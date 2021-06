Air France servirà quasi 200 destinazioni quest’estate

In linea con la graduale riapertura dei confini francesi e l’abolizione di alcune restrizioni di viaggio, i team di Air France in aeroporto e a bordo sono completamente mobilitati per aiutare i clienti a ricongiungersi con i propri cari o a raggiungere le destinazioni delle vacanze.

Quest’estate, Air France prevede di servire quasi 200 destinazioni in tutto il mondo, comprese più di 110 destinazioni in Francia, Europa e Nord Africa.

Sulla rete a corto e medio raggio, oltre al consueto orario, Air France opererà quest’estate 81 rotte stagionali di cui 23 nuove. Saranno oltre 40 le rotte estive servite sul domestic network, in partenza da Parigi e dalle regioni francesi, in particolare verso la Corsica, con voli diretti per l’isola mediterranea offerti da Parigi, Bordeaux, Caen, Lille, Lione, Pau, Rennes, Strasburgo e Nantes.

In Europa, questa offerta riguarda principalmente destinazioni leisure, come Grecia, Portogallo, Spagna e Italia, in partenza da Parigi e dalle regioni francesi. Complessivamente e rispetto all’estate 2019, Air France aumenterà la sua capacità verso la Grecia di quasi l’80% e la sua capacità verso il Portogallo di quasi il 25%.

Sulle rotte a lungo raggio, l’eliminazione dei motivi essenziali per viaggiare verso la maggior parte delle destinazioni caraibiche francesi consentirà di aumentare la capacità su queste rotte, essenziali per garantire la continuità territoriale. Quest’estate Air France opererà fino a 3 voli giornalieri per Pointe-à-Pitre (Guadalupa), Fort-de-France (Martinica) e Saint-Denis de la Réunion in partenza da Parigi-Orly e Parigi-Charles de Gaulle, facilitando i collegamenti con l’intera rete Air France.

A luglio e agosto 2021 l’orario dei voli di Air France rappresenterà il 65% della capacità offerta nello stesso periodo del 2019, rispetto al 40% di maggio.

Per supportare l’aumento delle frequenze, i team di manutenzione di Air France stanno lavorando duramente per portare fuori dallo storage 10 aeromobili a medio raggio e 12 a lungo raggio. In totale, quest’estate saranno operativi 181 velivoli Air France.

Flight schedule per luglio e agosto 2021 in partenza da Parigi-Charles de Gaulle e Parigi-Orly verso Francia, Europa, Nord Africa e Caraibi francesi.

France

Ajaccio, Aurillac, Bastia, Biarritz, Bordeaux, Brest, Brive, Calvi, Castres, Clermont Ferrand, Figari, Lourdes/Tarbes, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Nice, Pau, Perpignan, Rennes, Toulouse.

Europe

Alicante, Amsterdam, Athens, Basel/Mulhouse, Barcelona, Bari, Belgrade, Bergen, Berlin, Bilbao, Billund, Birmingham, Bologna, Bucharest Budapest, Cagliari, Catania, Copenhagen, Corfu (new), Cork, Dublin, Dubrovnik, Düsseldorf, Edinburg, Faro, Firenze, Frankfurt, Geneva, Gothenburg, Hamburg, Hanover, Helsinki (new), Heraklion, Ibiza, Istanbul, Kiev, Krakow, Las Palmas (new), Lisbon, Ljubljana, London, Madrid, Malaga, Malta (new), Manchester, Milano, Moscow, Munich, Mykonos, Napoli, Newcastle, Nuremberg, Olbia, Oslo, Palermo, Palma De Mallorca, Pisa (new), Porto, Prague, Rhodes (new), Roma, Santorini, Seville, Sofia, Split, St. Petersburg, Stockholm, Stuttgart, Tbilisi, Thessaloniki, Torino, Valencia, Warsaw, Venezia, Vienna, Yerevan, Zagreb, Zurich.

North Africa

Agadir (new), Algiers, Casablanca, Djerba, Monastir (new), Oran, Marrakech, Rabat, Tangier (new), Tunis.

French Overseas Departments

Cayenne, Fort-de-France, Papeete, Pointe-à-Pitre, Saint-Denis de la Réunion, Saint-Martin.

L’orario dei voli in partenza dalle regioni francesi, i giorni di operatività e le tariffe sono consultabili su airfrance.com. Questo programma di volo è soggetto a modifiche e rimane soggetto all’ottenimento delle autorizzazioni governative richieste. Sarà attuato tenendo conto delle misure sanitarie in vigore nei diversi paesi o destinazioni servite.

Prima di mettersi in viaggio, Air France consiglia vivamente ai propri clienti di verificare le attuali restrizioni, in particolare per quanto riguarda i test COVID, consultando il sito web airfrance.traveldoc.aero.

I clienti che viaggiano in Corsica e nei Caraibi francesi in partenza da Parigi-Orly possono presentare i risultati del test PCR o la prova della vaccinazione utilizzando l’app TousAntiCovid.

Nell’ambito della sua politica commerciale, Air France offre attualmente biglietti completamente modificabili per viaggiare fino al 31 dicembre 2021. I clienti possono modificare la loro prenotazione gratuitamente o richiedere un refundable credit voucher se non desiderano più viaggiare. Se il volo viene cancellato dalla compagnia aerea, i clienti hanno la possibilità di posticipare il viaggio, richiedere il rimborso completo del biglietto o richiedere un travel voucher, anch’esso rimborsabile se non utilizzato.

La salute e il benessere dei clienti e del personale di Air France sono al centro delle preoccupazioni della compagnia. Air France si impegna a fornire ai propri clienti condizioni igienico-sanitarie ottimali in ogni fase del viaggio. A bordo dell’aereo e per tutta la durata del viaggio è obbligatorio indossare la mascherina chirurgica. L’aria in cabina viene rinnovata ogni 3 minuti. Il sistema di riciclo dell’aria a bordo degli aeromobili Air France è dotato di filtri HEPA – High Efficiency Particulate Air. Air France ha anche rafforzato le procedure di pulizia degli aeromobili, in particolare con la disinfezione di tutte le superfici a contatto con i clienti come braccioli, tavolini e schermi prima di ogni volo.

(Ufficio Stampa Air France – Photo Credits: Air France)