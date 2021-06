Catherine Jestin entra a far parte dell’Executive Committee di Airbus come EVP Digital and Information Management

Airbus SE ha nominato Catherine Jestin Executive Vice President Digital and Information Management, a partire dal 1 luglio 2021. In questo ruolo, Catherine entrerà a far parte dell’Executive Committee e riporterà a Guillaume Faury, Airbus CEO.

“Questa nomina arriva in un momento di particolare importanza per la trasformazione digitale di Airbus, mentre emergiamo dalla crisi COVID-19 e ci prepariamo per le prossime fasi nello sviluppo delle nostre attività civili e militari”, ha affermato Guillaume Faury. “L’obiettivo principale di questa nuova organizzazione sarà promuovere l’innovazione digitale nell’ecosistema industriale di Airbus e nel nostro portafoglio di prodotti e servizi, accelerando l’analisi dei dati, l’intelligenza artificiale, l’automazione e i servizi per i clienti di Airbus, nonché la sicurezza digitale per l’azienda”.

Catherine lavorerà per rafforzare la cooperazione trasversale tra le funzioni di Airbus a livello aziendale al fine di continuare l’implementazione di successo del Digital Design, Manufacturing & Services (DDMS) programme, istituito per consentire capacità di co-design e continuità digitale a livello di sistema. Sfrutterà e coordinerà inoltre i pool di talenti digitali in tutta l’organizzazione per supportare la più ampia trasformazione dei modi di lavorare di Airbus attraverso strumenti, tecnologie e processi digitali all’avanguardia, garantendo al contempo che la società sia in prima linea riguardo environmentally sustainable IT practices.

Catherine attualmente ricopre la posizione di Chief Information Officer (CIO) presso Airbus, ruolo che ricopre da marzo 2020. In questa posizione è responsabile della guida di Information Technology systems and solutions all’avanguardia, a supporto dei dipendenti Airbus, dei clienti e fornitori. Prima di questo ruolo, Catherine è stata Chief Information Officer presso Airbus Helicopters, ruolo che ha ricoperto da luglio 2013 a febbraio 2020.

Prima di entrare in Airbus, Catherine ha ricoperto diverse posizioni, tra il 2007 e il 2013 presso Rio Tinto a Montreal, in Canada, nel campo dell’nformation Systems & Technology (IS&T). Catherine ha anche trascorso 17 anni in Accenture ed è stata nominata Partner nel 2002, posizione che ha ricoperto per cinque anni.

(Ufficio Stampa Airbus)