American Airlines investe nel futuro dell’Urban Air Mobility

Come parte del suo costante impegno per la sostenibilità ambientale, American Airlines ha annunciato che investirà in Vertical Aerospace, uno dei principali engineering and aeronautical business con sede in UK, che sviluppa electric vertical takeoff and landing (eVTOL) aircraft. Con l’investimento, American sta dimostrando la sua attenzione sulle tecnologie emergenti per ridurre le emissioni di carbonio e investendo in modi innovativi che potrebbero migliorare il percorso del cliente.

Come parte del suo investimento in Vertical, American ha accettato di preordinare, soggetti a determinati traguardi futuri concordati e altri termini, fino a 250 velivoli, che rappresentano un potenziale impegno di pre-ordine di $1 miliardo, con un’opzione per ordinare ulteriori 100 aerei. La compagnia aerea prevede inoltre di effettuare un investimento di 25 milioni di dollari in Vertical attraverso una private investment in public equity (PIPE) transaction. Vertical sta sviluppando il VA-X4, un aereo a zero emissioni di carbonio che può trasportare quattro passeggeri e un pilota e volare a velocità fino a 200 mph con un range di oltre 100 miglia.

“Le tecnologie emergenti sono fondamentali nella corsa per ridurre le emissioni di carbonio e siamo entusiasti di collaborare con Vertical per sviluppare la prossima generazione di velivoli elettrici”, ha affermato Derek Kerr, Chief Financial Officer, American. “Per anni, American ha guidato l’industria nell’investire in velivoli più nuovi e più efficienti dal punto di vista dei consumi. La partnership di oggi è un altro esempio di tale impegno e un investimento nel futuro della mobilità aerea. Siamo entusiasti della prospettiva di ciò che potrebbe significare per i nostri clienti e per la nostra compagnia”.

Questi velivoli potrebbero potenzialmente trasportare rapidamente i clienti nei centri urbani e negli aeroporti. Vertical prevede di condurre il suo primo test flight del VA-X4 entro la fine dell’anno, con la certificazione del velivolo già nel 2024.

“Questo è il periodo più emozionante per l’aviazione da quasi un secolo; l’elettrificazione trasformerà il volo nel 21° secolo nello stesso modo in cui il motore a reazione lo ha fatto 70 anni fa”, ha affermato Stephen Fitzpatrick, Vertical chief executive and founder. “Mentre lavoriamo tutti per un futuro oltre i combustibili fossili, siamo lieti di collaborare con American Airlines. Condividiamo la loro passione per l’innovazione e l’eccellenza e crediamo che lavorando insieme contribuiremo a rendere il carbon free flight una realtà per milioni di passeggeri”.

La partnership di American con Vertical si inserisce nell’impegno della compagnia aerea per la sostenibilità. I recenti sforzi della compagnia aerea includono:

– Investimento di 24 miliardi di dollari dal 2013 in 595 velivoli più efficienti dal punto di vista dei consumi, come parte del più ampio sforzo di rinnovamento della flotta nella storia dell’industria aeronautica.

– Nello stesso periodo, American ha ritirato un numero simile di aerei meno efficienti dal punto di vista dei consumi, incluso il ritiro di oltre 150 aerei più vecchi e meno efficienti nel 2020.

– Impegno ad acquistare 9 milioni di galloni di sustainable aviation fuel in tre anni da Neste, uno dei principali produttori di renewable products.

– American ha coinvolto i clienti nell’incrementare la domanda di sustainable aviation fuel attraverso accordi con Deloitte e Kuehne+Nagel.

– La compagnia investito in nuove tecnologie per operare gli aerei in modo più efficiente.

La missione di Vertical Aerospace è rendere il viaggio aereo personale, on demand e carbon free. La società ha un ecosistema di partner di alto livello ed è supportata, tra gli altri, da American Airlines, Avolon, Rolls-Royce (leggi anche qui) e Honeywell. Le partnership di Vertical riducono i rischi nel percorso verso la certificazione, consentono una struttura dei costi snella e consentono la produzione su larga scala. Con velocità previste oltre 200 miglia orarie, un volo molto silenzioso, zero emissioni e basso costo per passenger mile, si prevede che il VA-X4 aprirà l’urban air mobility a un range completamente nuovo di passeggeri e trasformerà il modo in cui si viaggia.

