Boeing, ESG e Lufthansa Technik firmano un accordo sul potenziale supporto alla flotta dei P-8 Poseidon tedeschi

Boeing ha firmato oggi degli accordi con ESG Elektroniksystem- und Logistik-GmbH e Lufthansa Technik che delineano gli sforzi congiunti per esplorare potenziali aree di collaborazione nell’integrazione dei sistemi, training e supporto. Il memorandum d’intesa firmato potrebbe portare ad accordi più definitivi se la Germania dovesse selezionare il P-8A Poseidon come suo prossimo maritime surveillance aircraft.

“Insieme a ESG e Lufthansa Technik offriremo soluzioni di supporto, formazione e manutenzione locali e a costi accessibili che porteranno la massima disponibilità operativa alla Marina tedesca per adempiere alle loro missioni”, ha affermato il dott. Michael Haidinger, president of Boeing Germany, Central & Eastern Europe, Benelux & Nordics. “La nostra partnership con ESG e Lufthansa Technik è un’ulteriore testimonianza di chi siamo e di come operiamo in Germania. Stiamo dando forma a partnership industriali significative e a lungo termine che hanno un impatto sull’economia locale”.

Boeing, ESG e Lufthansa Technik hanno identificato opportunità di collaborazione in una serie di aree e le esploreranno in modo più dettagliato: tra esse, training and simulation, cyber security, systems integration, certification, environmental compliance, communications systems, electronic attack and electronic protect systems, aircraft and engine sustainment, component support services, predictive maintenance analysis and logistics services.

“Questo accordo di cooperazione sottolinea ancora una volta l’importanza che attribuiamo al nostro impegno nel garantire alcune capacità urgenti”, ha affermato Christoph Otten, CEO di ESG. “In qualità di partner strategico di Boeing per la flotta P-8A Poseidon, siamo lieti di poter fare alla Bundeswehr un’offerta fattibile caratterizzata da efficacia, efficienza e fornitura affidabile di servizi. In qualità di partner di lunga data della Bundeswehr tedesca e dei Navy aviators, ESG è pronta a fornire le sue comprovate competenze, soluzioni, servizi e prodotti, in particolare nelle aree di integrazione dei sistemi, certificazione aeronautica e sistemi di comunicazione sicuri”.

Lufthansa Technik ha una lunga storia nel supporto tecnico degli aerei Boeing in tutto il mondo. Inoltre, nell’ambito del programma Performance-Based Logistics di Boeing, Lufthansa Technik fornisce anche supporto hardware alla flotta italiana di Boeing KC-767A Tanker e ha facilitato la sempre ottimale disponibilità degli aeromobili per l’Aeronautica Militare Italiana.

“Lufthansa e Lufthansa Technik sono partner di Boeing da oltre 60 anni. Le aziende si conoscono e si apprezzano. Questa partnership è un ottimo punto di partenza per noi per fornire supporto tecnico al più alto livello per questo nuovo velivolo, se il nostro cliente di lunga data, la Bundeswehr tedesca, dovesse scegliere il P-8A”, ha affermato Michael von Puttkamer, Head of Special Aircraft Services di Lufthansa Technik.

Il P-8A Poseidon offre capacità uniche per un aereo multimissione ed è l’unico velivolo in servizio e in produzione in grado di soddisfare l’intera gamma di sfide marittime affrontate dalle nazioni europee. Con il P-8A, la Germania sarà in grado di sfruttare la piena integrazione e interoperabilità con le nazioni della NATO nella regione. Inoltre, il P-8A offre capacità significative per soddisfare le esigenze di difesa collettiva della Germania come parte dell’adesione della Germania alla NATO e dell’impegno per la difesa e la sicurezza dell’UE, compreso il dominio marittimo.

Altre aziende tedesche che già forniscono componenti al P-8A Poseidon includono Aljo Aluminium-Bau Jonuscheit GmbH e Nord-Micro GmbH.

