Leonardo inaugura il nuovo helicopters logistics hub in South West England

Leonardo ha annunciato che a breve inizieranno i lavori di costruzione di una nuova struttura logistica da circa 30 milioni di sterline presso l’helicopter site di Leonardo a Yeovil. La struttura innovativa, che copre un’area di quasi 20.000 m2, l’equivalente di 2,7 campi da calcio, dovrebbe essere completata nel quarto trimestre del 2022. Il progetto prevede il consolidamento di otto magazzini esistenti in un unico polo logistico onnicomprensivo.

Questa struttura ad alta tecnologia significa una riduzione dei costi operativi, avendo tutta la logistica sotto lo stesso tetto, e massimizza il potenziale della logistica dei componenti degli elicotteri. La nuova struttura, con le sue tecnologie di fascia alta, è fortemente focalizzata sulla sostenibilità. Sarà dotata di vasche di raccolta dell’acqua piovana per i servizi idrici, l’intera struttura sarà illuminata completamente a LED, verrà utilizzato un sistema di recupero del calore nel magazzino principale, che sarà integrato da un moderno sistema di controllo della temperatura. Inoltre, ci saranno punti di ricarica per veicoli elettrici.

Il sito sarà gestito in base a un nuovo contratto commerciale decennale con Kuehne+Nagel, che includerà un investimento nell’installazione di impianti e attrezzature e nell’attività di transizione del magazzino da parte della società di trasporti e logistica globale. La struttura dovrebbe essere pienamente operativa nel 2023.

La nuova struttura servirà gli impianti di produzione di Yeovil e fornirà spares support per la flotta globale di elicotteri costruiti nel sito di Leonardo a Yeovil – l’unico onshore helicopter manufacturer in UK – e supporterà la gestione degli strumenti di produzione.

“L’obiettivo principale della Single-Site Logistics facility presso il sito di Leonardo a Yeovil è consolidare tutti i magazzini basati su Yeovil. Questa struttura all’avanguardia semplificherà la capacità operativa del sito e il servizio clienti, avendo tutto il supporto logistico in un unico posto. Evidenzia ulteriormente l’impegno a lungo termine di Leonardo nel sito di Yeovil attraverso lo sviluppo strategico di questo hub logistico ad alta tecnologia. Dimostra inoltre l’importanza delle partnership chiave del settore attraverso la nostra cruciale collaborazione con Kuehne+Nagel”, ha affermato Nick Whitney, Managing Director of Leonardo Helicopters (UK).

Questa nuova struttura logistica in un unico sito dimostra l’impegno a lungo termine di Leonardo nei confronti del Somerset, del sud-ovest e dei suoi clienti. In quanto soluzione innovativa per l’infrastruttura aziendale, si allinea anche fortemente con il Piano Industriale di Leonardo, che si concentra su servizi di assistenza clienti più forti e vicinanza, completando così il ‘Be Tomorrow – 2030 Plan’ di Leonardo, la roadmap dell’innovazione a sostegno della crescita sostenibile a lungo termine di Leonardo.

(Ufficio Stampa Leonardo)