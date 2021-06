News Brevi – 15.06.2021

AIR CANADA RAFFORZA IL SUO PROGRAMMA DOMESTICO PER L’ESTATE, SERVENDO 50 CITTA’ IN TUTTO IL CANADA – Il programma estivo di punta di Air Canada a partire dalla fine di giugno è stato sviluppato per far progredire la ripresa economica del paese e supportare le attività turistiche e ricettive del Canada durante l’importante periodo estivo. Sono incluse tre nuove rotte domestiche canadesi (Montreal-Deer Lake, Montreal-Kelowna, Montreal-Saskatoon-Regina), il servizio verso 50 aeroporti canadesi, il ripristino di rotte regionali selezionate e aeromobili widebody con Air Canada Signature Class e Premium Economy Class su rotte transcontinentali selezionate. I posti in tutte le cabine sono ora disponibili per l’acquisto su aircanada.com, tramite l’app Air Canada, i Contact Center di Air Canada e le agenzie di viaggio. “Con l’accelerazione del lancio dei vaccini in Canada insieme ai piani di riapertura di vari governi provinciali che includono i viaggi, quest’estate sembra più brillante. Poiché i clienti sono pronti a viaggiare, Air Canada sta assumendo una posizione di leadership per supportare i nostri partner nel turismo e nell’ospitalità del Canada, con il servizio verso 50 destinazioni da costa a costa, il riavvio dei servizi regionali e nuovi voli non-stop”, ha affermato Mark Galardo, Senior Vice President, Network Planning and Revenue Management, Air Canada. “Siamo particolarmente orgogliosi del fatto che il nostro nuovo aeromobile Airbus A220 all’avanguardia di fabbricazione canadese opererà in tutto il Canada. Con i nostri protocolli di biosicurezza CleanCare+ leader del settore, tariffe promozionali anche per le nostre cabine premium, interessanti opportunità per i membri Aeroplan e la nostra nuova politica di rimborso che offre ulteriore tranquillità, i clienti possono prenotare con fiducia”, ha concluso Galardo. La nuova politica di rimborso di Air Canada offre ai clienti un’opzione per un rimborso sulla forma di pagamento originale nei casi in cui Air Canada annulli il volo o riprogrammi l’orario di partenza di più di tre ore, indipendentemente dal motivo. I clienti Air Canada avranno anche la possibilità di accettare un Air Canada Travel Voucher o punti Aeroplan con un bonus del 65%. Le normali regole tariffarie si applicano quando i clienti apportano modifiche volontarie ai voli non interessati. Air Canada fornisce inoltre connettività a cinque ulteriori comunità regionali attraverso accordi interline con vettori regionali terzi: Wabush, Baie Comeau, Gaspe, Mont Joli e Val d’Or. L’orario di Air Canada può essere modificato come richiesto in base alla situazione COVID-19 e alle restrizioni governative.

LEONARDO: CONFERMATA LA LEADERSHIP TECNOLOGICA DEI SISTEMI NAVALI – Dimostrata sul campo l’efficacia dei sistemi navali di nuova generazione di Leonardo. La conferma delle avanzate capacità di rilevamento, tracciamento, comunicazione, comando e controllo della sensoristica di Leonardo è avvenuta nel corso dell’ASD/FS21 (At Sea Demonstration/Formidable Shield 2021), la principale esercitazione di difesa aerea e anti-missile in ambito NATO, che quest’anno si è svolta dal 15 al 30 maggio presso il poligono delle Isole Ebridi (Scozia, UK). In uno scenario estremamente realistico, si sono svolte attività di contrasto, reali e simulate, contro bersagli subsonici, supersonici e balistici e, al contempo, sono state provate le capacità di trasmissione informazioni e interoperabilità tra navi, aerei e mezzi terrestri di 10 nazioni e di coordinamento della risposta a livello di Coalizione. Per Leonardo sono stati testati gli sviluppi di sistemi a bordo di Nave Marceglia, ottava fregata Classe FREMM (Fregata Europea Multi-Missione) della Marina Militare Italiana. Capace di localizzare, classificare e tracciare minacce balistiche con estrema precisione in un raggio di 250 km, il radar 3D Kronos MFRA (Multi-Function Radar Active), in configurazione sperimentale, ha dimostrato di poter seguire il bersaglio sin dalla fase inziale, in cui il missile balistico arriva a raggiungere velocità superiori ai 1.800 m/s e accelerazioni oltre i 6G, per poi mantenere il tracciamento oltre i 200 km di quota e acquisire il bersaglio.

IBERIA: VOLO SPECIALE VERSO IL NEPAL – Il Nepal è un paese dell’Asia meridionale a quasi 8.000 chilometri dalla Spagna. Il 19 maggio Iberia ha volato, in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri della Spagna, un volo verso la sua capitale, Kathmandu, per rimpatriare un centinaio di cittadini spagnoli e altri paesi europei rimasti nel paese dopo la chiusura dei suoi confini a causa della pandemia. Tra le persone rimpatriate c’erano alcuni degli alpinisti più prestigiosi del paese. “Questo tipo di voli è un’operazione complicata, soprattutto è difficile ottenere permessi di traffico e sorvoli. Anche l’atterraggio a Kathmandu, aeroporto molto complesso per l’orografia del terreno in cui si trova, richiede particolare competenza da parte dei piloti”, afferma Iberia.

IBERIA AMPLIA L’OFFERTA VERSO LA CROAZIA – Quest’estate Iberia continua il suo impegno per riattivare il turismo, offrendo destinazioni internazionali che riuniscono una vasta gamma di attività all’aperto e culturali, oltre a sole e spiaggia. In Europa, la Croazia è una di quelle destinazioni e la compagnia aerea ha voli di linea verso tre destinazioni che consentono di viaggiare nel paese: Dubrovnik, Zagabria e Spalato. Iberia offre cinque voli settimanali verso Dubrovnik nel mese di giugno, che aumenteranno nei mesi centrali dell’estate: fino a 10 voli settimanali a luglio e fino a due voli diretti giornalieri ad agosto. Ora è possibile recarsi direttamente a Zagabria, città che conserva il fascino del Medioevo. A giugno e settembre la compagnia offre tre voli giornalieri, che aumentano nei mesi di metà estate, fino a quattro a luglio e sette ad agosto. Iberia offre voli anche verso Spalato, città sulla costa dalmata della Croazia. La compagnia aerea ha programmato voli diretti da giugno a settembre: tre voli settimanali a giugno e luglio, sette ad agosto e quattro a settembre. Prima di viaggiare, si consiglia di consultare i requisiti stabiliti da ciascun paese su iberia.com.

ETIHAD AIRWAYS: TARIFFE IN PROMOZIONE PER DESTINAZIONI SENZA QUARANTENA – Fino al 24 giugno 2021, Etihad Airways ha lanciato tariffe ridotte e flessibili per destinazioni esenti da quarantena a livello globale. Ad esempio, da Abu Dhabi a Roma a partire da 1.995 AED. Economy Space offre più spazio per le gambe, fino al 24 giugno tutte le nuove prenotazioni riceveranno uno sconto del 30% sui posti Economy Space. La vendita si estende a tutte le cabine di Etihad. Con le tariffe flessibili della compagnia, gli ospiti possono cambiare il volo gratuitamente se necessario. I soci Etihad Guest che prenotano durante il periodo promozionale guadagneranno miglia doppie. Per semplificare l’esperienza di viaggio e offrire ulteriore tranquillità, Etihad ha recentemente lanciato Verified to Fly, che consente agli ospiti di convalidare i propri documenti di viaggio Covid-19 prima di arrivare in aeroporto. Coloro che desiderano prenotare sono invitati a visitare etihad.com e l’app per visualizzare le loro opzioni e rimanere informati sulle norme di ingresso appropriate alla loro destinazione finale. La vendita inizia martedì 15 giugno 2021 e termina giovedì 24 giugno su etihad.com.

BRITISH AIRWAYS RAFFORZA IL SUO IMPEGNO VERSO LO SPORT – British Airways ha annunciato oggi che trasporterà la squadra dei British & Irish Lions in Sud Africa il 27 giugno per l’attesissimo Lions Tour. La squadra si dirigerà direttamente a Johannesburg su un volo charter da Edimburgo. L’arrivo dei Lions a Johannesburg vede i migliori giocatori di Inghilterra, Irlanda, Scozia e Galles intraprendere un Tour del Sudafrica di otto partite, tra cui tre test contro i campioni del mondo, gli Springboks. Sia i British & Irish Lions che gli Springboks saranno trasportati in tutto il paese per le partite dal partner in franchising di British Airways, Comair. Sean Doyle, Presidente e CEO di British Airways, ha dichiarato: “Siamo onorati di far volare i British & Irish Lions in Sud Africa prima del loro tour. Dopo un anno difficile, non vediamo l’ora di unire la nazione attraverso lo sport e tifare per loro. Da tutti in British Airways, auguriamo loro buona fortuna e speriamo di portarli a casa come campioni”. British Airways sta inoltre rafforzando il suo impegno nello sport poiché la compagnia aerea è attualmente Principal Partner del Twickenham Stadium, Official Airline Partner di England Rugby e Official Airline Partner dei Team GB and Paralympics GB dal 2008.