Lufthansa Group annuncia gli obiettivi a medio termine

Lufthansa Group informa: “Con l’accelerazione del lancio dei programmi di vaccinazione e con il progressivo allentamento delle restrizioni ai viaggi a livello globale, le prenotazioni tra le compagnie aeree del Gruppo sono aumentate in modo significativo. Rispetto ai livelli medi settimanali di marzo e aprile 2021, le prenotazioni sono più che raddoppiate a maggio e inizio giugno. La domanda è particolarmente forte per le destinazioni leisure europee intorno al Mar Mediterraneo, così come per i mercati leisure a lungo raggio dove ci sono solo restrizioni di viaggio limitate o assenti. Supportato dall’accelerazione delle prenotazioni, il Gruppo prevede un operating cash flow positivo nel secondo trimestre 2021. Si prevede che il numero di passeggeri raggiungerà circa il 30% dei livelli pre-crisi a giugno, per raggiungere circa il 45% a luglio e circa il 55% ad agosto. Questo trend positivo supporta la previsione del Gruppo di operare circa il 40% dei livelli di capacità del 2019 nel 2021”.

“Dall’inizio della crisi, Lufthansa Group ha intrapreso azioni decisive per rafforzare la liquidità e accelerare la trasformazione strutturale del Gruppo. Le principali azioni di ristrutturazione includono l’adattamento della base dei costi e del modello operativo del Gruppo ai continui cambiamenti nel mercato, posizionando così il Gruppo in modo da capitalizzare la crescita.

Il programma di ristrutturazione del Gruppo mira a conseguire risparmi lordi di ca. 3,5 miliardi di euro entro il 2024 (rispetto al 2019), di cui circa la metà dovrebbe essere attuata entro la fine del 2021. I principali fattori trainanti di questi miglioramenti sono la riduzione dei costi del personale, la semplificazione operativa e la riduzione delle spese generali, la modernizzazione e la standardizzazione della flotta.

Le misure di semplificazione operativa includono la chiusura di SunExpress Deutschland, l’interruzione delle passenger flight operations presso Germanwings e la chiusura di altre basi e siti. I miglioramenti nell’efficienza operativa includono la generazione di ulteriori sinergie dall’armonizzazione della manutenzione degli aeromobili e di altri processi operativi, la digitalizzazione e la migrazione al cloud di alcune funzioni.

La modernizzazione e la standardizzazione in corso della flotta contribuiranno ulteriormente alla riduzione dei costi operativi attraverso una migliore efficienza nei consumi, nonché minori costi di manutenzione e formazione. Inoltre, ciò contribuirà all’obiettivo del Gruppo di ridurre le proprie emissioni nette di carbonio del 50% nel prossimo decennio”, prosegue Lufthansa Group.

Sulla base della trasformazione del proprio modello operativo, della ristrutturazione della base dei costi del Gruppo e dell’obiettivo di capitalizzare le opportunità future per rafforzare ulteriormente il bilancio, Lufthansa Group mira a raggiungere un Adjusted EBIT margin di almeno l’8% entro 2024. In combinazione con una politica di investimento disciplinata e una rigorosa gestione del capitale circolante, ciò sosterrà un ritorno sul capitale impiegato (Adjusted ROCE excluding cash) di almeno il 10% entro il 2024.

L’Executive Board e il Supervisory Board non hanno ancora deciso l’entità e la tempistica di un eventuale aumento di capitale.

(Ufficio Stampoa Deutsche Lufthansa AG)