ACI estende il global Airport Health Accreditation programme

Airports Council International (ACI) World ha esteso il suo Airport Health Accreditation programme, che aiuta gli aeroporti a dimostrare a passeggeri, autorità di regolamentazione e governi che stanno dando priorità alla salute e alla sicurezza in modo misurabile e stabilito.

Il programma è sostenuto dall’International Civil Aviation Organization (ICAO) e, da quando è stato lanciato nel luglio 2020, più di 600 aeroporti di tutte le dimensioni hanno aderito al programma.

È stato aggiornato quest’anno e rimane allineato con le ultime ICAO Council Aviation Recovery Task Force (CART) Recommendations e con le ACI EUROPE Guidelines per un’esperienza salutare dei passeggeri, che a loro volta sono allineate con l’EASA/ECDC Aviation Health Safety Protocol. Le linee guida sono inoltre allineate con l’Aviation Business Restart and Recovery publication aggiornata di ACI.

L’accreditamento è concesso per 12 mesi e, poiché i primi aeroporti sono stati accreditati nell’agosto 2020, ACI ha aperto il programma per il riaccredito degli aeroporti per altri 12 mesi.

“L’ACI Airport Health Accreditation programme continua a fornire un supporto inestimabile agli aeroporti di tutto il mondo, consentendo loro di convalidare le proprie misure in tutte le loro strutture e processi e rassicurare i viaggiatori”, ha affermato Luis Felipe de Oliveira, ACI World Director General. “Il ripristino del trasporto aereo sarà un fattore chiave per una ripresa economica globale ma, per avere successo, i passeggeri devono avere fiducia nell’attenzione del settore alla salute e al benessere.

L’Airport Health Accreditation programme ha il sostegno di ICAO e promuove questa cruciale fiducia dei passeggeri attraverso l’armonizzazione delle misure sanitarie che sono state introdotte in tutto il mondo e che gli aeroporti di piccole, medie e grandi dimensioni di tutto il mondo hanno sottoscritto”.

Tutte le aree e i processi sono valutati attraverso il programma, inclusi accesso al terminal, aree check-in, controlli di sicurezza, gate d’imbarco, lounge, vendita al dettaglio, cibo e bevande, gate equipment come boarding bridges, scale mobili e ascensori, border control areas and facilities (in collaborazione con le autorità), aree ritiro bagagli e uscita arrivi.

I processi valutati includono pulizia e disinfezione, distanza fisica, protezione del personale, layout fisico, comunicazioni ai passeggeri e strutture per i passeggeri.

(Ufficio Stampa ACI World)