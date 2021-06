Forlì Airport rende “covid-free” gli ambienti dell’aerostazione

La ripartenza delle attività economiche del Paese, e dell’Emilia Romagna, passano anche attraverso una ripresa dei flussi turistici, al cui successo anche la ripresa degli spostamenti aerei può concorrere in modo significativo. Va in questa direzione l’intervento di installazione di dispositivi di sanificazione dell’aria, realizzati da Beghelli con i propri sistemi a tecnologia UV-C, per rendere “covid-free” gli ambienti dell’aerostazione di Forlì. Si tratta di complessivi 6000 metri quadrati, ove sono attivi 8 gate attraverso i quali possono transitare complessivamente 1 milione di passeggeri l’anno. L’intervento ha previsto l’installazione di apparecchi SanificAria, che sfruttano la radiazione UV-C con tecnologia uvOxy®, per l’inattivazione di batteri e virus.

“Le azioni di contrasto alla pandemia continuano a richiedere la massima attenzione sul fronte della prevenzione. Non posso quindi che accogliere con vera soddisfazione ogni iniziativa in cui, come nel caso di questo importante investimento, si contribuisce in maniera determinante al miglioramento delle condizioni sanitarie. Sono naturalmente anche orgoglioso dei processi di innovazione industriale che le aziende del nostro territorio, come la Beghelli Spa, sotto la pressione dell’emergenza, hanno prodotto e sulle quali continueranno a concentrarsi”, ha dichiarato Raffaele Donini, assessore alle politiche per la salute Regione Emilia-Romagna.

Giuseppe Silvestrini, presidente Forlì Airport, ha affermato: “L’obiettivo di FA srl è sempre stato quello di far diventare il Ridolfi un aeroporto Covid Free e tecnologicamente avanzato. Siamo orgogliosi di esserci riusciti grazie alla tecnologia messaci a disposizione dalla Beghelli. In un momento storico come questo è necessario dotarsi delle migliori strumentazioni per mettersi al sicuro dal Covid e appena ci è stato presentato il progetto innovativo della Beghelli lo abbiamo sposato. Abbiamo installato in tutta l’aerostazione circa 120 impianti Sanifica Aria: nei check-in, nell’area controlli, nei gate, agli arrivi, alle partenze e negli uffici dei dipendenti e delle forze dell’ordine in modo da garantire la massima sicurezza ai nostri passeggeri e a tutti coloro che lavorano con noi. Essere il primo aeroporto d’Italia Covid Free non solo è un onore, ma ci permette soprattutto di garantire a tutti coloro che vogliono volare da Forlì la massima sicurezza”.

L’aeroporto di Forlì è gestito da FA srl dal 28 ottobre 2020, newco interamente formata da imprenditori romagnoli, e ha ospitato il primo volo il 30 marzo 2021 a quasi otto anni esatti dall’ultimo essendo stato chiuso al traffico commerciale dal 2013. Lo scalo si colloca in una regione tra le più attrezzate in Italia, anche per fronteggiare la crescente richiesta di spostamenti con le principali città europee sedi di hub intercontinentali.

“Siamo orgogliosi di aver contribuito all’ammodernamento della struttura di Forlì fornendo la nostra tecnologia per ridurre al massimo il rischio di contagio in ambienti ad elevato passaggio e sosta di persone”, ha commentato Gian Pietro Beghelli, Presidente Beghelli SpA. “I nostri dispositivi di sanificazione permettono di mantenere elevati standard di sicurezza in ambienti ancora a potenziale rischio e sono utili per utilizzi in altri contesti di aggregazione delle persone, quali scuole, cinema, ristoranti, hotel, industrie, uffici, come case e spazi del privato, anche al di là dell’emergenza pandemica”.

“Oggi celebriamo una grande conquista per la città di Forlì. Grazie alla preziosa partnership sviluppatasi tra FA srl e il gruppo Beghelli, il Ridolfi si appresta a diventare il primo scalo d’Italia Covid Free, un luogo caratterizzato da altissimi livelli di sanificazione, in cui il transito e la sosta dei passeggeri potrà avvenire nella massima sicurezza, grazie ad apparecchiature certificate e alla qualità di tecnologie all’avanguardia. Gli investimenti in chiave anti-Covid effettuati in questi ultimi mesi dalla società di gestione dello scalo, certificano il grande senso di responsabilità riservato dalla stessa alla salute dei suoi passeggeri e a quella di tutti i lavoratori dell’aerostazione. A queste condizioni, la ripartenza sarà ancora più sicura e proiettata verso nuove sfide. Colgo nuovamente l’occasione per ringraziare il Presidente di FA srl, Giuseppe Silvestrini, e tutte le persone che hanno reso possibile il conseguimento di questo ulteriore importante traguardo. Forlì torna a volare in grande stile, con rinnovata fiducia e in totale sicurezza”, ha concluso Gianluca Zattini, Sindaco di Forlì.

La tecnologia uvOxy® utilizzata dall’azienda Beghelli negli spazi dell’Aeroporto di Forlì permette di sanificare l’aria attraverso un sistema a camera chiusa saturato con raggi UV-C. L’aria è aspirata attraverso un sistema di ventole e canalizzata a contatto con la luce ultravioletta all’interno di SanificaAria, da cui fuoriesce sanificata. I raggi ultravioletti restano sempre confinati all’interno della cella di flusso dell’apparecchio senza entrare in contatto diretto con le persone. La sanificazione può essere quindi continua, anche mentre le persone si trovano all’interno dell’ambiente.

