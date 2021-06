Eve Urban Air Mobility annuncia la partnership con Ascent

Eve Urban Air Mobility Solutions, Inc. (Eve) e Ascent hanno annunciato oggi una partnership incentrata sull’accelerazione dello sviluppo dell’ecosistema Urban Air Mobility nei mercati dell’Asia-Pacifico. La partnership farà avanzare l’ingresso dell’electric vertical takeoff and landing vehicle (eVTOL) aircraft di Eve nella piattaforma tecnologica in crescita di Ascent, che consente agli utenti di prenotare charter flights e flights by the seat e orchestrare operazioni UAM senza soluzione di continuità.

La partnership mira a consentire l’ingresso progressivo degli eVTOL di Eve in tutta la regione, dedicati ai servizi aerotaxi, cargo e air medical. Ascent attualmente include una banca dati di air operator partners dedicati alle operazioni UAM in tutta la Thailandia e nelle Filippine, ed è pronta ad espandere la sua presenza nella regione. Inoltre, le parti prevedono che gli Eve Urban Air Traffic Management (UATM) services saranno completamente integrati nella tecnologia Ascent per garantire operazioni sicure e scalabili.

“Questa partnership con Eve è un balzo in avanti per Ascent verso il raggiungimento della nostra ambizione di democratizzare la mobilità aerea urbana sostenibile. Unire le forze con Eve e, per estensione, contare sul supporto attivo del Gruppo Embraer, ci consentirà di accelerare il nostro sviluppo per un impatto maggiore, garantire l’ingresso di velivoli completamente elettrici adatti al mercato e fornire operazioni sicure su larga scala grazie all’integrazione della gestione del traffico aereo urbano”, ha affermato Lionel Sinai-Sinelnikoff, fondatore e CEO di Ascent.

“Siamo lieti di annunciare questa partnership con Ascent in quanto si allinea con la nostra strategia per sviluppare l’ecosistema della mobilità aerea urbana attraverso sforzi collaborativi ed essere un vero attore globale. Armati dei dati e della piattaforma di Ascent, saremo ben posizionati per entrare nel mercato dell’Asia Pacifico. Da parte nostra, ci impegniamo a sostenere la crescita di Ascent e la sua ambizione di democratizzare la mobilità aerea”, ha affermato Andre Stein, Presidente e CEO di Eve Urban Air Mobility.

Ascent, Asia’s first technology-powered UAM service, è stato progettato per rendere le città più connesse spostando le persone in modo semplice e conveniente per via aerea, utilizzando gli elicotteri oggi e gli eVTOL in futuro. Con i dati di prima mano di Ascent e l’impronta crescente, Eve migliorerà di conseguenza le sue soluzioni dedicate per garantire i migliori velivoli da implementare e portare sul mercato per gli Ascent air operator partners.

Supportata da oltre 50 anni di esperienza nella produzione e certificazione di aeromobili di Embraer, Eve svela una proposta di valore unica posizionandosi come partner dell’ecosistema, offrendo una suite di prodotti e servizi. Oltre al programma aeronautico, Eve sta sfruttando la competenza sia di Embraer che di Atech, una consociata del Gruppo Embraer, nella fornitura di software di gestione del traffico aereo riconosciuto a livello mondiale per creare le soluzioni che aiuteranno a scalare in sicurezza l’industria UAM in futuro.

(Ufficio Stampa Embraer)