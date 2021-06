Air France prova IATA Travel Pass sui voli da New York-JFK e Barcellona-BCN a Parigi-CDG

Il 17 giugno Air France ha avviato la sperimentazione di IATA Travel Pass sui voli da New York-JFK e Barcellona-BCN a Parigi-Charles de Gaulle. Con questo esperimento, la compagnia aerea cerca di offrire ai propri passeggeri una migliore esperienza, semplificando il controllo dei risultati dei test COVID-19.

Disponibile su smartphone, l’app IATA Travel Pass consente ai viaggiatori di:

– Controllare gli ultimi requisiti di ingresso relativi al COVID-19 per il loro paese di destinazione, per i viaggiatori non vaccinati.

– Far inviare direttamente nell’app i risultati dei test COVID-19 eseguiti presso i laboratori partner.

– Archiviare in modo sicuro questi documenti nell’app in modo che possano dimostrare alle compagnie aeree e alle autorità che soddisfano i requisiti di ingresso pertinenti, senza dover divulgare ulteriori informazioni sulla salute personale.

IATA Travel Pass dovrebbe inoltre portare maggiore velocità ed efficienza ai controlli effettuati in aeroporto.

Questa prova è gratuita per i clienti e offerta su base volontaria. È aperta ai clienti che viaggiano su voli operati da Air France con destinazione finale Parigi da New York JFK fino all’8 luglio e da Barcellona BCN fino al 30 giugno 2021.

IATA Travel Pass soddisfa i più severi requisiti di protezione dei dati. Tutti i dati sanitari dell’utente rimangono sull’app: in nessun momento vengono trasmessi o archiviati centralmente, il che garantisce all’utente il controllo totale su tutti i propri dati personali.

La sperimentazione segna un ulteriore passo avanti nel rendere di nuovo il viaggio semplice e affidabile e sottolinea l’impegno di Air France nell’esplorare le migliori opzioni disponibili per fornire ai propri clienti il massimo livello di salute e sicurezza. Questi sforzi sono stati in particolare riconosciuti da un punteggio di 4 stelle nello Skytrax Covid-19 Airline Safety rating e, più recentemente, dal Diamond Award agli APEX Health Safety rating powered by SimpliFlying.

I passeggeri che viaggiano verso la Corsica e i dipartimenti francesi d’oltremare in partenza dall’aeroporto di Parigi-Orly possono già presentare la loro prova di vaccinazione e i risultati di un test COVID-19 utilizzando l’app TousAntiCovid supportata dallo stato, che sarà compatibile con il Green Pass europeo che entrerà in vigore il 1° luglio 2021.

Alain-Hervé Bernard, Chief Operating Officer di Air France, ha dichiarato: “Dopo un anno di lockdown e restrizioni di viaggio, le persone desiderano viaggiare e ricongiungersi con la famiglia e gli amici. Chiediamo continuamente standard sanitari coordinati e armonizzati a livello mondiale e documenti di viaggio standardizzati per facilitare l’implementazione di strumenti digitali e fornire ai nostri clienti un viaggio agevole e sicuro. La piena integrazione di una soluzione digitale è una condizione fondamentale per la ripresa dei viaggi internazionali. IATA Travel Pass è un esempio di strumento digitale che potrebbe diventare lo standard per la verifica dei documenti di viaggio e siamo lieti di provare questa soluzione”.

Nick Careen, IATA Senior Vice President for Operations, Safety and Security, ha dichiarato: “Siamo soddisfatti del test di Air France di IATA Travel Pass. Per riaprire le frontiere, i governi devono essere sicuri di mitigare il rischio di importazione di COVID-19. Il test o la prova del vaccino è la soluzione. IATA Travel Pass collaborerà con governi, compagnie aeree, laboratori e viaggiatori per verificare questi documenti in modo sicuro, garantendo informazioni affidabili sullo stato di salute dei viaggiatori”.

(Ufficio Stampa Air France – Photo Credits: Air France)