Lufthansa: Boeing 747 e Airbus A350 verso Maiorca a causa dell’elevata domanda per le vacanze

Lufthansa sta adottando misure straordinarie per rispondere a un aumento significativo della domanda di prenotazioni di voli per Palma di Maiorca sia da Francoforte che da Monaco. Le cifre delle prenotazioni per la destinazione “PMI” sono aumentate di 25 volte tra aprile e l’inizio di giugno 2021: la compagnia aerea opererà un Boeing 747-8 da Francoforte a Palma di Maiorca per quattro sabati consecutivi durante le prossime vacanze estive in Assia.

Inoltre, la compagnia aerea prevede anche di operare un Airbus A350 da Monaco all’isola delle Baleari all’inizio delle vacanze estive in Baviera. Sebbene queste rotte siano normalmente operate da Airbus A321, il 31 luglio arriveranno a Palma di Maiorca due wide-body Lufthansa aircraft.

Il Boeing 747-8 è l’aereo più grande che Lufthansa sta attualmente operando, offre fino a 364 posti invece dei soliti 215 che sono normalmente disponibili su questa rotta. Questo wide-body aircraft offre ai passeggeri 88 posti in Business Class (inclusa la First Class) e 276 posti in Economy Class (inclusa la Premium Economy).

Il primo volo “Jumbo”, LH1152, partirà da Francoforte sabato 17 luglio alle 10:20, giusto in tempo per l’inizio delle vacanze estive dell’Assia, e arriverà all’aeroporto di Palma di Maiorca alle 12:25. Il volo di ritorno, LH1153, avverrà lo stesso giorno alle 14:25, con arrivo a Francoforte alle 16:45.

Il moderno ed efficiente Boeing 747-8, noto anche come “Queen of the Skies”, opererà per altri tre fine settimana, in particolare il 24 luglio, il 31 luglio e il 7 agosto.

L’Airbus A350 è l’aereo a lungo raggio più sostenibile della flotta Lufthansa. Consuma il 20% in meno ed è il 50% più silenzioso rispetto ai modelli precedenti. Coloro che vogliono provare l’Airbus A350 di Lufthansa insieme alla sua pluripremiata cabina ora hanno la possibilità di farlo. L’aereo offre 293 posti, di cui 48 in Business Class e 245 in Economy Class (inclusa la Premium Economy).

Il volo A350 per Palma di Maiorca avrà luogo all’inizio delle vacanze estive bavaresi sabato 31 luglio. La partenza da Monaco è prevista per le 9:50 con il volo numero LH2658, con arrivo a Palma di Maiorca alle 12:00. Il volo di ritorno, LH2659, avverrà lo stesso giorno alle 13:30, con arrivo a Monaco di Baviera alle 15:35.

I voli “Jumbo” e Airbus A350 per Palma di Maiorca sono ora disponibili per la prenotazione. Lufthansa compenserà le emissioni di CO2 generate da questi voli straordinari.

I viaggiatori devono prendere in considerazione le attuali norme di ingresso e quarantena quando pianificano il loro viaggio.

(Ufficio Stampa Lufthansa – Photo Credits: Lufthansa)