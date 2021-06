Emirates intensifica le operazioni durante l’estate per soddisfare la forte domanda

Emirates sta intensificando le sue operazioni e ampliando i servizi attraverso il suo network per soddisfare la forte domanda di viaggi leisure durante l’estate, poiché le restrizioni si attenuano per i viaggiatori.

La compagnia aerea sta ricostruendo gradualmente e in sicurezza la sua rete di rotte e portando avanti la sua strategia per ottimizzare la sua presenza nei mercati chiave, per servire il mercato leisure e la crescente domanda di viaggi business, nonché segmenti di viaggiatori che visitano amici e parenti. Oggi, Emirates serve 115 global passenger destinations e, entro la fine di luglio, avrà recuperato quasi il 90% della sua rete pre-pandemia, operando 880 servizi settimanali in 124 città.

La compagnia aerea riprenderà i servizi verso sette città a luglio, tra cui: Venezia il 1 luglio; Phuket, Nizza, Orlando e Città del Messico il 2 luglio; Lione il 9 luglio e Malta il 14 luglio. Emirates lancerà anche voli verso la seconda città più grande della Florida e uno dei luoghi di vacanza più famosi del mondo, Miami, a partire dal 22 luglio.

Sua Altezza lo sceicco Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Emirates Chairman and Chief Executive, ha dichiarato: “Emirates si impegna a mantenere Dubai, le imprese e le comunità di tutto il mondo connesse e stiamo lavorando duramente per ricostruire la nostra rete e garantire l’accesso a più destinazioni in collaborazione con varie autorità. Siamo incoraggiati dagli ultimi sviluppi poiché molti paesi hanno iniziato a voltare pagina e riaprire per i visitatori internazionali e stiamo assistendo a forti segnali di domanda repressa ovunque le restrizioni siano state allentate. Emirates sta abbinando abilmente i servizi di volo e identificando opportunità per far crescere la nostra impronta e offrire ai clienti maggiori opportunità per arrivare in sicurezza dove vogliono andare quest’estate, offrendo il miglior servizio della categoria, maggiore comodità e più scelta”.

Attraverso il suo network, la compagnia aerea aumenterà la capacità ed espanderà i suoi orari stratificando le frequenze per l’estate, collegando più clienti con destinazioni popolari e aggiungendo più scelta e convenienza mentre pianificano le loro vacanze.

Emirates aggiungerà frequenze a 12 città in Europa, Africa e Nord America poiché più destinazioni riapriranno per i visitatori internazionali e offriranno viaggi senza quarantena. Le destinazioni Emirates con orari migliorati per luglio e agosto includono: le città tedesche di Monaco, Dusseldorf e Amburgo; Zurigo; Vienna; Praga; Madrid; Stoccolma; Bruxelles; Lisbona; Chicago e Tunisi. In Europa, la compagnia aerea attualmente vola verso più di 30 città in 20 paesi, comprese le famose destinazioni di vacanza Grecia, Spagna, Italia, Francia e Malta, che offrono arrivi senza quarantena.

Negli Stati Uniti, con il lancio rapido dei vaccini e la riapertura dei viaggi aerei a un ritmo superiore a quello mondiale, Emirates continuerà a costruire la sua presenza. Con l’aggiunta di Miami alla sua rete a luglio, Emirates opererà oltre 70 voli settimanali verso gli Stati Uniti, offrendo oltre 26.000 posti in 12 gateway tra cui Boston, Chicago, New York (JFK e Newark), Houston, Dallas, Los Angeles, San Francisco, Seattle, Washington DC e Orlando. La compagnia aerea sta anche intensificando le sue operazioni transatlantiche Milano-New York e Atene-Newark per soddisfare i grandi volumi di passeggeri e l’elevata domanda nelle sue cabine premium.

Emirates amplierà anche il suo A380 network quest’estate, portando la sua flagship experience in 15 città su 129 servizi settimanali. Durante l’estate la compagnia aerea prevede di attivare oltre 30 dei suoi A380 per aumentare la sua flotta di 151 Boeing 777. La Emirates A380 experience continua ad essere ricercata dai clienti, con molti che fanno di tutto per prenotare il loro viaggio su un A380 di Emirates per i suoi prodotti esclusivi, la spaziosità, la tranquillità e i livelli di comfort.

Emirates opererà l’A380 nelle seguenti città durante il periodo estivo: Cairo, Jeddah, Amman, Guangzhou, Londra Heathrow, Manchester, Francoforte, Vienna, Parigi, Monaco, Mosca, New York JFK, Los Angeles, Washington D.C. e Toronto.

L’intensificazione del dispiegamento dell’A380 dimostra l’importanza dell’aeromobile per la strategia di ripresa e crescita di Emirates. L’A380 garantisce l’uso efficiente della capacità sulle rotte ad alta domanda e consente a Emirates di offrire la sua ricercata esperienza A380 a più clienti, aiutando la compagnia aerea a mantenere la sua posizione di leadership nelle città chiave della sua rete.

I clienti Emirates possono stare tranquilli quest’estate durante il viaggio che la loro salute e sicurezza continua a essere una priorità assoluta, con le ultime misure di salute e sicurezza in atto. Quando si vola fuori Dubai, i clienti possono sfruttare la tecnologia contactless in quasi ogni fase del loro viaggio per un ulteriore livello di sicurezza.

La compagnia aerea aumenterà anche le sue capacità di verifica digitale, offrendo ai suoi clienti ancora più opportunità di utilizzare IATA Travel Pass quest’estate. I clienti che volano da Dubai possono anche godere di una paperless experience quando verificano i loro Covid-19 related medical records come parte della collaorazione della compagnia aerea con la Dubai Health Authority.

Emirates è leader del settore con soluzioni incentrate sul cliente che rendono la pianificazione del viaggio senza stress, con politiche di prenotazione ancora più generose e flessibili, un’estensione della sua copertura assicurativa multirischio e aiutando i clienti fedeli a mantenere le loro miglia e il loro status.

