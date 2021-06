News Brevi – 11.06.2021

LEONARDO: PER AUTOMAZIONE PROSPETTIVE DI LUNGO PERIODO E TUTELA OCCUPAZIONE – Leonardo informa: “Assicurare un solido futuro al polo genovese dell’Automazione di Leonardo intervenendo al più presto su organizzazione, governance, processi e dimensione, anche a tutela dei livelli occupazionali. È questa la posizione che l’azienda conferma in merito alle prospettive della Business Unit Automazione di Genova. Il mercato di riferimento dell’Automazione di Leonardo richiede una struttura di costi snella e una forte agilità operativa, in un contesto di grande competitività caratterizzato da player globali molto focalizzati e di grande dimensione, che hanno imposto nel tempo un modello di business completamente nuovo basato su accordi flessibili e multipiattaforma. Leonardo è impegnata ad affrontare tutti questi aspetti per garantire le migliori prospettive per l’Automazione e i suoi lavoratori”. “Fra le varie opzioni su cui Leonardo sta lavorando c’è la ricerca di un partner con una prospettiva industriale – anche in grado di rilevare nel tempo Automazione – che possa garantire alla Business Unit di essere competitiva nel lungo periodo, con una dimensione adeguata e una capacità di investimento dedicata. Il primo passo – che Leonardo sta già facendo – è quello di fare tempestivi interventi mirati sull’Automazione per garantire alla Business Unit una struttura di costi e governance, flessibile e agile, in linea con il suo mercato di riferimento, caratterizzato da dinamiche differenti da quelle tipiche del mercato della Aerospazio, Difesa e Sicurezza. Si tratta di scelte non procrastinabili, se si vuole assicurare un futuro solido a questa realtà”, ha commentato Simonetta Iarlori, Chief People Organisation and Transformation Officer di Leonardo. “Per Leonardo questo percorso ha senso se vengono soddisfatte due condizioni: la prospettiva di lungo periodo e la salvaguardia del livello occupazionale. Sono condizioni imprescindibili. Ciò è in linea con quanto Leonardo ha dimostrato da sempre sul territorio, dove ha saputo valorizzare nel tempo i suoi business, anche quelli che oggi non sono più nel suo perimetro e che stanno a dimostrare la bontà delle scelte fatte. In più Leonardo ha scelto Genova per lanciare la sua iniziativa strategica più significativa nel lungo periodo: la realizzazione del più avanzato centro di competenza dedicato a supercalcolo, intelligenza artificiale e cloud che guiderà il processo di digitalizzazione di Leonardo e contribuirà in maniera significativa a quello dell’intero Paese. Un progetto, di risonanza e di valenza internazionale, che prospetticamente genererà un valore diffuso nella città, mettendo a sistema con le Università e i centri di ricerca del territorio come IIT, nuove competenze e nuove aree tecnologiche in grado di far crescere e attrarre talenti a Genova. I Leonardo Labs e l’attività di Cyber Security rappresentano uno degli asset strategici di sviluppo di lungo periodo di Leonardo, determinanti per mantenere la competitività del gruppo a livello globale. Una sfida imprescindibile, che determinerà l’esistenza dell’industria manifatturiera nazionale, non soltanto a Genova. In questo modo stiamo creando i presupposti per la costituzione di un nuovo tessuto industriale sano e competitivo. È dalla capacità di realizzare scelte di questo tipo, frutto di una visione chiara, di piani di sviluppo coerenti e con investimenti adeguati, che si costruisce il futuro. Questo rappresenta per Leonardo una assunzione di grande responsabilità nell’interesse delle persone e della città anche per le generazioni future”, conclude Leonardo.

AMERICAN AIRLINES SALUTA LA RIVISTA DI BORDO “AMERICAN WAY” – American Airlines ha iniziato a riempire i seatbacks con American Way — lanciata come The American Way — nel 1966. Da allora, la rivista di bordo è stata una presenza onnipresente sugli aerei American, con articoli su cultura, stile di vita o di approfondimento. La rivista andrà in pensione alla fine di giugno 2021. Tuttavia, grazie all’intrattenimento in volo gratuito, i clienti avranno molte opzioni di intrattenimento a cui attingere durante i loro viaggi. Mentre l’ultimo numero di American Way, pubblicato dalla global travel media company Ink, è ora sugli aerei, American si è concentrata sul miglioramento delle sue inflight offerings per offrire ai clienti i contenuti che desiderano di più: una libreria fino a 600 film e programmi TV; una raccolta di oltre 150 lezioni creative, di produttività o di lingua sul nuovo canale di intrattenimento a bordo Lifestyle di American con contenuti Rosetta Stone e Skillshare; i clienti possono continuare a visualizzare contenuti di viaggio divertenti creati in collaborazione con Ink; ampia gamma di contenuti per bambini con nuove uscite e classici; musica dal vivo e concerti; esercizi di meditazione e rilassamento di Calm, leader nei contenuti che aiutano gli utenti a rilassarsi, dormire o diventare più consapevoli. Prossimamente, American introdurrà nuove offerte per ispirare la voglia di viaggiare e fornire ancora più modi per connettersi con la famiglia e gli amici mentre si vola a 35.000 piedi. I clienti possono eseguire lo streaming sul proprio telefono, tablet o laptop, abilitando la modalità aereo e connettendosi al segnale “AA-Inflight”. Da lì, è possibile accedere all’intrattenimento da aainflight.com. Oltre a fornire ai clienti più di ciò che desiderano, questo cambiamento eliminerà anche alcuni sprechi di carta e ridurrà il peso sugli aerei. “Siamo sempre alla ricerca di modi per ridurre, riutilizzare e riciclare nelle nostre operazioni e accogliamo con favore le opportunità per compiere anche piccoli passi nella giusta direzione”, afferma American Airlines.

SWISS: DOMINIQUE FEHLMANN ASSUMERA’ ULTERIORI FUNZIONI – A partire dal 15 giugno, Dominique Fehlmann (43 anni) dirigerà la SWISS’s Business Development & Executive Office unit, oltre alle sue attuali funzioni di Head of Legal, Corporate Affairs & Compliance. Nella sua nuova duplice veste, Dominique Fehlmann sarà inoltre responsabile dello sviluppo strategico di SWISS, insieme allo sviluppo organizzativo, alla responsabilità aziendale, all’innovazione e alla digitalizzazione. La Business Development & Executive Office unit è attualmente guidata da Christian Sigg, che assumerà dalla stessa data le sue nuove funzioni di Head of Revenue Steering di SWISS. “Con l’istituzione di questa nuova doppia funzione, stiamo portando sia un migliore allineamento futuro che un’efficienza ancora maggiore alla nostra divisione CEO”, afferma il CEO di SWISS, Dieter Vranckx. “Il nuovo accordo snellisce la nostra struttura di leadership e assicurerà collaborazioni ancora più strette tra questi due dipartimenti. Sono lieto che, in Dominique Fehlmann, abbiamo assegnato un leader così esperto e ottimamente collegato a questo impegnativo portafoglio di compiti. Le auguro ogni successo e soddisfazione nella sua nuova veste”. Dominique Fehlmann ha iniziato la sua carriera in SWISS nel 2010. Nel suo attuale ruolo di Head of Legal, Corporate Affairs & Compliance, è responsabile del dipartimento legale di SWISS e dell’ulteriore sviluppo della corporate governance e delle strutture di compliance di SWISS Group. In precedenza, è stata consulente legale di SWISS in settori quali i diritti di proprietà intellettuale, i servizi tecnici, le merci, l’e-commerce e il programma fedeltà Miles & More. Tra il 2005 e il 2010 Dominique Fehlmann ha lavorato come avvocato per due studi legali aziendali con sede a Zurigo e ha anche completato un LL.M. master a Sydney e Shanghai.

IBERIA RAFFORZA IL SUO MAINTENANCE BUSINESS A BARCELLONA – Iberia rinnova il suo impegno per El Prat e, come parte della sua nuova strategia aziendale, Iberia Maintenance svilupperà ulteriormente la sua base activity nel suo hangar in Barcelona intorno alla heavy maintenance. Iberia rafforza quindi la sua presenza a El Prat con lo sviluppo di un’attività in grado di generare occupazione altamente qualificata, contribuendo a una maggiore reindustrializzazione dell’area di influenza dell’aeroporto e, in breve, consolidando l’aeroporto di Barcellona come importante hub aeronautico. A tal fine, Iberia Maintenance adeguerà il suo hangar a Barcellona e sta ampliando il suo ambito di base maintenance per sfruttare le sue attuali C check capabilities con l’obiettivo nel prossimo periodo di sviluppare la sua BCN base in una full heavy maintenance facility. L’impegno di Iberia per Heavy Maintenance sarà rafforzato da Vueling, la prima compagnia del Gruppo IAG a svolgere questo tipo di lavori nell’hangar di Barcellona. Inoltre, questo salto di qualità nel servizio che Iberia Maintenance offre ai propri clienti, sia del Gruppo IAG che di terzi, aumenterà il suo volume di affari e rafforzerà la sua posizione di fornitore di riferimento per la narrow-body fleet negli European, North African and Middle Eastern markets. Un team di 300 professionisti a Barcellona servirà inizialmente aeromobili della famiglia Airbus A320, con una capacità di oltre 300.000 ore uomo all’anno per questo tipo di revisione. Inoltre, Iberia Maintenance continuerà a fornire Line Maintenance services in Barcelona per la Iberia short and medium-haul fleet, nonché per aeromobili di lungo raggio appartenenti a clienti terzi. L’hangar Iberia Maintenance a Barcellona è stato costruito nel 2010 vicino alla testata della pista 20 dell’aeroporto El Prat. Ha una superficie di 13.200 mq su un lotto di 24.000 mq. La struttura, conosciuta come “the big smile” per via della forma dell’edificio vetrato, è alta 40 metri e lunga 200 metri e può ospitare quattro postazioni per narrow-body aircraft.

DELTA AIR LINES: ECLISSE ANULARE A 39.000 PIEDI – Alcune dozzine di fortunati amanti dell’eclissi si sono riuniti al Minneapolis–St. Paul International Airport (MSP) giovedì mattina presto per salire a bordo di uno degli aerei Delta A319-100, sponsorizzato da Sky & Telescope, per vedere l’eclissi anulare subito dopo l’alba sul Canada meridionale. Il volo delle 3:15 del mattino è partito nei tempi previsti e si è diretto a nord-est lungo una rotta accuratamente predeterminata calcolata dall’astronomo Glenn Schneider, che ha inseguito le eclissi solari in tutto il mondo dall’inizio degli anni ’70. Un’eclissi anulare si verifica quando la Luna è vicino al suo punto più lontano dalla Terra, facendola apparire molto più piccola del Sole mentre si muove tra il Sole e la Terra. Un anello esterno del Sole rimane visibile al di fuori dell’ombra della Luna, uno spettacolo comunemente chiamato “anello di fuoco”. La visione è durata poco più di quattro minuti prima che l’aereo iniziasse il suo ritorno su MSP. “Per mantenere l’ala sotto l’orizzonte e mantenere la rotta desiderata, è stato deciso che dovevamo far volare l’aereo con il pilota automatico disattivato, rendendolo così un po’ più impegnativo”, ha spiegato il Delta Line Check Pilot Art Smith. “Abbiamo eseguito il profilo nel simulatore per assicurarci di avere abbastanza autorità sul timone a 39.000 piedi. Una volta in volo, ha funzionato proprio come abbiamo provato nel simulatore”. I team Delta sono andati ben oltre per coordinare il volo speciale, con molti dipendenti impegnati per garantire che il volo si svolgesse senza intoppi. Sky & Telescope ha fornito ai passeggeri a bordo dell’aeromobile occhiali per la visione dell’eclissi sicuri e approvati. I passeggeri erano tenuti a presentare la prova della vaccinazione COVID-19 prima del 27 maggio o a fornire un risultato del test PCR negativo effettuato entro 72 ore dalla partenza.

AIR CANADA ESTENDE LA SCADENZA DELLA SUA COVID-19 REFUND POLICY DI 30 GIORNI – Air Canada ha annunciato oggi un’estensione di 30 giorni della sua politica di rimborso COVID-19. La polizza consente ai clienti idonei che hanno acquistato un non-refundable ticket prima del 13 aprile 2021 per viaggi a partire dal 1 febbraio 2020, ma che non hanno volato per qualsiasi motivo, di presentare la richiesta di rimborso online o con il proprio agente di viaggio. “Il numero di clienti che hanno richiesto un rimborso è inferiore al previsto e la maggior parte ha mantenuto il proprio credito di viaggio, Air Canada Travel Voucher o punti Aeroplan, cosa che siamo lieti di vedere in quanto è un’indicazione che intendono viaggiare in futuro. Lo prendiamo anche come un voto di fiducia da parte dei nostri clienti che intendono volare con noi nel loro prossimo viaggio e non vediamo l’ora di dar loro il benvenuto a bordo”, ha affermato Lucie Guillemette, Executive Vice-President and Chief Commercial Officer at Air Canada. “Per i clienti che desiderano un rimborso, i nostri dipendenti hanno lavorato molto duramente per elaborare le richieste il più rapidamente possibile e continueranno a farlo, anche in collaborazione con le nostre agenzie di viaggio partner. Abbiamo messo in atto una semplice procedura di rimborso online e abbiamo anche contattato direttamente i clienti per consigliarli sulle loro opzioni. Tuttavia, dato che solo il 40% circa dei clienti idonei ha richiesto un rimborso, stiamo estendendo la scadenza iniziale per le richieste”. La politica di rimborso COVID-19 copre i biglietti e i pacchetti Air Canada Vacations acquistati per voli cancellati dalla compagnia aerea o dal cliente per qualsiasi motivo, la cui scadenza era inizialmente prevista per il 12 giugno 2021. I clienti possono richiedere un rimborso online su www.aircanada.com/refund fino al 12 luglio 2021. La politica si applica anche ai pacchetti Air Canada Vacations. I clienti che hanno prenotato tramite un’agenzia di viaggi devono contattare direttamente il loro agente.

SAAB UTILIZZA L’AUTORIZZAZIONE AL RIACQUISTO DI AZIONI PROPRIE – Il Saab Annual General Meeting 2021 ha deliberato di autorizzare il Board of Directors a decidere di riacquistare le azioni proprie della società di serie B al fine di garantire la consegna delle azioni ai partecipanti ai Saab long-term Share Matching Plan, Performance Share Plan e Special Projects Incentive. Saab comunica che il Board of Directors ha deciso oggi di utilizzare la propria autorizzazione a tal fine.