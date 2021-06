GE e Royal Jordanian collaborano per utilizzare l’Engine Cleaning System 360 Foam Wash

GE Aviation ha assegnato a Royal Jordanian Airlines una licenza tecnica per l’utilizzo del GE’s patented 360 Foam Wash system sui suoi GEnx-1B aircraft engines. La licenza tecnica consente a Royal Jordanian di operare in autonomia 360 Foam Wash sulla sua flotta di motori GEnx-1B che equipaggiano gli aeromobili Boeing 787.

360 Foam Wash di GE è un’alternativa al metodo di lavaggio ad acqua. Ripristina le performance del motore portando a una riduzione del consumo di carburante. Il processo prevede l’iniezione di una soluzione proprietaria appositamente formulata che rimuove polvere e particelle di sporco nel motore.

Il sistema è autonomo, consentendo l’utilizzo all’interno di maintenance hangars o all’aperto. 360 Foam Wash di GE è approvato per l’uso su più GE engine programs, inclusi i modelli GE90, GEnx, CF34 e CF6.

Durante le prove tecnologiche con i motori GEnx, la 360 Foam Wash solution ha permesso a Royal Jordanian di migliorare le engine performance riducendo l’accumulo di depositi nel motore, abbassando le engine exhaust temperatures e migliorando l’efficienza del compressore. Questi miglioramenti hanno portato a una riduzione del consumo di carburante e ad un aumento dell’engine time on wing.

Samer Majali, RJ Vice Chairman & CEO, afferma: “Royal Jordanian è orgogliosa del nostro costante impegno per l’innovazione in tutte le aree di attività. Il nostro dipartimento tecnico è costantemente impegnato a mantenere la nostra posizione di compagnia aerea del futuro introducendo la tecnologia più lungimirante, rivoluzionaria e rispettosa dell’ambiente”.

“Non solo questo entusiasmante sviluppo nell’enhanced engine cleaning aiuterà a ridurre la manutenzione, ma ripristinerà anche le performance del motore e l’efficienza nei consumi, oltre a ridurre le carbon emissions”, ha proseguito Majali.

“360 Foam Wash di GE è un esempio delle soluzioni di manutenzione innovative di GE Aviation per aiutare a mantenere in volo le nostre engine fleets con performance migliorate per i nostri clienti”, ha affermato Tom Levin, vice president and general manager of GE Aviation’s After Market Strategic Solutions. “Siamo grati che Royal Jordanian apprezzi la tecnologia 360 Foam Wash per la manutenzione dei suoi motori GEnx”.

(Ufficio Stampa GE Aviation)