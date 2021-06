News Brevi – 18.06.2021

WIZZ AIR LANCIA UNA PROMOZIONE PER LA GIORNATA DI OGGI – Wizz Air continua a lanciare promozioni dedicate ai suoi passeggeri. Wizz Air annuncia dalle ore 20.00 del 17 giugno alle 23.59 del 18 giugno, il 15% di sconto sul prezzo del biglietto di alcuni voli selezionati per chi prenoterà tramite l’applicazione WIZZ mobile app. I biglietti saranno acquistabili fino alle 23:59 di venerdì 18 giugno per volare su alcuni voli selezionati dell’intero network di Wizz Air. I passeggeri potranno approfittare della promozione per viaggiare fino al 31 ottobre 2021 e concedersi una piccola fuga autunnale. Includendo WIZZ Flex nella prenotazione i passeggeri potranno stare tranquilli che se le circostanze dovessero cambiare, o semplicemente desiderassero viaggiare in una data diversa, o verso una destinazione diversa, potranno riprenotare su qualsiasi volo WIZZ di loro scelta. Questa promozione ricade nell’era dei viaggi sanificati che vedono Wizz Air al comando della ripresa del settore con il motto ‘Say yes to flying’ e l’implementazione di stringenti misure per la salute e l’igiene per proteggere i passeggeri e il personale.

AIR BALTIC: DAL 16 GIUGNO LA LETTONIA ALLENTA I REQUISITI PER GLI ARRIVI DALL’ESTERO – Con l’aumento della copertura vaccinale e la diminuzione dell’incidenza del Covid-19, il Consiglio dei ministri della Lettonia ha deciso di revocare, a partire dal 16 Giugno 2021, i requisiti di sicurezza per gli ingressi nel Paese – come l’obbligo di superare il test Covid-19 e l’autoisolamento – a coloro che possono dimostrare, con un certificato digitale, di essere stati vaccinati contro il Covid-19 o di essere guariti dalla malattia negli ultimi sei mesi. Anche per i viaggi definiti “non essenziali”. “Sono lieto che i requisiti di viaggio siano stati semplificati e allineati alle raccomandazioni del Consiglio dell’Unione europea. La decisione della Lettonia di consentire i viaggi non essenziali per i vaccinati è stata equiparata alle normative vigenti negli altri Stati membri dell’UE. La situazione epidemiologica nell’Unione Europea sta migliorando e questo ci permette di rivedere le restrizioni imposte finora. Un’azione coordinata e unitaria dell’Unione europea per la libertà di movimento consentirà ai cittadini di pianificare le vacanze estive e all’industria del trasporto internazionale di tornare alle normali attività”, spiega il ministro dei Trasporti Talis Linkaits. Per un periodo transitorio fino al 1 settembre è possibile presentare un documento pari al certificato digitale in inglese o nella lingua del Paese di partenza sia su supporto cartaceo che elettronico (su smart device). Anche i bambini di età inferiore ai 12 anni saranno soggetti alle stesse condizioni dei loro accompagnatori senza obbligo di autoisolamento o di test negativo però, nei 10 giorni dopo l’ingresso, ai bambini non sarà consentito contattare persone al di fuori della propria famiglia, partecipare a eventi pubblici, frequentare scuole o asili, utilizzare i mezzi pubblici. Le restrizioni quali obbligo di eseguire un test prima e dopo il viaggio, nonché obbligo di autoisolamento, rimangono in vigore solo per i passeggeri in arrivo da Paesi con un rischio particolarmente elevato per la salute pubblica. Si invitano comunque i cittadini italiani a verificare anche la normativa prevista dall’Italia prima di intrapprendere un viaggio all’estero sul sito VIAGGIARE SICURI https://infocovid.viaggiaresicuri.it/.

AIR CANADA: NUOVO SERVIZIO NON-STOP CON IL CAIRO – Air Canada ha operato oggi il suo primo servizio non-stop tra Montreal e Il Cairo, servendo la comunità egiziana basata a Montreal e in tutto il Nord America e fornendo un ulteriore gateway per l’Africa. “Air Canada è lieta di offrire i suoi primi voli di linea per l’Egitto. Stiamo ricostruendo strategicamente la nostra rete internazionale aggiungendo nuove rotte che supportano viaggi di piacere e di visita di amici e familiari. Con poche opzioni non-stop per l’Egitto dal Nord America, vediamo opportunità per lanciare nuovi voli non-stop per il Cairo da Montreal, dove esiste una consolidata comunità egiziana. Abbiamo anche creato comodi collegamenti da e per i nostri voli per il Cairo da tutto il Canada e gli Stati Uniti presso il nostro hub di Montreal. Questa nuova rotta mostra il nostro impegno per la ricostruzione della nostra rete internazionale e del nostro hub di Montreal, che sono stati drammaticamente colpiti dalla pandemia COVID-19”, ha affermato Mark Galardo, Senior Vice President, Network Planning and Revenue Management. Air Canada offre tre voli a settimana con Boeing 787-8 Dreamliner da 255 posti con una scelta di tre cabine: Air Canada Signature Class, Premium Economy ed Economy Class. I clienti possono anche raccogliere e riscattare miglia Aeroplan attraverso il principale programma fedeltà del Canada quando viaggiano con Air Canada e i clienti idonei hanno accesso a check-in prioritario, Maple Leaf Lounge, imbarco prioritario e ad altri vantaggi, ove disponibili. La Maple Leaf Lounge situata ai domestic gates di Montreal-Trudeau riaprirà il 23 giugno, fornendo accesso ai clienti idonei sui voli nazionali e internazionali. I voli sono programmati per ottimizzare la connettività attraverso il network di Air Canada e un’expanded codeshare cooperation con lo Star Alliance partner Egyptair consentirà inoltre ai clienti di Air Canada di connettersi comodamente a diversi punti in Egitto (Aswan, Hurghada, Luxor e Sharm El Sheikh), Bahrain e Giordania (Amman).

RYANAIR: NUOVA ROTTA DA VERONA A NAPOLI PER L’ESTATE – Ryanair ha annunciato l’introduzione di una nuova rotta da Verona a Napoli, operativa con quattro frequenze settimanali a partire da agosto, come parte integrante dell’operativo italiano per l’estate 2021. Il Direttore Commerciale di Ryanair, Jason McGuinness, ha dichiarato: “Mentre i programmi di implementazione delle vaccinazioni continueranno nei prossimi mesi e con la stagione estiva alle porte, siamo lieti di annunciare la nuova rotta da Verona a Napoli, attiva da agosto con quattro frequenze settimanali, come parte integrante dell’operativo italiano di Ryanair per l’estate 2021. Con la consapevolezza che le restrizioni legate al Covid cambiano regolarmente, i clienti Ryanair possono ora prenotare la loro meritata pausa estiva con la certezza che se i loro piani dovessero cambiare, possono spostare le date di viaggio due volte senza pagare il supplemento di cambio volo fino alla fine di dicembre 2021, e pagando solo l’eventuale differenza di prezzo tra il volo originale ed il nuovo volo. Per l’occasione, abbiamo lanciato un’offerta speciale con tariffe a partire da €19.99 per viaggi fino alla fine di ottobre 2021. I voli devono essere prenotati entro la mezzanotte di sabato 19 giugno”.

ANA CONDUCE UN VOLO UTILIZZANDO SAF PRODOTTO DA MICROALGHE – All Nippon Airways (ANA) ha compiuto un altro passo avanti nell’avanzamento della sua leadership nella sostenibilità, operando un regulary scheduled commercial domestic flight il 17 giugno (da Tokyo Haneda a Osaka Itami) utilizzando sustainable aviation fuel (SAF) a base di microalghe, miscelato con il tradizionale carburante per aerei. Il volo alimentato da SAF è stato realizzato in collaborazione con la New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO) – un importante ente pubblico giapponese di ricerca e sviluppo – che mira a sviluppare una tecnologia di produzione integrata per SAF, con IHI Corporation che ha fornito il SAF utilizzato sul volo. Il Civil Aviation Bureau, il Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism, l’Agency for Natural Resources and Energy, il Ministry of Economy, Trade and Industry Resources hanno guidato l’iniziativa di istituire e promuovere catene di approvvigionamento per SAF, riunendo parti correlate nel progetto NEDO. Il volo ANA è stato il primo volo al mondo ad utilizzare SAF certificato per soddisfare le ASTM D7566 Annex71 jet fuel specifications. ANA si è impegnata a diventare una carbon-neutral airline entro il 2050, con un maggiore utilizzo di SAF come fattore chiave per raggiungere i suoi obiettivi ESG.

IBERIA PARTECIPA AL SOUTH SUMMIT – Iberia partecipa ancora una volta al South Summit, che si terrà a Madrid dal 5 al 7 ottobre. È la principale piattaforma di innovazione globale che riunisce startup, aziende affermate e investitori ed è focalizzata sulla ricerca di opportunità di business nell’ecosistema imprenditoriale. Iberia partecipa a un’altra edizione del South Summit per riattivare gli incontri e aiutare le startup a scalare le proprie attività in tutto il mondo, per aiutare gli imprenditori a far ripartire la propria attività dopo un anno difficile a causa della pandemia. “La nostra partecipazione al South Summit ci consente di entrare in contatto con le startup e integrare il talento che già abbiamo in Iberia al fine di sviluppare nuovi prodotti e servizi che migliorano l’esperienza dei nostri clienti”, afferma Ignacio Tovar, Direttore di Innovazione e Trasformazione Digitale, Iberia. Allo stesso tempo, la compagnia aerea mette a disposizione delle startup il suo programma On Business. I titolari del programma ottengono sconti e punti On Business per l’azienda, scambiabili con altri biglietti o upgrade. Iberia continua ad avanzare nella sua trasformazione digitale, dove l’innovazione aperta è un tassello fondamentale. Oltre alla collaborazione con South Summit, la compagnia aerea fa parte con IAG di Hangar 51, il programma di accelerazione delle startup.

SAAB: CONTRATTO PER TRAINING SYSTEM DI NUOVA GENERAZIONE – L’U.S. Marine Corps Program Manager for Training Systems ha assegnato a Saab il Force on Force Training Systems – Next (FoFTS-Next) Single Award Task Order Contract (SATOC). Il contratto ha un valore potenziale di 127,9 milioni di dollari. Il FoFTS-Next SATOC includerà U.S. Marine Corps Training Instrumentation Systems (MCTIS) equipment, logistics, and training exercise support. Il Saab next-generation Live MCTIS Training System sostituirà l’attuale Instrumentation and Tactical Engagement Simulation System (ITESS) equipment dell’U.S. Marine Corps.