Air Canada Cargo annuncia le rotte di lancio per i suoi Converted Freighter Aircraft

Air Canada e Air Canada Cargo hanno annunciato oggi l’elenco iniziale delle rotte pianificate per i Boeing 767-300ER freighter che entreranno in servizio questo autunno. Air Canada è in procinto di convertire completamente molti dei suoi Boeing 767 in cargo dedicati, al fine di partecipare pienamente alle global cargo commercial opportunities.

Quando i primi converted 767 freighters entreranno in servizio in ottobre, voleranno principalmente dal Toronto Pearson International Airport e opereranno sulle rotte che collegano Toronto a Miami, Quito, Lima, Città del Messico e Guadalajara, la prima volta che Air Canada Cargo servirà questo destinazione. Altre destinazioni che saranno servite all’inizio del 2022 includono Halifax, St. John’s, Madrid e Francoforte, poiché più freighters entrano in servizio.

“Questi freighters forniranno stabilità e crescita a lungo termine ai nostri cargo customers, in particolare alla comunità degli spedizionieri che richiedono una capacità di trasporto aereo affidabile tutto l’anno. Ci permetteranno di continuare a costruire sul successo dei nostri cargo-only flights e sono una parte importante della nostra crescita futura. Sono entusiasta di vedere questi velivoli entrare in servizio, una pietra miliare per Air Canada Cargo che apre anche un mondo di opportunità per noi e per i nostri clienti”, ha affermato Jason Berry, Vice President, Cargo, Air Canada.

Air Canada ha iniziato il processo di conversione di alcuni dei suoi Boeing 767 che sono stati ritirati dalla sua flotta passeggeri in fully dedicated freighters. Come parte di questo processo, tutti i sedili vengono rimossi dall’aeromobile, una large door viene ricavata nella fusoliera per consentire il carico di palletized cargo e il pavimento viene rinforzato per sostenere un peso aggiuntivo. Air Canada Cargo prevede di avere due freighters in servizio entro la fine del 2021, con altri che si uniranno alla flotta nel 2022.

L’aggiunta di dedicated freighter aircraft alla flotta di Air Canada consentirà ad Air Canada Cargo di fornire una capacità coerente sulle key air cargo routes, il che faciliterà la circolazione delle merci a livello globale. Con questi freighters, Air Canada Cargo migliorerà le sue capacità di trasporto di merci come parti automobilistiche e aerospaziali, oil and gas equipment, prodotti farmaceutici, deperibili, oltre a gestire la crescente domanda di spedizioni rapide e affidabili di merci e-commerce.

Nell’autunno del 2020 Air Canada ha concluso con successo un collective agreement amendment con i suoi piloti rappresentati dall’Air Canada Pilots Association per modifiche contrattuali, per consentire ad Air Canada di operare in modo competitivo dedicated cargo aircraft nel cargo marketplace.

Da marzo 2020 Air Canada ha operato più di 9.000 all-cargo flights utilizzando i suoi wide-body passenger aircraft e alcuni aeromobili Boeing 777 e Airbus A330 modificati temporaneamente, che dispongono di ulteriore cargo space disponibile a causa della rimozione dei sedili dalla passenger cabin.

(Ufficio Stampa Air Canada)