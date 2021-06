SAF ordina tre H145 per EMS missions in Francia

SAF Group opererà altri tre five-bladed H145 per emergency medical services (EMS) in Francia. Questi tre velivoli saranno basati a Grenoble, Valence e Montpellier. Completeranno i tre H145 già ordinati da SAF nel 2018 e nel 2020, il primo dei quali è stato consegnato di recente e sarà impiegato per missioni EMS in Belgio.

Il CEO di SAF, Tristan Serretta, afferma: “L’introduzione di sei nuovi H145 in Francia e Belgio in soli dodici mesi è in linea con la nostra strategia di aumentare la capacità del numero crescente di servizi EMS che ripongono la loro fiducia in noi. Questo aumento del nostro posizionamento è reso possibile dal livello di performance e dalla versatilità di questo elicottero di successo. SAF è determinata a contribuire a dimostrare, insieme ai responsabili dei servizi di emergenza, che avere le giuste performance e al giusto costo è la chiave per salvare vite umane”.

Bruno Even, CEO di Airbus Helicopters, ha dichiarato: “Siamo lieti che SAF abbia rinnovato ancora una volta la sua fiducia in Airbus Helicopters. Questo nuovo contratto mette in evidenza la partnership duratura tra le nostre due società che dura da più di due decenni. L’H145 è una piattaforma ideale per missioni EMS, con la cabina più grande della sua classe e un payload imbattibile è in grado di intraprendere le missioni più impegnative. Siamo felici che il five bladed H145 stia guadagnando slancio in Francia e svolga un ruolo chiave nella modernizzazione della flotta EMS nel paese”.

SAF è un attore chiave riguardo EMS in Francia e in Europa. Questa compagnia francese gestisce già 55 elicotteri Airbus. La flotta SAF comprende un Super Puma, H135 e H125. L’H145 porterà maggiori capacità per le missioni EMS.

La nuova versione dell’H145 light twin-engine helicopter più venduto di Airbus è stata presentata a Heli-Expo 2019 ad Atlanta a marzo. Quest’ultimo aggiornamento aggiunge un nuovo e innovativo five-bladed rotor all’H145 multi-missione, aumentando l’useful load dell’elicottero di 150 kg. La semplicità del nuovo bearingless main rotor design faciliterà anche le operazioni di manutenzione, migliorando ulteriormente l’affidabilità dell’H145 e al contempo il comfort di volo sia per i passeggeri che per l’equipaggio. L’high-mounted tail boom e le wide opening clam-shell doors facilitano l’accesso alla spaziosa cabina dell’H145.

Oggi Airbus ha più di 1.470 elicotteri della Famiglia H145 in servizio in tutto il mondo, registrando un totale di oltre sei milioni di ore di volo. Solo per EMS, ci sono più di 470 elicotteri della famiglia H145 che conducono missioni di soccorso aereo in tutto il mondo.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)