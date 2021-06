Ryanair lancia due nuove rotte da Milano Bergamo questa estate

Ryanair ha annunciato oggi due ulteriori nuove rotte da Milano Bergamo: una verso l’aeroporto di Aktion-Preveza (Grecia) operativa due volte a settimana, oltre a un collegamento nazionale verso Comiso con tre frequenze settimanali a partire da agosto, come parte integrante dell’operativo italiano di Ryanair per l’estate 2021.

Il Direttore Commerciale di Ryanair, Jason Mc Guinness, ha dichiarato: “Mentre i programmi di implementazione delle vaccinazioni continueranno nei prossimi mesi e con la stagione estiva alle porte, siamo lieti di annunciare due nuove rotte da Milano Bergamo, verso l’aeroporto di Aktion-Preveza (Grecia) e un collegamento domestico per Comiso a partire da agosto, come parte intergrante dell’operativo italiano di Ryanair per l’estate 2021.

Con la consapevolezza che le restizioni legate al Covid cambiano regolarmente, i clienti Ryanair possono ora prenotare la loro meritata pausa estiva con la certezza che se i loro piani dovessero cambiare, possono spostare le date di viaggio due volte senza pagare il supplemento di cambio volo fino alla fine di dicembre 2021, e pagando solo l’eventuale differenza di prezzo tra il volo originale ed il nuovo volo.

Per l’occasione, abbiamo lanciato un’offerta speciale con tariffe a partire da €19.99 per viaggi fino alla fine di ottobre 2021. I voli devono essere prenotati entro la mezzanotte di mercoledì 16 giugno”.

(Ufficio Stampa Ryanair)