ACI sollecita il G7 a sostenere lo sviluppo di pass sanitari digitali interoperabili

All’inizio formale del vertice del G7 nel Regno Unito, Airports Council International ha scritto a ciascuno dei leader presenti per sollecitare il loro sostegno per il continuo sviluppo e la proliferazione di pass sanitari digitali che promuoveranno la sicurezza e la rapida riapertura delle frontiere.

“Poiché il numero di individui già vaccinati continua a crescere in tutto il mondo – e l’uso di test per mitigare la diffusione del COVID-19 continua – ACI ha lavorato con i suoi partner nel settore dell’aviazione e con il settore privato, per sviluppare principi e standard per digital health passes. L’interoperabilità di questi pass contribuirà in modo determinante alla riapertura dell’aviazione, consentendo all’industria di essere un fattore chiave della ripresa economica globale dalla pandemia di COVID-19.

La chiave per il successo dei digital health passes, tuttavia, sarà che i governi riconoscano la documentazione sullo stato di salute che è già in circolazione, come oltre un miliardo di certificati di vaccinazione, prove di recupero e prove dei risultati dei test”, afferma ACI World.

ACI ha proposto che il Vertice G7 lo riconosca esplicitamente nel suo comunicato:

“Riconosciamo che man mano che l’industria aeronautica si riprende e quando i nostri cittadini iniziano a viaggiare, dovranno essere certi della loro salute e sicurezza durante il viaggio. Ci impegniamo quindi a sostenere lo sviluppo e l’introduzione di pass sanitari digitali come quelli introdotti dall’Unione Europea e il Blueprint sviluppato dal Good Health Pass Collaborative e ad adottare tutte le misure possibili per garantirne l’interoperabilità. Ci impegniamo inoltre a garantire l’equità di accesso e trattamento di coloro che non sono in possesso di un certificato digitale e a garantire che tutti i viaggiatori qualificati siano in grado di soddisfare i requisiti di frontiera necessari con il minimo di restrizioni o controlli”.

“ACI ha affermato:

– L’urgente necessità di ripristinare l’aviazione civile internazionale è indiscutibile in quanto è un motore chiave della ripresa economica per le comunità nazionali, regionali e globali servite dal settore.

– ACI e i suoi membri sono pronti a introdurre le misure necessarie per garantire una ripartenza e una ripresa sicure e sostenibili del settore dei viaggi e del turismo, ma non possiamo farlo da soli e guardiamo ai governi per fornire il supporto necessario e il quadro normativo che consenta l’armonizzazione di tali procedure.

– L’uso di pass sanitari che siano sicuri, affidabili e proteggano i dati degli utenti avrà vantaggi oltre il settore dell’aviazione e potrebbe essere utilizzato per altri eventi, tra cui eventi sportivi, teatri, conferenze e concerti, ad esempio.

– Affinché un sistema di interoperable digital health passes abbia le migliori possibilità di successo, è necessario che vi sia equità di accesso per coloro che non sono in possesso di un certificato digitale e che tutti i viaggiatori qualificati siano in grado di soddisfare i requisiti di frontiera necessari con il minimo di restrizioni o controlli”, continua ACI World.

Durante la pandemia, ACI ha rappresentato gli interessi degli aeroporti nella comunità internazionale a livello globale e regionale per sostenere misure in grado di garantire un riavvio e una ripresa sicuri e duraturi dell’industria aeronautica.

(Ufficio Stampa ACI World)