Rolls-Royce North America supporta i Global Sustainability Goals

Il 17 giugno Rolls-Royce ha annunciato il percorso globale verso Net Zero entro il 2050 (leggi anche qui). Negli Stati Uniti, Rolls-Royce sta conducendo una serie di attività per aiutare l’azienda a raggiungere questo obiettivo.

Tom Bell, Chairman & CEO – Rolls-Royce North America and President – Defense, ha dichiarato: “Siamo pronti a mettere ancora una volta alla prova la nostra storia di innovazione. Abbiamo un’opportunità irripetibile per combattere il cambiamento climatico, consentendo e persino accelerando la nostra transizione verso un net zero carbon future. Affronteremo questa sfida facendo ciò che sappiamo fare meglio”.

Di seguito sono riportati alcuni esempi di come Rolls-Royce negli Stati Uniti sostiene la spinta verso un futuro più sostenibile.

A seguito di un investimento di 400 milioni di dollari per rivitalizzare il campus di Indianapolis, il più grande sito produttivo negli Stati Uniti, il costruttore ha ridotto le emissioni di gas serra di circa un terzo dal 2014. “Attualmente stiamo lavorando con i principali fornitori di energia per stabilire un formal renewable energy source target e analizzando l’opportunità di installare applicazioni e tecnologie per la generazione di energia rinnovabile in loco. Il campus di Indianapolis è sulla buona strada per raggiungere net zero carbon emissions entro il 2030, in linea con i nostri obiettivi aziendali”, afferma Rolls-Royce.

Rolls-Royce ha testato con successo i SAF per più di dieci anni presso le strutture a Indianapolis. “Ad oggi, abbiamo valutato e ottenuto l’approvazione per quattro SAF blended e continuiamo a testare altri blended e 100% SAF. Queste miscele di carburante approvate continuano a essere valutate negli attuali motori Rolls-Royce con valutazioni in volo sia civili che militari in corso, per qualificarne l’uso in modo più ampio”, afferma Rolls-Royce.

Rolls-Royce è leader mondiale nell’hybrid and all-electric market. “Siamo unici nell’offrire un full propulsion and power system portfolio e, con le nostre aerospace, defense and power system capabilities, stiamo investendo in questi mercati e abbiamo l’impegno a dimostrarlo”, prosegue Rolls-Royce.

Negli Stati Uniti Rolls-Royce fornisce American-made power plants e competenza nei sistemi elettrici per supportare una serie di programmi di sostenibilità in tutta l’azienda.

Lo stabilimento di produzione Rolls-Royce Power Systems nella contea di Aiken, Carolina del Sud, ha installato in loco una sustainable microgrid solution. La microgrid è ancorata su un campo solare da 2MW, con 1MW di accumulo in batteria. Altre tecnologie sostenibili prese in considerazione includono fuel cells, hydrogen storage e altre tecnologie di stoccaggio dell’energia.

Rolls-Royce e la NASA godono di una relazione reciprocamente vantaggiosa su una serie di tecnologie che hanno reso l’aviazione più sicura ed efficiente, tra cui variable geometry fans, advanced materials technology, volcanic ash ingestion test, per citarne alcuni.

Rolls-Royce è partner della FAA Continuous Low Energy Emissions and Noise (CLEEN) public/private partnership sin dall’inizio di questo programma di successo nel 2010. Il programma CLEEN è il principale sforzo ambientale della FAA per accelerare lo sviluppo di nuove aircraft and engine technologies.

Rolls-Royce ha una relazione di lunga data con la Purdue University e i partners in una serie di attività che contribuiranno a portare a un cambiamento radicale nell’efficienza dei motori, che includerà lo sviluppo di hybrid-electric systems.

Il costruttore sta lavorando all’interno di influenti associazioni del settore dell’aviazione per sostenere obiettivi a livello di settore e progressi nello spazio della sostenibilità.

“Rolls-Royce è impegnata in un futuro responsabile per l’ambiente, sia nelle nostre operazioni che nei prodotti che forniamo per aiutare i nostri clienti a diventare Net Zero, liberandoli dai combustibili fossili”, ha affermato Tom Bell.

(Ufficio Stampa Rolls-Royce)