Air Europa riprende a volare in 20 destinazioni in America Latina e Stati Uniti

Air Europa ripristina i collegamenti in America Latina e negli Stati Uniti, volando verso 20 delle 23 destinazioni in programmazione. Dal 12 giugno a seguito degli allentamenti degli Stati Uniti verso la Spagna, grazie al miglioramento della situazione pandemica, Air Europa riprenderà a volare verso Miami e dal 25 giugno verso New York.

Inoltre, dal 20 luglio, Air Europa riattiverà i suoi collegamenti per Panama e Salvador de Bahía, raggiungendo l’87% della sua operatività pre-covid.

Con l’aggiunta delle rotte su Miami, New York, Salvador de Bahía e Panama, Air Europa, con i suoi Boeing 787 Dreamliner, collegherà Cancun, L’Avana, Punta Cana, Santo Domingo, Guayaquil, Quito, Bogotá, Medellín, Lima, San Pedro Sula, Caracas, San Paolo, Montevideo, Santa Cruz, Asunción e Buenos Aires.

L’obiettivo della compagnia aerea è quello di rispondere alle riaperture delle destinazioni con un aumento del traffico, delle frequenze settimanali, come ad esempio è stato fatto per Santo Domingo, con una rotta già operativa quotidianamente.

Allo stesso modo, gradualmente, seguendo anche l’evoluzione della domanda, la compagnia aerea aggiungerà nuove frequenze alle rotte europee per rafforzare e, quindi, garantire un eccellente collegamento tra il suo hub all’aeroporto Adolfo Suárez Madrid Barajas e l’America, undici destinazioni europee e ventidue spagnole.

La compagnia aerea aumenta continuamente i suoi rigidi protocolli di pulizia con misure per garantire la massima protezione e ha inoltre messo a disposizione dei passeggeri una nuova politica tariffaria flessibile, per rispondere alle differenti esigenze di viaggio dei passeggeri.

Air Europa è membro dell’alleanza SkyTeam, composta da 19 compagnie aeree che danno accesso a una rete globale di oltre 14.500 voli giornalieri, verso 1.150 destinazioni, in oltre 175 paesi. La flotta di Air Europa è composta da 51 aerei la cui età media non supera i 4 anni. L’azienda fa parte della holding Globalia, il più grande gruppo turistico spagnolo, ed è leader nei processi di conservazione ambientale. Nel 2018, l’organizzazione ambientalista tedesca Atmosfair ha descritto Air Europa come la più efficiente compagnia aerea europea.

(Ufficio Stampa Air Europa – Photo Credits: Air Europa)