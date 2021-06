Disputa Airbus-Boeing: accordo USA – UE, sospensione dei dazi per cinque anni

Gli Stati Uniti e l’UE hanno annunciato un accordo per porre fine alla disputa commerciale sui sussidi agli aeromobili. Entrambe le parti hanno deciso di sospendere i dazi per cinque anni.

La scheda informativa della Casa Bianca sul tema è disponibile qui: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/06/15/fact-sheet-u-s-eu-understanding-on-a-cooperative-framework-for-large-civil-aircraft.

Di seguito è riportata la dichiarazione ufficiale di Boeing al riguardo: “Boeing accoglie con favore l’accordo tra Airbus e l’Unione Europea secondo cui tutti i futuri sostegni dei governi per lo sviluppo o la produzione di aerei commerciali dovranno essere forniti a condizioni di mercato. L’intesa raggiunta oggi impegna l’UE ad affrontare il tema degli aiuti di lancio e lascia in vigore le regole necessarie per garantire che l’UE e gli Stati Uniti siano all’altezza di tale impegno, senza richiedere ulteriori azioni del WTO. Boeing sosterrà pienamente gli sforzi del governo degli Stati Uniti per garantire che i principi di questa intesa siano rispettati”.

(Ufficio Stampa Boeing)