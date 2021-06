Ryanair riceve in consegna il primo Boeing 737 MAX 8-200 “Gamechanger”

Ryanair ha ricevuto oggi il suo primo Boeing 737 MAX 8-200 “Gamechanger” a Seattle, Washington. L’aeromobile è partito durante la notte da Seattle e atterrerà all’aeroporto di Dublino nel tardo pomeriggio.

Questa è la prima consegna dell’ordine da parte di Ryanair di 210 di questi velivoli “Gamechanger”, un investimento in nuova tecnologia, valutato oltre $22 miliardi. Questi nuovi aeromobili trasporteranno il 4% in più di passeggeri ma ridurranno il consumo di carburante del 16% per posto, le emissioni sonore del 40% e le emissioni di CO2 in una quantità simile.

Michael O’Leary di Ryanair ha dichiarato: “Siamo lieti di ricevere in consegna il nostro primo aereo Gamchanger di nuova generazione. Questi nuovi Boeing 737 aiuteranno Ryanair a ridurre i costi, il consumo di carburante, le emissioni sonore e di CO2, che si traduce in significativi investimenti in nuove tecnologie per incrementare il nostro impegno ambientale come compagnia aerea più ecologica e pulita d’Europa. Ogni aereo B737 offre 197 posti (rispetto alla nostra attuale flotta 737 da 189 posti). Tuttavia, i nostri clienti godranno di più spazio per le gambe, dei nuovi Boeing “Sky Interiors” e di tariffe più basse, riducendo al contempo il loro impatto ambientale passando a questi nuovi aeromobili.

A causa di ritardi nelle consegne, prevediamo di ricevere in consegna solo 12 di questi aeromobili durante l’estate 2021, di cui 6 con la livrea Ryanair e 6 con quella Malta Air.

Ryanair prevede di ricevere in consegna altri 50 di questi B737 “Gamechanger” prima dell’estate 2022, il che consentirà a Ryanair Group una forte ripresa, offrendo nuove rotte, tariffe più basse e un rapido recupero del traffico in molti aeroporti partner in tutta Europa, mentre il settore turistico si ricostruisce dopo l’impatto devastante della pandemia Covid-19 nel 2020/2021”.

(Ufficio Stampa Ryanair – Photo Credits: Ryanair)