Eurowings apre una nuova base a Praga

Eurowings sta espandendo il suo European network: con l’apertura di una nuova base a Praga, la compagnia aerea tedesca sta ampliando i suoi servizi in Europa centrale e inizialmente posizionerà due Airbus A320 nella capitale ceca dal 31 ottobre 2021.

Nell’estate 2022, tre aerei decolleranno per Eurowings da Praga, che diventerà la decima base Eurowings in Europa. Per la prima volta, la filiale di Lufthansa Group sarà quindi in grado di offrire collegamenti non-stop da Praga verso interessanti business and holiday destinations in tutta Europa. Con la sua crescente presenza nella “Città d’oro” di Praga, Eurowings crea più di cento nuovi posti di lavoro e fornisce importanti impulsi occupazionali per il Czech aviation market.

Jens Bischof, CEO di Eurowings: “Eurowings offrirà collegamenti non-stop sia ai viaggiatori d’affari che ai vacanzieri, giusto in tempo per il rilancio del traffico aereo dopo la lunga crisi Coronavirus. Ci concentreremo sull’offerta di un tocco locale combinato con il massimo dei servizi a misura di cliente presso la nostra base di Praga, che distingueranno chiaramente Eurowings dalle compagnie aeree low cost. Non vediamo l’ora di convincere presto molti ospiti cechi riguardo i nostri eccellenti prodotti e servizi Eurowings”.

“Le attuali classifiche delle compagnie aeree mostrano che Eurowings è uno dei vettori più puntuali e popolari in Europa. Ciò è esemplificato, ad esempio, dal fatto che Eurowings ha ricevuto il triple gold ai German Customer Award di quest’anno per “best price/performance ratio”, “best customer satisfaction” e “best customer service”.

Con sede presso l’aeroporto tedesco di Colonia/Bonn, Eurowings combina il DNA di Lufthansa con un imbattibile rapporto qualità-prezzo e prodotti e servizi innovativi e all’avanguardia per i suoi clienti. Questi includono un concetto di salute e igiene leader del settore, nonché la possibilità di prenotare free middle seats nelle file posteriori dell’aeromobile per soli 10 euro, per motivi di comfort o igiene. Questa nuova opzione è già un bestseller sui voli Eurowings dopo poco tempo e un punto di riferimento per il settore”, afferma Eurowings.

A partire dal 31 ottobre, Eurowings volerà da Praga verso diverse città europee, tra cui Barcellona, Milano, Atene, Stoccolma, Copenaghen, Tel Aviv e Birmingham. I biglietti per le destinazioni turistiche più popolari possono essere prenotati anche in successione già dal 22 giugno su eurowings.com e utilizzando l’app di Eurowings, ad esempio da Praga alle Isole Canarie, alle Isole Baleari o alle isole greche. I biglietti di sola andata sono disponibili a partire da 29,99 euro.

(Ufficio Stampa Eurowings – Photo Credits: Eurowings)