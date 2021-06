News Brevi – 21.06.2021

EMIRATES AMPLIA LE OPERAZIONI IN GIORDANIA – Emirates intensificherà le operazioni in Giordania durante l’estate con l’introduzione di doppi servizi giornalieri con A380 durante i mesi di luglio e agosto. La compagnia aerea opererà un secondo servizio giornaliero A380 per Amman dal 15 al 20 luglio 2021. Emirates opererà anche doppi servizi giornalieri A380 dal 10 al 31 agosto. La mossa per aumentare la capacità introducendo un secondo servizio A380 tra Dubai e Amman durante questi periodi è stata guidata dall’elevata domanda di passeggeri prevista. I doppi servizi giornalieri A380 per Amman dimostrano anche l’impegno della compagnia aerea ad adattare le sue operazioni per servire meglio i clienti. Emirates aumenterà anche i voli tra Dubai e Amman da 12 a 14 settimanali, dal 1° luglio. Mohammad Lootah, Emirates’ Area Manager for Jordan, ha dichiarato: “L’introduzione di un secondo servizio A380 per Amman significa che molti dei nostri clienti avranno l’opportunità di provare i nostri prodotti leader del settore a bordo. La Giordania è una destinazione importante per Emirates e continueremo a cercare modi per far crescere le nostre operazioni sul mercato per servire meglio i nostri clienti”. Dal 15 al 20 luglio 2021 e dal 10 al 31 agosto 2021, i voli Emirates EK905 e 906 saranno operati con un Airbus A380 in una configurazione a tre classi, con 14 First Class suites, 76 lie flat Business Class seats e 420 Economy Class seats. I passeggeri di tutte le classi potranno godere di oltre 4.500 canali di film, programmi TV, musica e giochi attraverso Ice, il pluripremiato sistema di intrattenimento a bordo di Emirates. Inoltre, i passeggeri di First e Business Class possono usufruire dell’Emirates Onboard Lounge.

NANO-TECH: SIGLATA PARTNERSHIP CON MECAER AVIATION GROUP PER LA REALIZZAZIONE DI MATERIALI COMPOSITI SPECIALI DESTINATI ALL’AEROSPAZIO – I materiali compositi speciali di Nano-Tech volano sempre più in alto. La PMI innovativa marchigiana che progetta, realizza e distribuisce materiali speciali ad alte prestazioni annuncia la partnership con Mecaer Aviation Group per la realizzazione degli interni di elicotteri di ultima generazione nell’ambito di programmi internazionali. Il programma di collaborazione prevede la fornitura da parte di Nano-Tech, selezionata anche tra i fornitori di Leonardo Elicotteri, di materiali speciali “flame retardant” per la fabbricazione di strutture secondarie e componenti delle cabine per elicotteri per MAG, tra le prime cinque aziende nazionali del settore con stabilimenti in Italia e in Canada. Il “flame retardant” è un materiale composito ritardante di fiamma che per le sue caratteristiche prestazionali di leggerezza e resistenza al fuoco è destinato a molteplici utilizzi nel settore dei mezzi di trasporto, in sostituzione a componenti fabbricati con materiali tradizionali. Tutti i compositi utilizzati per la fabbricazione di componenti dei velivoli sono soggetti a rigorose procedure di verifica della sicurezza. Il “flame retardant” di Nano-Tech ha già superato con successo i test più impegnativi della FAR 25853 (Federal Aviation Regulation) necessari per diventare fornitori delle grandi aziende aerospaziali (ad esempio Boeing, Airbus, etc). La partnership si inserisce nel progetto di sviluppo di Nano-Tech finalizzato ad investire in Ricerca e Sviluppo per rafforzare il business e ottimizzare il portafoglio con prodotti sempre più innovativi. Questo progetto costituisce una delle attività prioritarie per le quali la società ha lanciato un aumento di capitale progressivo fino a 5 milioni di euro sia per investitori private che retail. “Questo accordo di collaborazione con uno dei principali player nel settore aerospaziale sancisce la bontà dei nostri materiali” ha commentato Stefano Sandri, presidente e amministratore delegato di Nano-Tech. “Il nostro obiettivo è quello di arricchire il nostro portafoglio con prodotti sempre più innovativi in grado di rivoluzionare ogni settore industriale e in Nano-Tech ci sono tutte le competenze per realizzare questo progetto. Lo scopo è impegnarsi costantemente per non essere solo fornitori ma partner delle più grandi realtà industriali e contribuire all’innovazione tecnologica e sostenibile del nostro Paese”.

AERONAUTICA MILITARE: L’82° CENTRO C.S.A.R. DI TRAPANI PRONTO PER LE MISSIONI ANRI INCENDI BOSCHIVI IN SICILIA – Da martedì 15 Giugno 2021 l’82° Centro Combat Search And Rescue (C.S.A.R.) del 15° Stormo impiegherà il nuovo elicottero HH139B nella Campagna Anti Incendi Boschivi (AIB) che si protrarrà fino al 30 Settembre. L’impegno delle Forze Armate rientra nell’accordo stipulato tra Ministero della Difesa e Dipartimento della Protezione Civile, che prevede la costituzione del Centro Operativo Aereo Unificato (COAU) quale ente coordinatore degli interventi in caso di emergenza. Nell’attività di AIB della Regione Sicilia, svolta dal 2018 nell’ambito del piano di prevenzione e soppressione degli incendi boschivi, l’82° C.S.A.R. aveva finora impiegato un elicottero HH139A a cui si aggiunge, da quest’anno, l’HH139B. Col raggiungimento della piena operatività degli equipaggi sul nuovo assetto inoltre, l’82° è stato il primo Centro a poter disporre, dal 10 giugno scorso, di un elicottero HH139B anche per l’allarme S.A.R. nazionale. La campagna antincendi boschivi 2021 consolida la collaborazione, in atto già da diversi anni, tra Forze Armate, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e Protezione Civile (PROCIV) per rendere più efficace ed incisiva la lotta agli incendi boschivi. La Difesa concorre alla campagna AIB 2021 assicurando la disponibilità di 7 elicotteri delle Forze Armate e di aree militari all’interno di alcuni aeroporti nazionali. Nel corso della campagna 2020 i velivoli militari, proficuamente impiegati anche per tali esigenze civili, hanno contribuito allo spegnimento di più di 100 incendi sviluppatisi su tutto il territorio nazionale, effettuando oltre 300 ore di volo e sganciando centinaia di migliaia di litri di liquido estinguente sulle fiamme. L’antincendio rientra tra le capacità che la Difesa mette quotidianamente a disposizione della collettività nazionale nei casi di pubbliche calamità, dove assetti prettamente militari, sono impiegabili proficuamente anche per esigenze civili, operando in stretta sinergia e a supporto delle diverse Agenzie e Corpi dello Stato (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

QANTAS VOLA DA DARWIN A CANBERRA – I viaggiatori nel Territorio del Nord possono ora usufruire di un collegamento diretto con il Territorio della Capitale Australiana con il lancio dei nuovi voli Darwin-Canberra di QantasLink. Il primo volo che collega le due città in nove anni parte oggi da Darwin. QantasLink offrirà fino a cinque voli di andata e ritorno settimanali operati dal jet regionale Embraer E190, offrendo quasi 1.000 posti sulla rotta ogni settimana. Il tipo di aeromobile E190 ha fatto il suo debutto sulla rete QantasLink il mese scorso come parte dell’accordo della compagnia aerea con Alliance Airlines. Con le sue dimensioni, autonomia ed economia, il jet da 94 posti ha aperto una serie di nuove rotte che non sarebbero state praticabili con la flotta esistente di Qantas. Il CEO di QantasLink John Gissing ha affermato: “Abbiamo riscontrato una forte domanda da parte dei viaggiatori sia a Darwin che a Canberra da quando la rotta è stata messa in vendita il mese scorso. Siccome nessun’altra compagnia aerea opera attualmente sulla rotta, i voli diretti faranno risparmiare ai viaggiatori d’affari e di piacere più di due ore di viaggio di andata e ritorno invece di volare attraverso altre capitali”. Il servizio Darwin-Canberra è una delle 45 rotte che Qantas Group ha annunciato o lanciato dall’inizio della pandemia COVID-19.

EMIRATES: PROMOZIONI PER I VIAGGIATORI UAE VERSO DESTINAZIONI QUARANTINE FREE – Emirates sta rendendo più facile per i viaggiatori degli Emirati Arabi Uniti riconnettersi alle loro destinazioni preferite con tariffe speciali e più voli verso oltre 30 città, senza quarantena. Emirates sta riportando ancora più destinazioni, raddoppiando i voli verso le città più famose e offrendo ai clienti maggiori opportunità di provare l’A380. I viaggiatori degli Emirati Arabi Uniti possono prenotare la loro vacanza con Emirates con tariffe speciali a partire da AED 1.315. L’offerta è valida sulle prenotazioni effettuate oggi fino al 6 luglio 2021, per viaggi fino al 28 febbraio 2022. I passeggeri di Emirates Economy Class e Business Class possono scegliere di prenotare la loro vacanza verso una lunga lista di destinazioni turistiche popolari tra cui Roma, a partire da 2.255 AED in Economy Class e AED 13.415 in Business.

ETIHAD AIRWAYS OSPITA “NOW UNITED” – Etihad Airways ha ospitato le global pop sensations Now United presso la airline aviation training facility ad Abu Dhabi. I membri del gruppo sono arrivati ad Abu Dhabi con voli Etihad Airways da tutto il mondo. Now United è il primo gruppo pop globale con 18 cantanti e ballerini di talento provenienti da 18 paesi diversi. I cantanti condividono il loro talento e le loro esperienze con una base di fan appassionata, con contenuti avvincenti ogni giorno sulle loro piattaforme di social media.

EASA: NUOVO EU-SOUTH ASIA PARTNERSHIP PROJECT – Un nuovo EU-South Asia Partnership Project (EU-SA APP II) è stato lanciato il 15 giugno 2021 per un periodo di 3 anni, a seguito della firma del contratto da parte dell’EASA Executive Director, Patrick Ky. Il progetto mira a rafforzare le relazioni istituzionali e la cooperazione tra l’EU e le autorità aeronautiche di Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, India, Maldive, Nepal, Pakistan e Sri Lanka, sostenendo nel contempo l’attuazione degli accordi sull’aviazione e la condivisione delle migliori pratiche per promuovere EU standards. Un obiettivo è aumentare la consapevolezza degli sforzi di protezione ambientale per incoraggiare l’azione per il clima nella regione. Allo stesso tempo, il progetto faciliterà un accesso più sicuro, compatibile e meno ristretto per l’industria europea ai mercati regionali, attraverso la promozione di scambi industriali per sostenere la competitività dell’EU nella regione. Ciò avverrà attraverso una serie di scambi, studi, sostegno ai dialoghi politici, eventi di sensibilizzazione, nonché assistenza tecnica specializzata e training. Il progetto partirà immediatamente e servirà come follow-up del precedente progetto di 4 anni che si è concluso a dicembre 2020.

SAAB CONSEGNA COMBAT TRAINING SOLUTIONS AI PAESI BASSI – Saab ha firmato un contratto per la fornitura di live training systems and services alle Dutch armed forces. L’ordine comprende la fornitura di nuove apparecchiature e funzionalità, con un contratto di supporto di 10 anni. L’ordine totale nel periodo di dieci anni è valutato circa 1,4 miliardi di corone svedesi. Il contratto prevede anche un’opzione per un supporto aggiuntivo di cinque anni dopo il periodo iniziale di 10 anni. L’ordine include la consegna di un Mobile Combat Training Center (MCTC) aggiornato e riflette l’ultima offerta di mercato di Saab con funzionalità avanzate e nuove capacità. Questi includono esempi come la funzionalità “Mortar and Forward Observer”, che introduce un mix tra live and virtual training, noto anche come blended training. Saab ha ricevuto l’ordine iniziale per l’MCTC per le Dutch armed forces nel 2000 e ha fornito continuamente aggiornamenti e servizi di supporto per quel programma.