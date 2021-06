Boeing completa con successo il primo volo del 737-10

ll Boeing 737-10, il più grande aereo della famiglia 737 MAX, ha completato con successo il suo primo volo. L’aereo è decollato ieri da Renton Field a Renton, Washington State, alle 10:07 del mattino ed è atterrato alle 12:38 al Boeing Field di Seattle.

“L’aereo si è comportato magnificamente”, ha detto il 737 Chief Pilot, Capt. Jennifer Henderson. “La rotta che abbiamo volato ci ha permesso di testare airplane systems, flight controls and handling qualities, tutto è stato esattamente come ci aspettavamo”.

Il volo di è stato l’inizio di un programma di test completo per il 737-10. Boeing lavorerà a stretto contatto con le autorità di regolamentazione per certificare l’aereo prima della sua entrata in servizio prevista nel 2023.

“Il 737-10 è una parte importante dei fleet plans dei nostri clienti, poiché offre loro più capacità, una maggiore fuel efficiency e la migliore economia per posto di qualsiasi aereo a corridoio singolo”, ha affermato Stan Deal, president and CEO of Boeing Commercial Airplanes. “Il nostro team si impegna a fornire un aereo con la massima qualità e affidabilità”.

Il 737-10 può trasportare fino a 230 passeggeri. Incorpora anche environmental improvements, riducendo le emissioni di carbonio del 14% e il rumore del 50% rispetto agli odierni 737 Next-Generation.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Jim Anderson Photo / DJ and Company – Boeing)