre 75 milioni di dosi di vaccini su più di 250 voli verso più di 60 destinazioni dalla fine del 2020.

“Emirates SkyCargo è orgoglioso di aver trasportato oltre 350 tonnellate di vaccini COVID-19 in tutto il mondo, fornendo il supporto richiesto alle comunità che sono ancora pesantemente colpite dalla pandemia. Tuttavia, continuiamo a guardare avanti e prevediamo che ci sarà un aumento della domanda per il trasporto di vaccini nei paesi in via di sviluppo durante la seconda metà dell’anno. Abbiamo già assistito a un aumento dei volumi di vaccini COVID-19 che sono stati trasportati nelle ultime settimane in linea con l’aumento della produzione. Prevediamo di raggiungere il traguardo dei 100 milioni di dosi ben prima della fine di questo mese”, ha affermato Nabil Sultan, Vicepresidente senior della divisione Emirates, Cargo.

“Gli ultimi sei mesi hanno costituito un’importante esperienza di apprendimento per Emirates SkyCargo e anche per i produttori farmaceutici e i nostri partner logistici. Siamo stati in grado di applicare queste conoscenze al fine di rendere il processo di trasporto del vaccino più veloce ed efficiente, fornendo un prezioso impulso alla fase successiva del trasporto di vaccini COVID-19, nonché per altri prodotti farmaceutici sensibili alla temperatura in futuro”, ha aggiunto Sultan.

Emirates SkyCargo è stata una delle prime compagnie di cargo ad iniziare i preparativi per il trasporto dei vaccini COVID-19 durante le prime fasi della pandemia. Nell’ottobre 2020, il vettore ha annunciato la creazione di un hub airside dedicato e certificato dalle GDP, a Dubai, per il trasporto di vaccini COVID-19. Il vettore dispone di oltre 20.000 metri quadrati di celle frigorifere certificate dalle GDP UE per lo stoccaggio e la gestione dei vaccini COVID-19 a Dubai. Emirates SkyCargo ha anche più di 50 carrelli del freddo dedicati ai prodotti farmaceutici presso il suo hub, che servono a proteggere le spedizioni sensibili alla temperatura come i vaccini durante il transito tra l’aeromobile e il terminal cargo.

Nel gennaio 2020, Emirates SkyCargo si è unita a DP World, la Città Umanitaria Internazionale e gli aeroporti di Dubai per formare la Dubai Vaccine Logistics Alliance, volta a trasportare rapidamente i vaccini COVID-19 attraverso Dubai e verso i paesi in via di sviluppo. A seguire, nel febbraio 2020 è stato siglato un protocollo d’intesa con l’UNICEF per accelerare il trasporto dei vaccini COVID-19 nell’ambito dell’iniziativa COVAX.

Oltre ai vaccini COVID-19, Emirates SkyCargo ha trasportato sui suoi voli migliaia di tonnellate di altri beni essenziali come DPI, prodotti farmaceutici e forniture correlate. Il vettore ha recentemente istituito un ponte umanitario per il trasporto di aiuti urgenti per il COVID-19 in India. Nell’ambito dell’iniziativa, l’air cargo offre qualsiasi capacità di carico disponibile sui suoi voli da Dubai verso 9 destinazioni in India, gratuitamente per le ONG, al fine di trasportare articoli medici e di soccorso.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)