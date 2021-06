News Brevi – 14.06.2021

AEROPORTO DI TRAPANI: UN PONTE TRA LA SICILIA E DUBAI – C’è attesa per il business lunch rivolto ad agenzie e operatori del turismo, organizzato dal tour operator Tourmeon, martedì 15 giugno, alle ore 13,00, presso l’aeroporto di Trapani Birgi, quinta tappa, dopo Treviso, Bologna, Roma e Milano, del tour che l’operatore specializzato negli Emirati Arabi, porta in giro per l’Italia, in attesa di Expo 2020 Dubai. L’Expo 2020 è l’Esposizione universale che avrebbe dovuto svolgersi, secondo il programma originale, a Dubai tra il 1° ottobre 2020 e il 31 marzo 2021 con un flusso stimato di 25 milioni di visitatori e che avrà luogo invece, dal 1° ottobre 2021 al 31 marzo 2022. E’ la prima che si svolge in un Paese arabo. Presenti Salvatore Ombra, presidente di Airgest e il direttore generale Michele Bufo, Fabrizio Puglisi, titolare Tourmeon, Dora Paradies, rappresentante per l’Italia di Expo 2020 Dubai e Giancarlo Celani, Direttore commerciale & Deputy CEO di Albastar. “Saremo i primi in Sicilia a fare da ponte con gli Emirati Arabi in vista di questo evento storico che avvicinerà ulteriormente Oriente e Occidente”, ha commentato il presidente di Airgest, Salvatore Ombra. “Siamo felici di entrare in contatto con le agenzie di viaggi della Sicilia occidentale interessate a sviluppare traffico leisure o business verso gli Emirati Arabi”, spiega Fabrizio Puglisi, titolare di Tourmeon. “Siamo i primi a promuovere in Italia gli Emirati Arabi in collaborazione con Expo 2020 Dubai: in occasione delle precedenti tappe in giro per l’Italia, abbiamo registrato un grande entusiasmo da parte dei nostri ospiti agenti di viaggio e tour operator sia per la nostra offerta sia per l’opportunità di diventare Official Ticketing Reseller Expo 2020 Dubai”. Con una flotta di cinque aeromobili Boeing 737-800 configurati a 189 posti in classe unica, Albastar è diventata un compagnia aerea di riferimento per la Sicilia occidentale avendo scelto Trapani Birgi per la sua terza base operativa in Italia. L’esclusivo collegamento verso Dubai permetterà a molti siciliani di poter raggiungere comodamente la prima Esposizione universale che si terrà in un Paese del Medio Oriente, uno degli eventi più attesi a livello mondiale. “Connecting minds, creating the future è il tema principale di Expo 2020 Dubai e siamo lieti di contribuire con i nostri collegamenti diretti verso Dubai al successo dell’evento, permettendo ai siciliani di vivere questa esperienza unica partendo dall’aeroporto di Trapani Birgi ogni giovedì e domenica, per tutti i 182 giorni dell’esposizione dal 1 ottobre 2021 al 31 marzo 2022”, commenta Giancarlo Celani, Direttore Commerciale & Deputy CEO di Albastar.

RYANAIR LANCIA DUE NUOVE ROTTE DA COMISO QUESTA ESTATE – Ryanair ha annunciato oggi due nuovi collegamenti domestici da Comiso verso Bologna (operativo due volte a settimana) e Milano Bergamo (con tre frequenze settimanali) a partire da agosto, come parte integrante dell’operativo italiano di Ryanair per l’estate 2021. Il Direttore Commerciale di Ryanair, Jason McGuinness, ha dichiarato: “Mentre i programmi di implementazione delle vaccinazioni continueranno nei prossimi mesi e con la stagione estiva alle porte, siamo lieti di annunciare due nuove rotte da Comiso verso Bologna e Milano Bergamo a partire da agosto, come parte integrante dell’operativo italiano di Ryanair per l’estate 2021. Con la consapevolezza che le restrizioni legate al Covid cambiano regolarmente, i clienti Ryanair possono ora prenotare la loro meritata pausa estiva con la certezza che se i loro piani dovessero cambiare, possono spostare le date di viaggio due volte senza pagare il supplemento di cambio volo fino alla fine di dicembre 2021, e pagando solo l’eventuale differenza di prezzo tra il volo originale ed il nuovo volo. Per l’occasione, abbiamo lanciato un’offerta speciale con tariffe a partire da 19.99 per viaggi fino alla fine di ottobre 2021. I voli devono essere prenotati entro la mezzanotte di mercoledì 16 giugno”. Il presidente e l’amministratore delegato della società di gestione dell’aeroporto di Comiso, Giuseppe Mistretta e Rosario Dibennardo, hanno dichiarato: “Ryanair dà un ulteriore segno di grande interesse verso l’aeroporto di Comiso e il territorio del sud est siciliano. Ringraziamo Ryanair per il sempre più determinato interesse a investire sul nostro territorio e per lo sforzo che sta garantendo anche in una fase di faticosa ripresa del comparto, in vista di una ulteriore programmazione futura, sempre nel segno di una proficua collaborazione”.

AERONAUTICA MILITARE: EUROFIGHTER INTERCETTANO VELIVOLO CIVILE CHE AVEVA PERSO CONTATTO RADIO CON GLI ENTI DEL CONTROLLO DEL TRAFFICO AEREO – Nella serata di ieri due caccia intercettori Eurofighter del 4° Stormo di Grosseto sono intervenuti per identificare un aereo di linea A319 decollato da Palermo e diretto a Milano che aveva perso il contatto radio con gli enti nazionali del traffico aereo civile durante la rotta. Poco dopo le 21 è scattato quindi l’ordine di decollo immediato – in gergo tecnico “scramble” – da parte del CAOC (Combined Air Operation Centre) di Torrejon, Spagna, ente NATO responsabile dell’area, in coordinamento con il Comando Operazioni Aero-spaziali (COA) di Poggio Renatico e gli enti della Forza Armata deputati alla sorveglianza dello spazio aereo nazionale e NATO. Una volta raggiunto il velivolo, grazie alle coordinate e alle informazioni fornite dal personale “guida caccia” a terra, è stata effettuata la prevista procedura di “visual identification” (VID) per accertare che non vi fossero condizioni di emergenza o di minaccia alla sicurezza. Dopo aver effettuato tutte le verifiche necessarie con gli enti del controllo del traffico aereo e ripristinati i contatti radio, i due caccia sono rientrati a Grosseto, riprendendo il turno di prontezza a terra nell’ambito del servizio di sorveglianza dello spazio aereo nazionale. Sono quattro gli Stormi dell’Aeronautica Militare che con gli assetti Eurofighter assicurano il servizio di Difesa Aerea: il 4° Stormo di Grosseto, il 36° Stormo di Gioia del Colle, il 37° Stormo di Trapani ed il 51° Stormo di Istrana. Da marzo 2018, inoltre, nel sistema di difesa aerea nazionale sono stati integrati anche i velivoli F-35A del 32° Stormo di Amendola, che contribuiscono, con specifiche capacità operative e tecnologia di ultima generazione, alla difesa dei cieli italiani e che sono stati i primi aeroplani di 5^ generazione ad essere stati impiegati dalla NATO per sorvegliare lo spazio aereo dell’Alleanza in una operazione NATO di Air Policing (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AIR SENEGAL: NUOVA ROTTA VERSO FREETOWN – Air Senegal lancia la nuova rotta Dakar (DSS) – Freetown (FNA) in Sierra Leone (via Banjul). A partire dal 2 Agosto 2021 vi saranno 4 voli a settimana: lunedì, mercoledì, venerdì, sabato, operati da aeromobili A319. I collegamenti saranno in coincidenza con i voli da e per Milano (MXP). Air Senegal attualmente opera da Milano Malpensa a Dakar con 3 voli settimanali: lunedì, mercoledì e sabato. A partire dal 20 Giugno 2021 verrà programmato un 4° volo la domenica e dal 1 Luglio 2021 verrà inaugurato il 5° volo al giovedì. Tutti e cinque i voli settimanali sono operati esclusivamente dal nuovo Airbus A321 con 16 posti in business class e 149 in classe economica. I voli sono schedulati per garantire collegamenti rapidi, via Dakar, verso altre destinazioni africane quali: Abidjan, Bamako, Conakry, Banjul, Nouakchott, Ziggachoir e, dal 2 Agosto, Freetown.

IBERIA: A GIUGNO PARTE UN VOLO CHARTER OGNI 20 ORE – Iberia sta assumendo un forte impegno per la ripresa del turismo, aumentando le frequenze, riavviando i voli verso destinazioni verso le quali a causa delle restrizioni non era possibile volare fino ad ora, avviando nuove rotte, come le Maldive, le Azzorre o Lubiana, oltre a organizzare voli charter. Questi ultimi sono voli speciali che non fanno parte del normale programma della compagnia aerea, ma sono organizzati per una destinazione e uno scopo specifici con date ben precise. Inoltre, sono commercializzati in modo diverso, poiché normalmente non compaiono su iberia.com, ma sono invece commercializzati da agenzie di viaggio o richiesti da un’ente per coprire le proprie esigenze di viaggio. Per Iberia questi voli speciali rappresentano un ulteriore reddito e, inoltre, consentono di aumentare l’attività per la forza lavoro. Nel giugno 2020 Iberia ha iniziato la sua ripresa con voli charter per LaLiga e ha continuato a lavorare in questo segmento. Un anno dopo, la compagnia aerea opererà a giugno circa 40 voli speciali, uno ogni 20 ore; una cifra considerevole per i livelli di traffico attuali. L’ultimo di questi voli è stato ieri da Madrid a Siviglia, trasportando la squadra di calcio spagnola per giocare la fase a gironi dell’Eurocup. Allo stesso modo, qualche giorno fa ha trasportato gli U21 a Maribor e Lubiana, Slovenia, per giocare la semifinale dell’Europeo Under 21. Iberia non è solo dedicata al calcio, ma anche alle corse automobilistiche. Per la prima volta trasporterà i piloti e il personale dell’organizzazione Formula E dal Messico a Londra il 21 giugno. L’operazione è combinata con British Airways, in cui British effettua il volo di andata e Iberia il volo di ritorno. Da settembre 2020 Iberia effettua due voli diretti a settimana tra Madrid e la Cina. Nello specifico, ogni martedì a Shanghai e venerdì a Hangzhou. Oltre ai passeggeri, su questi voli, e in coordinamento con IAG Cargo, viene commercializzato il trasporto merci. Per concludere il mese, la più grande agenzia di viaggi del Portogallo, Abreu, ha stipulato una serie di voli vacanza da Lisbona e Porto a Porto Santo, con frequenza settimanale. La prima operazione è stata il 9 giugno e, dal 13 giugno, tutte le domeniche fino al 10 ottobre. Iberia è anche la compagnia aerea ufficiale ed esclusiva del Comitato Olimpico spagnolo e della squadra olimpica e paralimpica per Tokyo 2020. Pertanto, è previsto che il 15 e 17 luglio ci saranno due voli tra Madrid e Tokyo in cui viaggerà una parte significativa degli atleti spagnoli. Questi voli saranno operati dall’aereo più grande e moderno della compagnia, l’A350, con una capacità di 348 posti e, almeno uno di essi, sarà operato dall’aereo noto come “Spanish Olympic Team”. Eccezionalmente Iberia commercializzerà i voli di ritorno per quei giorni, 15 e 17 luglio, da Tokyo a Madrid, in modo che i clienti possano acquistarli come voli regolari. La squadra e la delegazione paralimpica voleranno anche’esse a Tokyo con Iberia alla fine di agosto. Iberia effettuerà anche voli charter per le crociere. Al momento, per MSC per Amburgo e Venezia, da luglio a settembre 2021. Oltre a questi voli speciali, durante l’intera pandemia Iberia ha effettuato circa 50 rimpatri aggiuntivi da luoghi remoti come Sydney o Manila. L’ultimo ha volato un paio di settimane fa a Kathmandu, per riportare indietro alpinisti che erano rimasti bloccati in Nepal.

DELTA AMPLIA L’OFFERTA DI CIBI E BEVANDE A BORDO – Delta continua a rafforzare i suoi sforzi per reintrodurre l’onboard food and beverage service per i clienti che tornano in volo. A partire da questa settimana, i clienti Delta One e First Class che volano su rotte domestiche selezionate potranno nuovamente gustare pasti caldi. “I nuovi pasti sono l’ultimo di una serie di miglioramenti che abbiamo apportato alle nostre offerte in volo”, ha affermato Allison Ausband, Chief Customer Experience Officer, Delta. A partire dal 15 giugno, i clienti Delta One e First Class che volano da Boston e New York-JFK da e per Seattle, Los Angeles e San Francisco vedranno il ritorno di prodotti popolari per colazione, pranzo e cena. I clienti in queste cabine potranno sfogliare i menu digitalmente tramite i seatback screens. Per i clienti che volano da Los Angeles, i Delta partners and chefs Jon Shook and Vinny Dotolo stanno preparando la loro acclamata cucina italo-americana. Le loro ricette presentano ingredienti locali, freschi e di stagione ispirati ai piatti serviti nei famosi ristoranti di Jon e Vinny. Il duo con sede a Los Angeles ha collaborato con Delta dal 2017 e ha persino assistito Delta negli sforzi di donazione di cibo della compagnia aerea durante la pandemia, preparando e distribuendo prodotti e pasti alla comunità di Los Angeles. A partire da questa settimana i clienti Delta One, First Class e Delta Comfort+ sui voli domestici a lungo raggio potranno gustare ulteriori prelibatezze tra cui barrette Kind Energy, patatine fritte, biscotti e altro ancora. La compagnia aerea ha ripreso il servizio snack e bevande in tutte le cabine dei voli domestici statunitensi all’inizio di questa primavera. Il servizio aggiornato comprende mini-lattine di Coca-Cola, snack incentrati sul benessere e cocktail Tip Top Proper. Entro la fine dell’estate, i clienti che volano Delta One o First Class su rotte di oltre 1.500 miglia in Nord America, Caraibi e America Latina potranno gustare panini e insalate appositamente curati per Delta. “I clienti sono pronti a godersi di nuovo i loro cibi preferiti a bordo e stiamo lavorando per aumentare il nostro servizio seguendo i consigli della Mayo Clinic per assicurarci di continuare a offrire l’esperienza più sicura e più deliziosa”, ha affermato Mike Crowley, Vice President of Onboard Service Operations at Delta. Per garantire una reintroduzione ponderata delle sue offerte, Delta ha coinvolto la Mayo Clinic in più cicli di test e simulazioni a bordo per riprogettare le sue procedure di servizio in volo, per garantire una consegna sicura.

SEA: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI – SEA informa che l’Assemblea Ordinaria della Società per Azioni Esercizi Aeroportuali S.E.A. è convocata presso Aeroporto Milano Linate (Segrate) – Aerostazione 2° piano Linate Center, il giorno 29 giugno 2021 alle ore 15.00, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 29 luglio 2021, stessi ora e luogo, come da avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 giugno 2021.

ETIHAD GUEST: PARTNERSHIP CON AIR ARABIA AirREWARDS – Etihad Guest, il programma fedeltà di Etihad Airways, ha stretto una partnership con l’Air Arabia loyalty programme AirRewards, per consentire ai membri di entrambi i programmi di beneficiare di punti reciproci e trasferimenti di miglia. Questi potrebbero essere spesi per voli con Etihad e Air Arabia, vacanze, shopping e altro ancora. Kim Hardaker, Head of Loyalty & Partnerships, Etihad Airways, ha dichiarato: “Questa partnership fornirà sia a Etihad Guest che ad AirRewards l’opportunità di ampliare significativamente la portata dei premi e dei vantaggi del programma per i nostri rispettivi membri. La collaborazione è progettata sia per coinvolgere nuovi clienti, sia per migliorare ulteriormente i vantaggi per i nostri membri fedeltà esistenti”. Quando trasferiscono miglia, i soci Etihad Guest riceveranno ora 1 punto AirReward ogni 2 Etihad Guest Miles. AirRewards può essere trasferito in Etihad Guest Miles al tasso di conversione di 2 Punti AirRewards per ogni Etihad Guest Mile. In risposta alla pandemia, i programmi fedeltà di entrambe le compagnie aeree hanno implementato iniziative per proteggere i vantaggi dei membri. Air Arabia è stata lanciata nell’ottobre 2003 come primo vettore low cost in Medio Oriente e Nord Africa. La compagnia aerea ha stabilito una serie di joint venture e attualmente ha cinque basi internazionali negli Emirati Arabi Uniti, in Egitto e in Marocco. Nel 2020 Etihad Airways ha annunciato il suo codeshare con il primo vettore low cost della capitale, Air Arabia Abu Dhabi.