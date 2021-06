Rolls-Royce apre la strada nello sviluppo di aviation energy storage technology

Rolls-Royce sta entrando in nuovi mercati dell’aviazione per aprire la strada all’energia sostenibile e come parte di questa missione svilupperà energy storage systems (ESS) che consentiranno agli aerei di effettuare voli a emissioni zero di oltre 100 miglia con una singola carica.

“Al fine di fornire questa tecnologia innovativa, stiamo pianificando un investimento di 80 milioni di sterline in ESS nel prossimo decennio, che creerà circa 300 posti di lavoro entro il 2030 e rafforzerà la nostra posizione di fornitore leader di all-electric and hybrid-electric power and propulsion systems for aviation.

Le soluzioni ESS certificate per il settore aerospaziale di Rolls-Royce alimenteranno i sistemi di propulsione elettrica e ibrida-elettrica per eVTOL (electric vertical takeoff and landing) nell’Urban Air Mobility (UAM) market e fixed-wing aircraft, con un massimo di 19 posti, nel commuter market. Entro il 2035, Rolls-Royce prevede di integrare più di 5 milioni di battery cells per anno in modular systems”, afferma Rolls-Royce.

Rob Watson, Director of Electrical, Rolls-Royce, ha dichiarato: “Questo investimento multimilionario di Rolls-Royce nel prossimo decennio è un’altra dimostrazione delle nostre ambizioni nell’elettrificazione. Stiamo sviluppando un portafoglio di soluzioni di accumulo di energia per completare i nostri sistemi di propulsione elettrica. Ciò garantirà che possiamo offrire ai nostri clienti un sistema di propulsione elettrica completo per la loro piattaforma, che si tratti di un eVTOL o di un commuter aircraft. Ci consentirà di essere un ‘one-stop shop’ for all-electric or hybrid-electric propulsion systems, il che è incredibilmente eccitante man mano che questi nuovi mercati si sviluppano e si espandono”.

“Rolls-Royce fornisce battery solutions da molti anni e abbiamo progettato 10 diversi aerospace battery systems, utilizzando una state-of-the-art cell technology. Di queste batterie, quattro modelli hanno già volato su tre velivoli, accumulando oltre 250 ore di esperienza di volo e altri due progetti completeranno il loro primo volo nel 2021. Ciò include una batteria sviluppata con Electroflight, il nostro UK manufacturing partner nell’ACCEL programme, in cui abbiamo costruito il velivolo Spirit of Innovation, che mira a diventare l’aereo completamente elettrico più veloce del mondo. Sia ACCEL che la ricerca e la tecnologia iniziali che abbiamo intrapreso per sviluppare ESS leader del settore sono supportati dal governo del Regno Unito attraverso l’Aerospace Technology Institute (ATI).

Stiamo anche lavorando a stretto contatto con WMG, Università di Warwick, attraverso la sua High Value Manufacturing Catapult, un partner di ricerca esperto con una vasta conoscenza acquisita attraverso il supporto del settore automobilistico e di altri settori, per sviluppare la nostra energy storage technology.

Il Battery pack design è un mechanical, thermal and containment design challenge e ci deve essere una forte attenzione alla sicurezza e al peso ridotto. Questi aspetti sono fondamentali per tutti i prodotti che Rolls-Royce produce nel settore aerospaziale. Questo ci rende nella posizione ideale per fornire tali soluzioni leader del settore”, prosegue Rolls-Royce.

Rolls-Royce e il costruttore di aerei Tecnam stanno attualmente lavorando con Widerøe, la più grande compagnia aerea regionale della Scandinavia, per fornire un all-electric passenger aircraft per il commuter market, che dovrebbe essere pronto per il revenue service nel 2026. Rolls-Royce consegnerà l’intero electrical propulsion system, incluso l’energy storage system, per il nuovo P-VOLT aircraft.

(Ufficio Stampa Rolls-Royce)